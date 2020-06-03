美國政府發佈命令：暫停所有中國客運航班

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美國政府周三（3日）宣佈，從6月16日起，禁止中國航空公司客機進出美國。全球頭兩大經濟體的緊張局勢再度升級，中美通航情勢難上加難。

禁飛令將影響中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、首都航空、四川航空以及廈門航空往來中美的航班。

由於美國航空公司目前尚未恢復往來中美的航線，禁飛令若生效，中美之間的直航航班將全部停飛。

禁飛令仍需美國總統特朗普正式批准，他近期猛烈抨擊中國在香港問題、知識產權和新冠疫情上的政策。

美國交通部指，出台這一禁令是由於中國政府禁止美國航空公司重啟對華航班。不過華盛頓表示，將就飛航問題與中方持續「接觸」。

中國駐美大使館未立即就事件置評，但北京此前已表態反對新的航空禁令。

「公平平等的機會」

美國自3月起持續表達抗議，指北京違反兩國平等航行的協議。

中國民航局此前發佈俗稱為"五個一"的政策，規定外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。航空公司的航班數不得多於其在3月12日的水平。

由於美國航空公司2月因新冠疫情停飛中國，美方抗議，該政策實際上禁止了所有美國客機赴華。美國美聯航和達美航空此前提出複航申請，但未被批准。

美國交通部指，新政是為了維持「中美航班之間競爭性的平衡，以及公平平等的機會。該部門稱，「我們的首要目標不是使這種情況長期存在，而是改善環境。」這暗示美方並不打算長期禁飛中國航班，而是希望借此爭取中方的讓步。

達美航空對美國當局的最新表態表示歡迎。該航空公司的聲明稱：「我們支持與欣賞美國政府行動，這行使了我們的權利並保障公平。」

華盛頓指中方此前堅稱「五個一」政策面對所有航空公司，並不存在不公平現象。

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通航不便雪上加霜

中國航空公司目前仍保有少量中美航班。這些航班通常一票難求、價格高企。從美國飛往中國的經濟艙票價一度高達3萬人民幣，航班還可能起飛前夕突然取消。大批滯留美國的中國人無法返華，其中包括數以萬計的中國留學生。

如果美國實施禁飛令，中美直航航班將全部停飛，這一情況將雪上加霜。

在中國社交媒體微博上，有網友指此舉「損人不利己」，傷害雙方人民的利益，使中國留學生成為「人質」。也有留言認為，這有利於中國繼續控制疫情。「暫停就暫停好了，一直等到美國把新冠疫情控制住了，才跟它談對等之事。」