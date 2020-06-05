記者屢遭攻擊 為什麼當權者仇恨記者

圖片版權 AFP Image caption 許多報道美國示威抗議的記者遭到警方強硬執法

時至今日，世界各地的記者正面臨持續性的攻擊。

現在這個人手一支手機的時代，我們看到更多記者遭到攻擊的證據，這裏的攻擊不是記者行業整體受到壓迫，或是新聞媒體行業的變化導致媒體從業人員生計面臨困境。

這裏說的記者面臨持續性的攻擊，指的是被毆打，被關押，甚至是被殺害。

沙特阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）就是近年來最轟動國際的記者遇害事件，時常批評沙特王室和沙特人權紀錄的他在沙特駐伊斯坦布爾領事館中遇害並被肢解。

更久遠一點的是俄羅斯記者安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她以探求真相，揭發現代俄羅斯真面目和採訪車臣戰爭而聞名，但最後她在住所公寓電梯內被槍殺。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 卡舒吉和波利特科夫斯卡婭都遇害身亡

過去幾天，美國黑人弗洛伊德之死引發大規模示威抗議以及與警察對峙，記者在報道的同時也成為警察壓制的對象。

美國有線電視新聞CNN記者在報道示威抗議時，在鏡頭前面被警察逮捕的畫面傳送到全世界各地。

接著，明尼阿波利斯（Minneapolis）警察向兩名路透社記者發射橡皮子彈，攝影記者說他拍攝的警察直接回過頭來向他發射橡皮子彈。

同樣的，在澳大利亞電視實況報道中，觀眾看到白宮附近一名警察用盾牌撞擊完全沒有攻擊性的攝影記者腹部，然後揮拳相向。

美國總統特朗普對記者的反感更加公開，他經常說記者是「人民的公敵」。

新聞專業

在情緒高漲的示威抗議事件中維持秩序，警察的工作確實不容易，但這些被攻擊的記者也只是在做他們的工作而已，他們都帶著攝影機和器材，警察很清楚他們是媒體記者，而不是抗議群眾。

拿著攝影機在抗議現場採訪拍攝難度很大，這是一項專業工作。

如果你有幸在電視新聞行業工作，一個採訪組通常由3人組成：記者，製作人和攝影師。記者通常是具名而且功勞歸於他一身的，薪資一定是3人中最高的，但是沒有攝影師在現場，就沒有畫面，電視新聞沒有畫面就什麼也沒有了。

圖片版權 AFP Image caption 2018年，特朗普在一場記者會上和CNN記者發生爭吵

最大錯誤

那些仇視記者，視記者為敵人，攻擊記者的人，所犯的最大錯誤在於他們將自己被某位知名度高的記者所激起的憤怒發洩到整體的記者行業上面。

這就好像是說在他們眼中，某位知名主播就代表了全世界的媒體從業人員，甚至就是記者行業的大使。

這就形成了一種扭曲，當特朗普被CNN記者阿科斯塔（Jim Acosta）的問題所激怒，他對整個CNN都感到不爽。

當NBC記者亞歷山德（Peter Alexander）的問題冒犯他的時候，他把整個NBC都當成不友善的敵人。

媒體不是聖人，媒體也會犯錯誤，媒體本身也需要受到社會公眾評論，但是將某些知名度高，收入高的新聞記者當成整個電視台或報社的代表，那就搞錯了對象。

記者的工作是報道真相，並以此來監督權力，那些記錄美國社會騷亂的攝影記者不正是在執行這項工作嗎？

他們也有權利在工作的時候免於受到人身攻擊，這個要求並不過分。