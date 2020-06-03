圖片版權 Getty Image caption 特朗普說，他與印度總理莫迪討論了南亞國家與中國的邊境緊張局勢，「莫迪對中國的情況感覺不好。」

美國總統特朗普為何主動要調解中國和印度的邊境爭議？為何中印兩國幾乎不約而同拒絶他的調停？

馬克·吐溫曾說過：歷史不會重演，但會有驚人的相似。

中國和印度在漫長的邊境上劃界的爭議，從兩國建國至今半個多世紀都沒有平息。2020年新冠疫情下似乎又緊張起來。

印度媒體援引印度軍方有軍官指責中國軍隊5月份多次入侵印度領土，特別是在中印爭端的西線。在中印兩軍的對峙過程中，中方一度扣壓印藏邊境警察部隊的一組巡邏士兵，甚至搶走了印軍士兵的武器。而中國媒體透露的消息是指責印方在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。

與此同時，印度總理莫迪講話強調「拒絶改變現狀」，表示要通過政治外交渠道解決分歧。但他這一表態似乎暗示責任在中方。印度社交媒體還流傳一段未經證實的一名解放軍被打傷後被印軍俘虜的視頻。

中國領導人習近平在人大會議會見解放軍和武警代表時則表示，新冠疫情對世界格局產生了深刻影響，對中國安全和發展也產生了深刻影響。他號召中國軍隊要「堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全局穩定」。

兩個核大國的邊境對峙讓人想起1962年的中印邊境戰爭，但是和1962年不同的是，中印兩國之後都變成核大國，軍力都今非昔比。

在此之際，美國總統特朗普發推特稱：「我們已經告訴印度和中國，美國已凖備好、願意且能夠調解和仲裁他們激烈的邊境爭端。」

但隨後，特朗普聲稱願意調解仲裁中印邊境爭端的表態遭到了中印雙方幾乎不約而同的拒絶。

特朗普上台後一再表示他的主要任務是讓美國再次強大，對海外和國際事務表現出冷漠的態度，為何這次突然熱心要去調解中印邊境爭議？

而中印在邊境劍拔弩張，特別是印度面對著經濟軍事全面崛起的中國，成為美國再平衡戰略中亞太地區力量均衡的關鍵戰略伙伴，印度一面指責中國侵犯印度領土，為何不願讓特朗普來做可能偏袒印度的調停呢？

特朗普背後有何考量？

Image caption 2020年5月上旬的衝突發生在中印邊境錫金段一個山口。

過去幾年觀察特朗普總統的人士得出的共識是：他是一位商人總統，特朗普拋棄了美國外交傳統的很多做法。支持者認為，這正是他精明的地方。

新冠疫情尚未結束，中印邊境摩擦升溫，特朗普隨即表示願意從中調解。他打的什麼算盤？

評論人士認為，特朗普此舉首先是內政考慮：2020正值大選年，印度裔美國人在過去十多年裏在美國人口翻倍增長，這些人和他們的祖國印度聯繫密切。

印度裔美國人家庭收入在美國各族群中排名第一，平均教育程度排名最高，超過華裔美國人。不少印度裔美國人在美國取得了政治、商業、科技等眾多領域的巨大成績和領導地位，社會影響力很大。華裔的影響在印度裔之後。兩大團體都是特朗普需要爭取的重要選民團體。

從外交上來說，特朗普也一直努力加強美印關係。不少分析人士說，此舉的重要目的就是為了應對中國。2020年印度爆發新冠疫情前，他剛剛訪問了印度。

特朗普對路透社記者說，他與印度總理莫迪直接討論了南亞國家與中國的邊境緊張局勢，「莫迪對中國的情況感覺不好。」

莫迪和特朗普誰的話可信？

在歷史上，美國在中印邊境爭議中偏向印度似乎沒有多少疑問：中國學者指責早在1950年朝鮮戰爭爆發之際，印度就開始乘機在中印邊境不斷向前推進，得到了正在朝鮮半島與中國志願軍交戰的美國的不少支援。

特朗普在推特上寫道：「在印度，他們都喜歡我。」

但沒料到印度立即否決了特朗普調停的要求，並且印度官員特別加以澄清，莫迪沒有和特朗普私下討論中國。莫迪和特朗普近期沒有接觸，他們上一次談話還是在4月4日，二人討論了羥氯喹問題。

印度外交部還明確表示，中印兩國會通過既定機制和外交方式進行直接接觸。

印度外交政策選擇基本是保持與主要大國左右逢源的同時，奉行「戰略自主」的政策。新德里更警惕特朗普以調停為名，介入到它長期反對的國際社會對克什米爾爭端調停努力。

德里對在克什米爾發生第一次印巴戰爭後請聯合國調停的歷史記憶猶新，之後兩國又發生了兩次大規模衝突，克什米爾問題還是沒解決。

在國內，印度也開始管控發佈中印邊境衝突的消息。有印度媒體稱，官方注意到社交媒體上流傳的中印邊境衝突的短視頻，強調有關片段未獲軍方授權發佈，動機不良，官方強烈譴責這種試圖煽動影響國家安全的行為。

中國表明什麼立場？

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在美國和中國矛盾摩擦日益增多的情況下，中國根本就沒有可能接受特朗普的提議。何況中國一貫反對第三國介入雙邊衝突。

分析人士認為，關於這點，特朗普可能也早已預料。但從外交上說，如果印度同意而中國單方反對，可能從輿論上印證外界對中國「戰狼外交」的指責。

中國外交部表示：中印雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國之間的問題，不需要第三方介入。

中國外交部發言人強調說：中方在邊界問題上一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平與穩定。

目前，中印兩軍已經展開中將級別的對話。中印雙方都表示，邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印關於邊界問題的外交、軍事溝通渠道是暢通的。相信雙方通過談判協商，可以妥善解決兩國間的問題。

要從中國歷史上找出有關兩國劃界爭議第三方介入的教訓的話，或許可以讓人想起三國的故事。如果曹操要調停劉備與孫權的荊州爭議，吳國和蜀國會答應嗎？