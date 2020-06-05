英國結婚80年老夫妻分享愛情幸福秘訣

Image caption 埃里克和南希仍然保持浪漫情懷。

英國一對老夫婦埃里克和南希·金斯頓迎來了結婚80週年紀念日。南希今年99歲，埃里克98歲，他們是英國結婚時間最長的一對老夫妻之一。

儘管由於新冠疫情的影響，他們無法像往年那樣與家人一起慶祝這個特殊的時刻，但是兩位老人仍然不失浪漫地以一個會心的吻來鎖定這一美好時刻。

妻子南希在接受記者訪問時表示，在結婚80週年當天，還沒起牀埃里克就獻上一吻。

她說，儘管老夫老妻了，他們每天仍然牽著手，彼此相敬相愛；而這無疑就是他們維持長久幸福婚姻的秘訣之一。

這對生活在英格蘭薩默塞特郡的老夫婦育有5個子女，並有幾十個孫輩、曾孫輩後人。

女方主動示愛

圖片版權 FAMILY PHOTOGRAPH Image caption 兩人相識時正值張伯倫擔任英國首相。

兩人回憶起當年，據說彼此相識還要歸功於妻子南希的大膽和主動。

那還是在1938年，當時南希結識在農場工作的埃里克，一見鍾情。

南希於是叫自己兄長告訴埃里克自己在橋上等他。

埃里克如期赴約，從那以後兩人就開始相好，並於1940年6月1日結婚。

他們的兒子史蒂芬表示，他父母非常與時俱進，對身邊所發生的事非常了解，一點也不衰老。

但他同時表示，他父母非常重視傳統的家庭觀念。

幸福的秘訣

Image caption 牽手是兩人保持幸福持久婚姻的秘訣之一。

知足常樂

結婚80載已經非常罕見。無獨有偶，幾年前美國的一對夫婦約翰和安·比塔也迎來了結婚81年的紀念日。

為了逃避父親把自己嫁給一位比她年長20歲的男子，安和約翰雙雙從康涅狄格州私奔。

之後，兩人的婚姻成為美國最長久的美滿婚姻之一。

在談到什麼是他們美滿、長久婚姻的秘密時約翰總結說：要知足常樂。

約翰還表示，珍惜你所擁有的。

安則說，要好好過日子，有什麼問題要及時溝通和解決。

有人說婚姻最重要的一點是要認同和接受兩人的不同之處。

對此安表示，不要期待過高，因為兩個人的意見不可能老一致。

她說，不要總想說服對方同意自己的觀點，關鍵要適應彼此才行。

這對老夫妻告訴BBC記者赫斯特，他們婚姻長久的秘密之一就是盡量少吵架拌嘴。

而維繫兩人幸福長久婚姻的另外一個秘密就是總是牽著手。

這一點也是前面英國夫婦南希和埃里克保持婚姻長久的秘訣之一。

看來幸福的婚姻也都有其相似之處。

幸福婚姻公式?

圖片版權 Getty Images Image caption 你相信一見鍾情嗎？還是認為感情是可以培養的？（Credit: Getty Images）

那幸福婚姻到底有沒有什麼公式呢？

英國著名生物學家達爾文的婚姻或許可以給我們一點啟示。

1838年，當達爾文首次考慮結婚時，他做了一番分析研究，其中包括婚姻的優點與缺點，養兒育女的費用等等。

但最後，達爾文總結出結婚還是有好處的。

達爾文認為婚姻會為你提供一個永久性的伴侶以及年老時的朋友。

從達爾文的婚姻中我們可以看到，它必須具備穩定、恆久的慾望、忠誠和幽默元素。

有人認為達爾文的婚姻距離理想的婚姻非常接近，他與自己的表妹艾瑪結婚。

慾望、笑聲、忠誠是幸福婚姻的重要成分。

但要讓婚姻幸福長久必須還要彼此尊重、溝通、理解、妥協和謙讓。

當然，還有愛和親情。

但關鍵是你能做到嗎？你願意為之付出努力去嘗試嗎？