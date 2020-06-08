幫助提高和擴大你英語詞匯量的幾大技巧與對策

圖片版權 Getty Images Image caption 單詞多了，才能流利表達和交流。

學習任何一種語言，首先要從單詞入手。掌握了單詞才能進行聽、說、讀、寫的最基本表達。

英語是人們學習第二外語的首選語言，穩居霸主地位。

據英國文化教育協會估計，目前在全球範圍內學習英語的人已經上升到20億。

那如何能提高自己的詞匯量，理解和掌握那些難度較大和複雜一點的詞匯呢？

像做任何事情一樣，除了刻苦和努力外，也要注意一下學習方法和技巧，才能事半功倍，得心應手。

BBC在這裏為你歸納和梳理幾大技巧，讓你輕鬆擴大詞匯量。

搞清詞性

圖片版權 Getty Images Image caption 學習英語單詞也是有竅門的。

首先，掌握一個新詞匯時要先知道它的詞性，即這個詞是用作名詞、動詞、還是形容詞等？

有些詞還能一詞多用，這就增加了其難度。

這時一定要看整個句子的上下文來幫助你消化和理解陌生詞。

比如，commend 這個詞，同樣是動詞，但可以有不同含義 。

它可以是表揚的意思：The judge commended her bravery.(法官表揚了她的勇敢）;

還可以是推薦的意思：He commended the scheme warmly.（他熱情推薦這個項目）;

同樣還可以是託付的意思：I commend my child to your care.（我把孩子託付給你照顧）。

在記commend 這個詞時還可以順便把跟它拼寫相近的也一起學了，比如，commence（開始），Let the battle commence.(讓戰鬥／比賽開始吧）。

把詞拆開記

圖片版權 Getty Images Image caption 到英語國家留學的中國留學生越來越多，掌握好語言非常關鍵。

在碰到比較難和長的生詞時，可以從中找出規律，試著把它們拆開，可能就好記了。

比如這兩個詞：mangetout（荷蘭豆）, shenanigan（惡搞，惡作劇）

你可以把mangetout 拆開為mange和tout, 但你還可以把它拆開為：man-get-out, 這樣保你好記。

同樣，shenanigan，可以拆開成，she-na-ni-gan 或是 shen-ani-gan等。

此外，如果有興趣的話，可以研究一下詞源學（etymology），它可以讓你了解一個單詞的歷史以及含義變化，有助於理解生詞。

例如，「im」起源於拉丁文，意思是not(不，沒有）。

所以,如果你再遇到這些詞時就可能更容易懂了：

immature(im+mature 不成熟)

impossible(im+possible 不可能)

impolite(im+polite 不禮貌)

impatient(im+patient 沒有耐心)

尋找詞根

詞根是一個詞中的主要部分，如果知道詞根的意思即使是生詞也能猜出大概的方向。比如：

詞根——意思

mono——one( 一個）

auto——self（自己，自動）

bio——life（生命）

graph——write（寫，寫作）

chrome——colour（顏色）

所以，當你遇到一個生詞時，看看開頭、中間或是結尾有沒有包含這些詞的詞根，這樣能幫助你記憶和理解新詞。

幫你擴大詞匯量的其他技巧

凖備一個筆記本，把遇到的單詞都寫下來，然後查查詞典，了解一下它的詞性、發音、含義和例句。

如果可能，馬上把剛學會的單詞派上用場。

此外，還可以查一下同義詞詞典（thesaurus）研究與這個生詞相同的同義詞，也有幫助。

除了死記硬背外，還可以嘗試以下幾種方法：

廣泛閲讀，包括閲讀一些有難度的讀物

多用字典和同義詞／反義詞辭典

多跟英語為母語的人聊天、聽收音機、看電視新聞、看英文報紙或讀原文小說

下載英文單詞學習智能APP, 比如Duolingo或Word Collect

多背拉丁文詞根

據說，英國大文豪莎士比亞的詞匯量最大。

而英語也是各種語言中詞匯量最多的一個語種，一種說法是英語有多達17萬以上的詞匯量，遠遠高於中文。

學無止境，如果你的英語水平已經很高，甚至超過受過良好教育的英文母語人士，不妨向莎士比亞看齊。