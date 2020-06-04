英國前外相給西方敲響警鐘：「中國敵視台灣威脅全球秩序」

圖片版權 EPA Image caption 亨特（左）曾在2018-2019年擔任英國外交大臣。

中國與英國因為香港「國安法」問題針鋒相對之際，英國前外交大臣傑羅米·亨特(Jeremy Hunt)公開發出警告：中國敵視台灣威脅世界秩序。

亨特先後在英國廣播公司BBC的時政節目採訪和英國《泰晤士報》刊登的文章中對中國處理台灣問題的可能動向發表看法。

台灣問題

6月3日，亨特在BBC第四廣播電台的《今日》節目中說：中國對統一台灣有長遠的計劃，要在2049年之前完成；而中國總理李克強在5月舉行的全國人大會議工作報告中，沒有提及和平解決台灣問題。

6月4日，亨特刊登在英國《泰晤士報》上的署名文章進一步表示：中國如果放棄和平方式改用武力統一台灣， 「對西方民主國家來說意味著極大的危險，有可能破壞自二次大戰以來確保世界和平與繁榮的全球秩序。」

圖片版權 EPA Image caption 台灣總統蔡英文5月20日在連任宣誓就職儀式上重申， 不接受「一國兩制」。

亨特在文章中分析中國有可能孤注一擲武力犯台的原因包括：中國領導人看到香港的民主運動勢頭比預期的要快；中國領導人擔心香港 「一國兩制」現狀已經失去了對台灣的政治示範效應；中國第一次感覺到如果發生武裝衝突，不如先下手為強。而最後一點最為讓人擔心。

亨特警告說，台灣海峽如果出現武力對抗，不僅亞洲和平而且世界和平都將受到衝擊。 「民主社會被鄰近的專制強國納入，會引發全世界支持民主價值所有國家的無比憤怒。」

他說，果真到此地步，要麼與一個核大國進行對抗，要麼默許對民主社會的侵略。後者 「將標誌西方的無能」。

亨特在文章中寫道，西方國家需要拿出強有力的措施來應對中國，但卻不大可能像冷戰一樣，讓對手垮台來爭取勝利。他建議，要讓中國感覺到在西方對手們創造的國際秩序中有自己的位置。

和平統一

在今年5月召開的中國全國人大會議結束時，總理李克強的政府工作報告涉及台灣問題的部分，未提及 「和平統一」和 「九二共識」，曾經引起外界廣泛的注意。

在5月22日李克強的報告中，的確沒有包括 「和平」與 「九二共識」，不過在5月29日中國官方正式公布的報告文本中，卻添加了外界極為關注的這兩個用詞。

經修訂後的政府工作報告文本中包括：我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在 「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。

中國官方媒體報道稱，這是 「吸納修改意見之後的《政府工作報告》」。

儘管中國官方文件中再提 「和平」以及 「九二共識」，然而武裝統一也一直都是沒有放棄的選項。

2019年1月2日，習近平在紀念《告台灣同胞書》發表40週年的講話中也重申了這一點。他說： 「中國人不打中國人。」

中國 「願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但是 「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動……」

一國兩制

2016年，蔡英文領導的民進黨在台灣總統大選中獲勝，結束了中國大陸與台灣國民黨營造的熱絡氣氛。

2015年11月，中共最高領導人習近平與執政台灣國民黨主席馬英九在新加坡的歷史性會面，曾受到美國以及歐盟各方的讚賞。

時過境遷，如今的兩岸關係再也不復當年的景象。特別是香港過去一年來所發生的反對《逃犯條例》示威，以及最近中國人大決定在香港實施《國安法》，都使香港的一國兩制現狀與理想產生了巨大差距。

按照中國方面的說法， 「一國兩制」本來就是為了台灣提出的：和平統一後，台灣的社會制度、生活方式將得到充分尊重。

圖片版權 EPA Image caption 亨特（左）曾在2018-2019年擔任英國外交大臣。

英國前外相亨特認為， 「在香港發生的一切都顯示中國共產黨的謀劃正在發生改變」，而西方的決策者們應該對此高度警惕。

就在亨特此番有關台灣的警告發出之前，英國首相鮑里斯·約翰遜6月3日也在《泰晤士報》上刊發文章，對中國人大推出香港《國安法》表明立場：如果中國執意推行， 「英國將別無選擇，只能維護與香港人民深厚的歷史淵源與友誼」，英國政府將改變移民規定，讓持有英國國民（海外）護照的香港人到英國來工作和定居。

不過，約翰遜在文章中強調不希望走到這一步， 「我仍然希望中國記住，與國力和領導力緊密相關的是責任。」

約翰遜表示，「英國並不尋求阻礙中國的崛起，相反我們在所有利益重疊的問題上攜手合作，從貿易到氣候變化。我們希望發展一個現代和成熟的雙邊關係，建立在相互尊重並且承認中國在世界地位的基礎之上。」

衝突熱點

不難看出，英國首相約翰遜與前外相亨特在如何看待中國的世界地位問題上基本一致。而外界輿論對中國所面臨的潛在問題也持基本相同的看法。

總部設在華盛頓的《外交家》雜誌（The Diplomat）6月3日刊登的評論文章談到了中國與美國冷戰可能的三大衝突熱點：香港、南海、台灣。

文章作者丹尼爾·羅素（Daniel Russel） 曾是奧巴馬總統執政期間負責東亞事務的助理國務卿。

他警告說， 「現在有理由相信華盛頓和北京之間的老問題會突然惡化，然而更加有理由讓人擔心的是，美中之間防止局勢升級失控的政治和外交保障措施基本上已經失效。」