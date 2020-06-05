新冠疫情睡眠失控 如何調整重返夢鄉

圖片版權 Getty Images Image caption 調查發現，在新冠疫情封鎖期間，很多人睡得更多，但質量更差。

如何睡好覺，對人類的健康至關重要。新冠疫情封鎖期間的大數據暴露出影響睡眠的幾大要素。

英國進行的一項調查顯示，在新冠疫情封鎖期間，超過一半的英國人都睡不好覺。

睡眠的問題早在全球各國普遍存在，新冠疫情肆虐突出了這個問題。

倫敦國王學院的研究人員說，睡眠問題對面臨經濟困難的人群來說更為普遍，五分之二被調查者報告說，他們的夢比平常更生動。

有些人睡得比平常更長，但是卻沒有休息好的感覺。

上述的調查結果是基於2020年5月下旬對2254名16-75歲年齡段的英國居民的在線訪問得出的。這段時間正是英國人防疫居家封鎖結束之際。

這項研究由市場研究公司Ipsos MORI和倫敦國王學院共同進行。

普遍缺乏睡眠

圖片版權 Getty Images Image caption 失眠的痛苦很折磨人

研究人員說，缺乏睡眠本身就可能會影響人們在疫情期間的適應能力，並且有跡象表明，疫情對一些人群的影響比例超過其它人群，影響較大的群體包括婦女，年輕人和面臨經濟困難的人。

倫敦國王學院的鮑比·達菲教授說：「與新冠病毒（Covid-19）一樣，這場危機對人們的影響也因人而異，其中包括生活中最基本的方面，例如睡眠。」

他說，將近三分之二的受訪者表示，他們的睡眠受到了一些負面影響，顯示疫情和居家封鎖措施有多麼令人不安。

國王學院的伊凡娜·羅森澤維格博士指出，睡眠不足通常是由壓力引起的，並且它又會增加壓力水平，從而造成難以打破的循環。

但是，也有四分之一被調查者表示，疫情期間他們睡得更多，並且感覺更好。

羅森澤維格博士說，這顯示作為一個社會，我們沒有機會得到我們所需要的足夠睡眠，而新冠疫情讓我們重新發現睡眠的重要性。

先前的研究表明，對許多人而言，防疫居家封鎖導致睡眠不安，失眠和做更逼真的夢。

專家建議保持生活規律，白天不要小睡，嘗試在戶外做些運動。

影響睡眠的因素

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中國等其它國家凸顯類似問題

前不久，中國睡眠研究會調查了新冠肺炎疫情防控期間中國居民睡眠狀況。結果顯示，儘管睡覺時長增加了，但睡眠質量下降。

中國睡眠研究會發佈的《2020全民宅家期間中國居民睡眠白皮書》以大數據為基礎，重點調查2020年1月1日至2月29日新冠肺炎疫情期間，中國人全民居家防疫階段的真實睡眠情況。

調查顯示，雖然睡眠平均達到8小時，但人們的作息更趨紊亂，晚睡晚起，平均睡眠質量下降。

大數據發現，疫情本身帶來的各種信息焦慮，人們夜間刷手機時間大幅增加。

此外，在有限空間裏的長時間共處，增加了一些家庭成員間摩擦矛盾的概率，進一步破壞了睡眠氛圍。

疫情之下，很多美國人的焦慮情緒也日益加重，影響睡眠。

美國疾控中心指出，在新冠肺炎疫情期間，人們可能會出現難以入睡、過量抽煙飲酒等問題。他們建議，人們應保持適度運動、均衡飲食，多與他人溝通自己的煩惱。

新冠疫情凸顯出通常會影響睡眠的幾個重要因素：焦慮情緒、環境、手機等科技產品等。

睡覺的重要性

圖片版權 Getty Images Image caption 最好的做法就是保持規律的就寢時間和起牀時間。這一點很重要。

世衛組織早有統計，世界範圍內約三分之一的人飽受睡眠問題折磨。而新冠病毒疫情導致許多人呆在家裏，社交和鍛煉大為減少，更對人們的身心健康產生負面影響。

科學家早已指出睡眠對健康和壽命的重要性。對數以百萬計的人所作的流行病學研究都能告訴我們同樣一個事實：睡覺越短，壽命就越短。

人的一生中有三分之一的時間都在睡覺，睡眠和休息對人體健康至關重要。睡得好，心情會更加愉悅，幸福感更強；而睡不好，免疫力下降，可能導致各種疾病的產生。

保證足夠睡眠，可以讓我們的身心得到全面整修。

科學家們認為，大多數人仍不明白為什麼睡眠很重要。因此，疫情之後，人們需要加深認識睡眠對健康的重要意義。