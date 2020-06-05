圖片版權 Reuters Image caption 美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）是跨國議會對華政策聯盟的成員（資料照片）

美歐英日澳等8個國家的18名議員近日組建了一個專門應對中共政權的「跨國議會對華政策聯盟」(IPAC)，並宣佈將通過集體戰略「對中國共產黨採取更強硬的立場」。

促成各國議員出面組建這個國際聯盟的主要導火索是最近北京在香港實施《國安法》的決定，以及各國在新冠疫情全球大流行中對中國政府「缺乏透明度」的指稱。

上述18位各國議員中包括美國參議員魯比奧（Marco Rubio）、梅內德斯（Robert Menendez）和英國保守黨前黨魁鄧肯·史密斯（Iain Duncun Smith）。

跨國議會對華政策聯盟周五（5日）表示，中共統治下的中國，為全球帶來挑戰，一個將會定義整個世紀的挑戰，這挑戰將會影響我們所有的人以及跨代政權政府，不同黨派無一倖免。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國保守黨前黨魁鄧肯·史密斯（Iain Duncun Smith）

該組織發起人鄧肯·史密斯表示，來自北美、亞太和歐洲等國家的議員對IPAC的積極回應令他備受鼓舞。他認為中共的作為「真的引起許多人士感到擔憂」。

剛剛成立的「跨國議會對華政策聯盟」是由來自9個國家和地區的國會議員組成，分別是澳大利亞、加拿大、歐洲議會、德國、日本、挪威、瑞典、英國及美國。

中國外交部發言人耿爽對這一消息做出反應表示，「我們敦促少數政客尊重事實、尊重國際關係基本凖則，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止利用各種問題干涉中國內政，停止為一己私利搞政治操弄。我們希望他們能夠多為國際社會團結合作發揮建設性作用。」

美國「鷹派」參議員

參議員魯比奧表示，「我們如何應對中華人民共和國和中共重塑全球（秩序）的努力，是我們時代最具決定性的外交政策議題」。

他還說，中共對世界的挑戰「比任何國家、政府或政黨都要大得多」。

魯比奧和梅嫩德斯都是美國國會長期關注中國人權問題的知名「鷹派」。他們近年來在推動美國諸如《維吾爾人權法案》、《西藏人權法案》和《香港人權和民主法案》等立法方面都屬於積極推動派。

圖片版權 Reuters Image caption 美國參議員梅內德斯（Robert Menendez）

去年，他們在美國國會提出立法，要求對參與關押百萬維吾爾人的中國官員實施制裁。最近，這一版本的立法已經獲得參眾兩院通過，等待總統特朗普的簽署生效。

他們兩人也是在2019年重新推出《香港人權和民主法案》的美國參議員小組的成員；這一立法要求美國對北京是否尊重香港的自治進行更嚴格的審查。

魯比奧還擔任美國國會中國事務執行委員會主委，這個成立於2000年的委員會在美國政界很有影響力，旨在就中國人權和法治問題向國會和政府提供諮詢。

國際「反中共」聯盟

在諸多各國議員中，另外的重量級人物還包括代表德國議會的默克爾總理所領導的執政基民盟的人權發言人布蘭德（Michael Brand），和德國中間右翼執政聯盟綠黨前黨魁，現任歐洲議會議員布提科費爾（Reinhard Bütikofer）。

布蘭德曾多次在德國公開反對政府對中國「磕頭」。布體科費爾也表示，各國應該推動立法，在北京對待少數民族問題和香港自治權等問題上與中共對抗。

在談到中國領導人時，布提科費爾說：「習近平的中國將國內制度性侵犯人權的行為與按照其霸權野心重塑國際秩序的努力結合起來。過去10年告訴我們的一件事是，任何國家都無法單獨捍衛國際秩序的完整性」。

圖片版權 Reuters Image caption "跨國議會對華政策聯盟"(IPAC)發表聯合聲明說：中共統治下的中國構成了一個全球性的挑戰。

這個跨國議會聯盟表示，今後將重點關注與中國相關的5個領域的決策問題：維護國際規則秩序，維護人權，促進貿易公平，發展補缺型安全戰略，保護國家主權和完整。

這些代表各國立法機構的IPAC成員在一份聯合聲明中說：中共統治下的中國構成了一個全球性的挑戰。

除美德兩國之外，來自日本、澳大利亞、加拿大、挪威和瑞典的各國議員也派代表出席了會議。據這個組織介紹，他們預計不久將會有更多國家的議員加入聯盟。

北京方面對因香港國安法而引發的國際批評予以了反駁，認為這是對中國內政的干涉，並表示國安發不會破壞香港的一國兩制。