幫助提高和擴大你英語詞匯量的幾大技巧與對策
學習任何一種語言，首先要從單詞入手。掌握了單詞才能進行聽、說、讀、寫的最基本表達。
英語是人們學習第二外語的首選語言，穩居霸主地位。
據英國文化教育協會估計，目前在全球範圍內學習英語的人已經上升到20億。
那如何能提高自己的詞匯量，理解和掌握那些難度較大和複雜一點的詞匯呢？
像做任何事情一樣，除了刻苦和努力外，也要注意一下學習方法和技巧，才能事半功倍，得心應手。
BBC在這裏為你歸納和梳理幾大技巧，讓你輕鬆擴大詞匯量。
搞清詞性
首先，掌握一個新詞匯時要先知道它的詞性，即這個詞是用作名詞、動詞、還是形容詞等？
有些詞還能一詞多用，這就增加了其難度。
這時一定要看整個句子的上下文來幫助你消化和理解陌生詞。
比如，commend 這個詞，同樣是動詞，但可以有不同含義 。
它可以是表揚的意思：The judge commended her bravery.(法官表揚了她的勇敢）;
還可以是推薦的意思：He commended the scheme warmly.（他熱情推薦這個項目）;
同樣還可以是託付的意思：I commend my child to your care.（我把孩子託付給你照顧）。
在記commend 這個詞時還可以順便把跟它拼寫相近的也一起學了，比如，commence（開始），Let the battle commence.(讓戰鬥／比賽開始吧）。
把詞拆開記
在碰到比較難和長的生詞時，可以從中找出規律，試著把它們拆開，可能就好記了。
比如這兩個詞：mangetout（荷蘭豆）, shenanigan（惡搞，惡作劇）
你可以把mangetout 拆開為mange和tout, 但你還可以把它拆開為：man-get-out, 這樣保你好記。
同樣，shenanigan，可以拆開成，she-na-ni-gan 或是 shen-ani-gan等。
此外，如果有興趣的話，可以研究一下詞源學（etymology），它可以讓你了解一個單詞的歷史以及含義變化，有助於理解生詞。
例如，「im」起源於拉丁文，意思是not(不，沒有）。
所以,如果你再遇到這些詞時就可能更容易懂了：
- immature(im+mature 不成熟)
- impossible(im+possible 不可能)
- impolite(im+polite 不禮貌)
- impatient(im+patient 沒有耐心)
尋找詞根
詞根是一個詞中的主要部分，如果知道詞根的意思即使是生詞也能猜出大概的方向。比如：
詞根——意思
- mono——one( 一個）
- auto——self（自己，自動）
- bio——life（生命）
- graph——write（寫，寫作）
- chrome——colour（顏色）
所以，當你遇到一個生詞時，看看開頭、中間或是結尾有沒有包含這些詞的詞根，這樣能幫助你記憶和理解新詞。
幫你擴大詞匯量的其他技巧
凖備一個筆記本，把遇到的單詞都寫下來，然後查查詞典，了解一下它的詞性、發音、含義和例句。
如果可能，馬上把剛學會的單詞派上用場。
此外，還可以查一下同義詞詞典（thesaurus）研究與這個生詞相同的同義詞，也有幫助。
除了死記硬背外，還可以嘗試以下幾種方法：
- 廣泛閲讀，包括閲讀一些有難度的讀物
- 多用字典和同義詞／反義詞辭典
- 多跟英語為母語的人聊天、聽收音機、看電視新聞、看英文報紙或讀原文小說
- 下載英文單詞學習智能APP, 比如Duolingo或Word Collect
- 多背拉丁文詞根
據說，英國大文豪莎士比亞的詞匯量最大。
而英語也是各種語言中詞匯量最多的一個語種，一種說法是英語有多達17萬以上的詞匯量，遠遠高於中文。
學無止境，如果你的英語水平已經很高，甚至超過受過良好教育的英文母語人士，不妨向莎士比亞看齊。