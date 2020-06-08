中國暫停77國債務償還 發動魅力攻勢時機與考量

圖片版權 Reuters Image caption 北京擔心減免債務國貸款會激怒國內民眾，又擔心在許多國家就疫情指責北京時，債務國可能倒向反對北京的陣營。

中國國務院新聞辦公室周日（6月7日）發佈有關新冠肺炎疫情的長篇白皮書，有兩個方面引起外界的注意。

其一是這份白皮書為中國 「及時公開透明」疫情辯護，其二是宣佈77個發展中國家和地區暫停債務償還。

英國《衛報》認為，中國自己的宣稱 「與美國領導人提出的批評形成對比，也與美聯社上周報道的世界衛生組織內部會議的內容形成對比」。根據美聯社上周的報道，世界衛生組織內部文件顯示，由於中國提供的數據不足，他們無法研發檢測、疫苗和藥品。

美國《紐約時報》的報道也認為， 「中國歡呼抗疫勝利，粉飾自己的錯誤」，而這樣做的目的是 「要贏得宣傳戰」。

推進大外宣

中國白皮書表示積極參與並落實 「20國集團暫緩最貧困國家債務償付倡議」，所以暫停要求77個國家償還債務。

中國沒有列出這77個國家的名單，但是根據國際組織對各國經濟情況的統計，世界貧困國家絶大部分位於非洲撒哈拉以南和亞洲、拉丁美洲等地區。

圖片版權 Reuters Image caption 中國外交部副部長馬朝旭6月7日記者會表示：中國的朋友更鐵了朋友圈更大了。

中國也沒有透露這些國家債務償還的金額總數。不過，據世界銀行統計，目前世界上最窮困國家2020年要向其他政府和官方債權人還本付息140億美元，同時還要償還銀行和其他私人債權人數百億美元。

對中國來說，全球貧困國家的債務問題在疫情的襯托下顯得更加兩難：減免意味著中國要承擔巨大的財政損失和民意壓力，不減免又有損中國希望營造的國際形象。

從白皮書內容來看，中國認識到肺炎疫情造成的國際政治分歧。 「加強團結合作還是尋求脫鉤孤立？推進多邊協調還是奉行單邊主義？迫切需要各個國家作出回答。」

而對世界上77個貧困國家來說，北京宣佈暫停債務償還無疑有助於它們維持與中國的友好關係。

中國外交部副部長馬朝旭周日表示， 「經歷過這場疫情，中國同絶大多數國家的關係，非但沒有受到消極影響，反而得到鞏固和改善。中國的朋友更鐵了朋友圈更大了。」

在此之前的5月，習近平在世界衛生大會開幕式上已經承諾，兩年內提供20億美元國際援助。而與中國積極支持世界衛生組織的姿態相對照的是，美國5月底宣佈退出世界衛生組織。

從援助到貸款

圖片版權 Getty Images Image caption 為了與台灣爭奪邦交國，中國展開了一系列 "支票簿外交" ，為許多非洲國家和其他地區的大型項目提供援助資金。

中國的對外援助始自1950年代：對朝鮮和越南提供軍事和糧食援助，以對抗美國和盟友法國。

其後，為了與台灣爭奪邦交國，中國展開了一系列 「支票簿外交」 ，為許多非洲國家和其他地區的大型項目提供援助資金。

有研究統計指出，文革後期的1971-1975年，中國對外援助佔政府支出近6%，最高年份曾達7%。

隨著中美1979年建交，中國開始經濟改革開放，對外援助計劃出現調整。至習近平上台後推出 「一帶一路」倡議，中國被批評在發展中國家搞 「債務陷阱外交」。

2020年4月17日，20國集團（G20）財長和央行行長召開視頻會議後宣佈，同意世界最貧困國家從5月1日起至年底可暫停償還債務。

中國是世界貧困國家的主要債權國。本次中國暫停貧困國家償還債務的消息引人關注本身，從另一個側面說明了中國作為世界上第二大經濟強國對發展中國家的影響力。

而這對今後中國在國際組織和國際政治事務中繼續爭取更大的話語權應該很有幫助。