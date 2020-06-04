圖片版權 Courtesy of Jessica Hindman

傑西卡·辛德曼（Jessica Hindman）是美國一名年輕的小提琴手，但她卻有著不尋常的音樂人經歷。

辛德曼擅長演奏古典音樂，確切地說，應該是擅長模仿演奏古典音樂。

辛德曼在去年出版的《Sounds Like Titanic》（意譯：聽似泰坦尼克）回憶錄中，講述了自己在2002至2006四年中跟隨假樂團演出的經歷。

辛德曼在樂隊中擔任小提琴手，他們的樂隊曾經在商店、禮堂、慈善機構等許多地方演出。

他們出鏡、上電視，不但在美國各地演出，甚至還在全球巡演，其中包括中國。

作曲家

圖片版權 Getty Images Image caption 書中神秘的「作曲家」是一個多層面的人

在這四年中，辛德曼不但賺足了鈔票，不再為經濟擔憂，還從未被人揭穿過。

而這一切都要歸功於其幕後策劃人，一個神秘的作曲家。

但辛德曼在書中並沒有公開他的身份，自始至終稱此人為「該作曲家」（The Composer)。

辛德曼之所以同意這樣做，主要是被經濟所迫。

辛德曼對BBC表示，回憶錄的目的並非要揭露這個作曲家的身份, 因為這種事在音樂界時有發生。

但辛德曼的確是一名接受過古典音樂訓練的小提琴手。

記者

圖片版權 Courtesy of Jessica Hindman Image caption 在紐約時，辛德曼要兼兩份工、甚至曾出售卵子

問題是辛德曼不想再搞音樂，她決定轉行做記者。於是，她進入紐約哥倫比亞大學主攻中東問題研究。

為了湊齊學費，辛德曼不得不做兩份兼職工作。當時（2002年），她才21歲。

一天，她在學生的網上論壇上看到一則廣告，尋找能在樂隊中熟練演出的小提手。

辛德曼去應聘，並輕而易舉地拿到了這份工作。她甚至不需要經過面試、演奏曲目。這讓辛德曼感到有點蹊蹺。

辛德曼學過13年小提琴，但從未參加過專業演出。

然而，這份工作的報酬很好。因此，辛德曼還是決定接受挑戰。

很快，辛德曼就認識到，其實根本不需要她去做現場演奏。跟假唱一樣，她只需要跟著事先錄好的唱片裝模作樣地演出就可以了。

古典音樂

圖片版權 Courttesy of Jessica Hindman Image caption 辛德曼（左三）學過小提琴

該樂團的負責人，也就是前面所說的那個作曲家對他樂團演奏者只有一個要求：年輕、新人。

他需要的就是這些新人在觀眾面前「演奏」完美的音樂。他們還在現場音樂會後銷售CD唱片，這些CD經常非常搶手。

辛德曼說，觀眾真的非常喜歡這些音樂，只不過他們不知道這些音樂並非是現場演奏而已。

這些音樂是由專業音樂人在錄音棚中事先錄製好的完美作品。

辛德曼認為，假樂隊的「作曲家」其實是找到了市場的一個缺口，並利用了這個機會。

辛德曼表示，否則沒有多少人會去聽古典音樂，覺得古典音樂會的門票太貴、場合太正式等。

而這個「作曲家」用幾個年輕的亮男俊女為觀眾「現場演奏」古典音樂，也算是對古典音樂的一個"貢獻"吧。

觀眾也的確喜歡聽，但並不知道這一切都是假象而已。

法律

圖片版權 Getty Images Image caption 辛德曼表示，假樂團幫助把古典音樂介紹給普羅大眾

這裏需要指出的是，用事先錄製好的音樂表演並不非法，有時甚至主流音樂人也這樣做。

例如，2009年1月在美國總統奧巴馬的總統就職儀式上，由著名大提琴家馬友友率領的樂隊就使用了事先錄製好的曲子，因為他們擔心當時的寒冷天氣有可能會導致樂器走音甚至損傷樂器。

但是，辛德曼承認，這樣做有損於自己的精神健康。

辛德曼說，有許多優秀音樂人迫於生計走這條路令人心酸。

名譽

圖片版權 Courtesy of Jessica Hindman Image caption 辛德曼現在大學教授創意寫作

由於到處演出賺錢，辛德曼也小有名氣，特別在她的家鄉，美國東部阿巴拉契亞山脈的一個貧窮小鎮。

有時，辛德曼會收到父母和熟人髮來的讚美短信，說他們在電視中看到她的演出了。這會讓辛德曼感到內疚，因為她無法告訴他們真相。

在他們眼裏，辛德曼成為在大城市中出人頭地的佼佼者。 這也讓辛德曼倍感壓力，覺得自己跟「作曲家」一樣虛偽。

為了應付工作壓力和全國巡演的旅途辛勞，辛德曼開始對可卡因和安非他命上癮。從此，她的精神健康進一步惡化。

在旅途中，辛德曼還經常會發生急性焦慮症（也稱驚恐發作，panic attacks) ，直到她離開樂團，搬回父母家。

那一年，辛德曼26歲。

後來，辛德曼找到了一份秘書工作，這份工作可以讓她免交大學學費。

圖片版權 Getty Images Image caption 辛德曼說，「作曲家」的作品中有一部分是從電影《泰坦尼克》音樂中「借」來的

一些美國媒體稱他們知道那名「作曲家」的真實身份，但卻從未得到證實。

辛德曼表示，為了寫回憶錄也曾跟以前的一些同事聯繫過，但從未再跟「作曲家」說過話。辛德曼說，「希望他不要介意我的書。」

自從2014年起，辛德曼開始在北肯塔基大學教授寫作。

辛德曼表示，自從回憶錄出版後，那名作曲家也未與她聯繫過。有人告訴她，他仍在帶團巡演。

但辛德曼表示，這次，團裏的音樂家們似乎真的是在現場演奏......