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抗議示威、騷亂不斷，美國總統特朗普威脅「派兵」平息。

喬治·佛洛伊德之死在美國引發的大規模動蕩，暴力程度成為自1968年黑人民權領袖馬丁·路德·金遇刺以來最為嚴重的一次。

「如果哪個城市、州拒絶採取必要行動保衛居民的生命和財產，那麼我將調用美國軍隊，為他們迅速解決問題。」日前，特朗普在白宮玫瑰花園做出上述聲明。

但是，一些州政府說，沒有州政府允許，白宮無權派聯邦軍隊進駐。

特朗普有權派兵嗎？

你的器材不支持播放多媒體材料 佛洛伊德事件：特朗普正調動民用和軍事資源制止暴亂

簡言之，特定情況下，美國總統有權派兵。

首先，我們以及看到，美國有20多個州調用大批國民警衛隊參與平息暴力。但是，國民警衛隊（National Guard）是美軍後備役，成員平時都是「平民」。

此次騷亂期間，國民警衛隊是在各市、州政府提出申請後部署的。

美國聯邦法律規定，通常情況下，現役部隊--包括陸海空三軍--不能參與國內執法。

特朗普威脅「派兵」時沒有明說，但法律界共識是，他需要啟用美國1807年通過的《叛亂法》（Insurrection Act）。

《叛亂法》說，美國總統可以不經國會批准，調動聯邦現役部隊參與「鎮壓任何州的任何暴動、國內暴力、非法聚集或串謀」。

也就是說，該法案授權總統在特定情況下派兵參與國內執法。

什麼是《叛亂法》？

圖片版權 Getty Images Image caption 國民警衛隊是後備役

依據《叛亂法》，如果白宮認定，某州局勢已經惡化到無法執行美國法律、或者民權受到威脅的程度，總統可以在不經州長同意的情況下在該州部署軍隊。

《叛亂法》1807年通過時授權總統派兵打擊「印第安人的惡意入侵」。後來，該法案屢次修訂，涵蓋內容擴大：允許調用軍隊參與平息國內騷亂、保護民權。

美國法律專家告訴BBC，《叛亂法》可以給總統派兵提供足夠的法律授權，

得克薩斯大學法律教授切斯尼（Robert Chesney）對BBC說，「關鍵點是，這是要由總統下決心，州長無需請求幫忙。」

總統如何啟用《叛亂法》？

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普首先要警告「叛亂分子」

根據「美國國會研究處」2006年文件，啟用《叛亂法》前，總統首先需要發表聲明、要求「叛亂分子」解散。

如果局勢仍然不能恢復穩定，總統就可以簽署行動命令派遣軍隊了。

通常來講，總統啟用《叛亂法》的依據是，某些情況下，地方政府不能、或者不願恢復秩序；另外一些情況是，地方可能需要軍隊的增援。

不過，也有評論人士警告，此次如果特朗普派兵，有可能激化緊張。

《叛亂法》以前用過嗎？

根據美國國會研究處資料，歷史上，美國曾數十次啟用《叛亂法》，但是過去將近30年內沒有先例。

1808年，傑佛遜總統啟用過《叛亂法》，19世紀期間其他美國總統也曾有同樣舉動，但是，最頻繁啟用是在20世紀中期美國民權運動高漲的時代。

比如1943年羅斯福在底特律；1957年艾森豪威爾在阿肯色；1968年4月，馬丁·路德·金遇刺後的騷亂期間，林頓·約翰遜向三個城市派兵。

1950、1960年代，三任美國總統曾啟用《叛亂法》，其中包括在州長反對的情況下。比如1957年，阿肯色一所學校內黑人和白人孩子同校事件導致抗議、騷亂，局面迅速失控，州長被指「無為」，艾森豪威爾總統派遣聯邦軍隊前往。

1960年代之後，美國鮮有啟用《叛亂法》。不過1989年，颶風「雨果」給維珍群島造成嚴重破壞，引發嚴重搶劫，當地政府請求聯邦政府幫忙，老布什總統依據《叛亂法》派兵幫助。

美國上次啟用《叛亂法》是什麼時候？

圖片版權 Getty Images Image caption 1992年洛杉磯騷亂，國民衛隊和聯邦軍在洛杉磯參與行動

上一次啟用《叛亂法》是在1992年。當時洛杉磯發生嚴重騷亂，時任總統老布什應加州州長請求、調用近四千官兵前往平息事態。

洛杉磯騷亂的導火索也是美國警察被指執法時對黑人使用過度武力。

2006年颶風卡特琳娜號給美國造成極大破壞，國會修訂《叛亂法》，旨在提升軍隊參與救災的效率。但是，在遭到多州州長反對後，修訂案被廢除。