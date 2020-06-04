圖片版權 AFP Image caption 普京周二簽署了核威懾政策文件，報說普京准許對常規進攻進行核報復

俄羅斯總統普京簽署核武器部署的文件，被認為是對美宣示決心。分析擔心美俄戰略對峙可能重新上演冷戰後期圍繞"星球大戰計劃"的美蘇對抗。

普京周二（6月2日）簽署了核威懾政策文件，他准許對常規進攻進行核報復成為許多媒體報道的標題。其實，俄羅斯早在10年前就有了對常規武力進行核報復的政策。

根據俄羅斯2010年制定的軍事方針，「在針對俄羅斯及其盟友使用核武器和其他大規模殺傷性武器，用常規武器侵略俄羅斯危及俄羅斯國家生存的情況下」，俄羅斯可能使用核武器進行反擊。

美國非黨派組織軍控協會前負責人傑克•曼德爾森（Jack Mendelsohn）在介紹北約核武器政策的文章中說，北約30年來一直奉行所謂「靈活反應」，即允許北約聯盟在衝突中首先使用核武器的政策，包括對常規武器進攻進行核報復。

對美國發出信號

在俄羅斯和美國就能否延續新的削減戰略武器條約發出互相指責，俄美核軍控前途渺茫的時候，普京簽署了核威懾政策文件，似乎在對華盛頓釋放警告信號。

俄羅斯的文件中提到的諸多軍事威脅包括在俄羅斯周邊地區部署常規兵力和反導系統，以及美國的太空武器。

美國智庫外交政策研究所的歐亞安全專家史蒂芬•布蘭克（Stephen Blank）在2018年分析俄羅斯和戰略的文章中說，許多軍事分析認為這是一種用升級方法緩解局勢的戰略，即俄羅斯用核衝突進行威脅，阻嚇對手不要讓常規衝突進一步升級。

香港《南華早報》的報道說，俄羅斯強調可能對常規進攻進行核報復的原因是長期以來美國在俄羅斯周邊的軍事部署令莫斯科擔憂。

太空軍事化危險

圖片版權 Reuters Image caption 5月15日美國總統特朗普在白宮主持太空軍軍旗亮相儀式時表示太空將是未來，美國要保持在太空領域的主宰

分析認為俄羅斯核威懾文件還顯示了莫斯科對美國發展太空武器的擔憂。

5月15日美國總統特朗普在白宮主持太空軍軍旗亮相儀式時表示 「太空將是未來，無論是防守還是進攻和其他很多方面。從我聽到的和看到的報告，我們現在是太空的領導者。」

美國去年12月20日正式成立了太空軍，這是美軍在1947年建立空軍後首次建立的新兵種。

據英國《快每日報》報道，美國太空戰鬥訓練中隊指揮官塞貝克（Daniel Sebeck）中校說，太空軍的目標是建立「具有威力的戰爭機器，能夠在現在和未來複雜的太空環境執行戰鬥任務。」

他還說：「我們現代生活取決於我們的太空能力，太空帶給我們的益處正在被我們的潛在對手利用， 每天我們的太空戰士都在刻意凖備對付潛在敵人試圖取得太空優勢的各種努力。」

《每日快報》的報道認為，俄羅斯的核威懾文件是對美國總統特朗普發出的信號和警告，如果俄羅斯認為自身受到威脅，俄羅斯保留發動核攻擊的權利。

「星球大戰計劃」

圖片版權 Getty Images Image caption 1980年代美蘇關係緊張，蘇聯一度認為北約的演習是對蘇發動核攻擊的前奏（1946年8月7日美國在比基尼島進行水下原子彈試驗）。

俄羅斯指責美國搞太空軍事化，並將其視為對戰略穩定的主要威脅。有分析把目前美俄的戰略對峙與冷戰後期接近戰爭邊緣的緊張相提並論。

1983年，里根總統提出太空防禦計劃（SDI），建立太空系統防禦來自蘇聯的核彈道導彈攻擊，導致美蘇關係空前緊張，因為莫斯科認為華盛頓這個被稱為「星球大戰」的計劃旨在破壞美蘇間的戰略威懾均勢。

1983年11月，北約在西歐舉行代號為「優秀射手演習」，美國和英國監聽到華約國家的通信量劇增，進入緊急狀態，似乎發出核戰爭警報。蘇聯一度擔心北約的演習是發動核攻擊的前奏。

《每日快報》報道把那次北約和華約國家接近戰爭邊緣的對峙，比作古巴導彈危機後最緊張的軍事危機。報道還引述了美國批評者的觀點說明太空軍備競賽的危險。

美國智庫政策研究所(IPS)的外交政策負責人約翰•費弗（John Feffer）今年初撰文說，「美國讓新成立的太空部隊所作的事情是對與日俱增的太空軍事化最糟糕的回應」，「它為美國製造了一個想象中的『太空差距』，然後投入資金追趕，就像20世紀末期各種所謂的導彈和轟炸機差距一樣。」

「太空部隊就是個巨大的『白象』（指造價高但沒有實際效用的工程項目），甚至比里根時期被稱為星球大戰的導彈防禦體統更糟糕。」