在印度爆紅的「移除中國」手機應用被谷歌下架

圖片版權 One Touch Apps Image caption 「移除中國」手機應用協助用戶移除手機上的中國製造手機軟件（Credit: One Touch Apps）

谷歌將「移除中國」手機程序（Remove China Apps）從谷歌Play商店下架，這款手機程序能協助用戶刪除中國製造的手機軟件。

移除中國手機程序在發表的前10天裏就被下載超過100萬次，該款手機程序在印度特別受歡迎，印度和中國此時正因為邊界糾紛而緊張對峙。

谷歌表示，這款手機應用程序因為違反Play商店的政策而被下架，但並沒有具體說明原因。

移除中國手機應用程序是由印度公司One Touch AppLabs開發的。

該公司在網站上說：「谷歌已經將中國手機程序從谷歌Play商店下架。感謝您過去兩周以來的支持。」

移除中國手機軟件

「移除中國」手機應用程序能協助下載安裝的用戶刪除中國製造的手機軟件，其中一個特別被突出的就是抖音海外版TikTok，這是北京字節跳動公司旗下的手機軟件，非常受到年輕人喜愛。

「移除中國」手機應用程序還特別關注視頻通訊軟件Zoom，該軟件是中國出生的袁徵在美國開發的。

但是「移除中國」手機應用程序沒辦法偵測到中國製造的智能手機上預先安裝的手機程序。

其他被標示出中國製造的手機軟件還有：

ShareIt（茄子快傳），讓用戶進行文件傳輸，包括照片、視頻和音樂等

CamScanner（掃描全能王），讓用戶用手機掃描圖片生成PDF文件

UC browser（UC瀏覽器），阿里巴巴旗下的網絡瀏覽器

反中國情緒

Remove China Apps的使用者在社交媒體上討論這款手機程序，因此增加了其知名度。

這款手機程序在協助用戶刪除中國製造的手機軟件之外，還向用戶推薦不是中國製造，但功能類似的替代用手機軟件。

但批評者指責這款手機程序助長反中國的情緒，反中國情緒自從武漢爆發的新冠疫情波及全球之後就在世界各地時有所聞。

在中國手機應用開發者論壇白鯨社區上，有許多用戶呼籲人們向谷歌Play商店舉報這款移除中國的手機應用，指責該手機應用協助用戶卸載其他手機應用，「是擾亂市場正常運作的行為」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中印邊界爭議有很長的歷史

中印對峙

移除中國手機應用程序引發爭議的同時，中國和印度正因為邊界對峙而緊張情緒升高。

有印度軟件工程師在YouTube上傳影片呼籲印度抵制所有與中國有關的事物，該影片已經有超過200萬次觀看。

#抵制中國、#抵制中國製造、#抵制中國應用等標籤也在社交媒體上廣泛流傳。

在推特上有99000多名追蹤者的印度寶萊塢明星梭曼（Milind Soman）就在推特上發文稱自己已經解除安裝TikTok，這是視頻分享應用TikTok近來遭到的另一次打擊。