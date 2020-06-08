圖片版權 Getty Images Image caption 明尼阿波利斯示威者連日來高喊「撤銷警隊撥款」等口號。

黑人喬治‧佛洛伊德（George Floyd）被警員制服期間死亡觸發的反種族主義與反警暴示威浪潮席捲美國全國之際，事發地點明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）的市議會向示威者許諾，將解散被廣泛批評充斥種族歧視思想的明尼阿波利斯警隊。

市議會13名議員中，9人表態支持建立「新模式的公共安全體系」，形成足夠力量避免相關議案遭否決。此前，市長雅各布·弗雷（Jacob Frey）公開反對解散警隊，遭示威者喝倒彩。

與此同時，在小布什總統任內擔任國務卿的柯林·鮑威爾將軍（Gen Colin Powell）公開批評總統特朗普對這場示威的處理手法，包括威脅出兵平亂。同屬共和黨的鮑威爾指責特朗普與美國憲法「漸行漸遠」，並表態將於11月大選中把他的一票投給民主黨參選人拜登。

在眾多公開批評特朗普的退伍軍人中，鮑威爾是唯一曾擔任參謀長聯席會議主席的非裔美國人。但特朗普在回應鮑威爾言論時稱，世人對鮑威爾的評價是「過譽」。

終年46歲的喬治‧佛洛伊德於5月25日被警員屈膝壓住頸項的視頻震驚世界。四名涉案警員被革職查辦。其中，原警員肖萬（Derek Chauvin）被控謀殺罪，星期一（6月8日）將面對首次法院提訊。

其餘三名前警員——J·亞歷山大·金（J. Alexander Kueng）、托馬斯·萊恩（Thomas Lane）與邵杜（Tou Thao）——被起訴「協助及教唆謀殺」與「協助及教唆殺人」罪名。

市議員說了什麼

圖片版權 AFP Image caption 明尼阿波利斯市警察規模不大，但歷史已超過150年。

九名市議員星期天（7日）在距離喬治‧佛洛伊德被捕現場不遠的一場集會上，公開宣讀支持解散警隊的聲明。

明尼阿波利斯市議會主席麗莎·本德爾（Lisa Bender）說：「我們站在這裏，是因為明尼阿波利斯以至於美國大小城市的警務與公共安全體系，均無法保障社區安全。我們的在漸進式改革已經失敗，句號。」

本德爾表示，改組公安警務制度的具體計劃仍待具體討論，但她目前將尋求把警隊撥款調撥到社區為本的治安對策上。

美國各地警察多從屬於地方政府，而非聯邦，而且各州組成不盡相同。明尼阿波利斯市警察局（Minneapolis Police Department）受市議會管轄，但同時在市內有執法權的尚有明尼阿波利斯公園警察局（Minneapolis Park Police Department）、明尼蘇達州公共安全局巡邏隊（Minnesota State Patrol）等州級和地級警隊，而這些警隊不受明尼阿波利斯市議會管轄。

在市議會提出解散警隊之前，州政府上周對市警察局立案進行民權調查。明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲（Tim Walz）誓言要把持續了許多代人的「系統性種族歧視」連根拔起。

明尼阿波利斯市議會其後也通過禁止警員勒頸等警務政策變更。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普稍早前威脅出兵到全國各地「平亂」。

明尼阿波利斯市議員支持解散警隊，預計將在美國全國範圍掀起一場有關如何執行警務的辯論，而這將是一場冗長而複雜的辯論。然而，市長的反對可能導致解散明尼阿波利斯市警隊的計劃夭折，即便成事，建立新警務制度恐怕也將耗時多月。

明尼蘇達州民權倡議組織黑人視覺（Black Vision）理事長坎扎塞·蒙哥馬利（Kandace Montgomery）回應市議會的表態說：「要死了那麼多人才讓我們走到今天這一步實在很不應該。沒有了國家撐腰的，不受問責的，持械的巡邏人員四處搜捕黑人，我們過得更安全。」

據《福布斯》報道，在市議會宣佈支持解散警隊之前，市內至少三個自治機關也決定與市警察局「割席」。

明尼阿波利斯公校局上周一致通過解除與市警察局的合同，終止雙方的校園警務合作。決議要求總督學在8月中旬提交新的校園治安管理方案。

明尼蘇達大學校長瓊·加貝爾（Joan Gabel）上周向全體師生發信，宣佈終止僱用市警隊承擔大型活動警務增援等工作，明尼蘇達大學校園警察只會在與校園安全直接相關的情況下，與市警隊合作執行聯合巡邏或調查。

明尼蘇達公園與康樂管理局一致通過決議，頒令局長即時停止僱用市警隊在大型活動中增援，公園警察局警員也被禁止接警處理來自市警察局的報案，除非案件為暴力事件。

鮑威爾說了什麼

圖片版權 Reuters Image caption 鮑威爾將軍在1989至1993年間擔任參謀長聯席會議主席。

鮑威爾將軍星期天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說：「我們是有憲法的，我們得遵照憲法辦事。可總統卻漸行漸遠。」

他還針對特朗普總統說，「他常撒謊，可一直能脫身，因為沒有人會向他問責」，並稱特朗普的言行危害美國民主。

鮑威爾說：「無論如何我今年都肯定不可能支持特朗普總統。」

「無論社交上還是政治上，我都跟拜登（Joe Biden）關係密切。我跟他可共事了35、40年。現在他參選，我會把票投給他。」

鮑威爾在共和黨內被視為溫和派人物，他在2016年沒有把票投給特朗普。他在這次採訪中表態支持近日公開批評特朗批的美國軍方將領。

同樣在星期天，奧巴馬年代的參謀長聯席會議主席鄧普西將軍接受美國廣播公司（ABC）專訪時說，特朗普近日言論損害美國軍民關係。此前，前防長馬蒂斯（James Mattis）指責特朗普蓄意挑撥離間人民，讓他感到「憤怒和震驚」。

特朗普在推特上回應稱，鮑威爾要為把美國拖進1990年代海灣戰爭和2003美國為首聯軍入侵伊拉克負責。

拜登也到推特上 向特朗普還擊，批評對方「刻薄無情地」煽動暴力，點燃仇恨與分化的火焰"。

繼任鮑威爾國務卿職務的賴斯（Condoleezza Rice）則對哥倫比亞廣播公司（CBS）說，「這不是戰場」，出兵平亂毫無必要。她希望特朗普能「暫時把推特擱下」，與美國人民對話。

賴斯說：「不是所有人都會同意每一位總統，也不會同意這一位總統，但你可以跟每一位美國人對話，不要光跟同意你的人對話。」