肺炎疫情：東京奧運會延期 台灣泰國選手如何面對困境

圖片版權 FACEBOOK/SUTIYA JIEWCHALOEMMIT Image caption 蘇蒂雅的生活就是練習和比賽。她是女子射擊、飛盤項目全球排名第三的選手。

2020東京奧運會因肺炎疫情在全球蔓延而延期舉辦，許多奧運選手的參賽計劃因此受到影響。

由於奧運會宣佈延期，許多選手能否參加明年延期的奧運會出現變數。因為有些奧運會入場資格，是以年度積分制決定，因此，由於奧運會延期，他們的積分會在今年六月結算，才能決定是否能夠進入明年的奧運會。而根據去年的積分，他們原本可以參加2020年的奧運會。此外，也有選手坦言自己受到了參賽年紀的限制。

BBC中文及泰語組訪問了台灣與泰國的頂尖選手，他們在拿到東京奧運會入場門券之後，如何面對疫情延期造成的困境。

台灣「桌球一姐」鄭怡靜

「奧運延期是沒有想到的，但是和教練討論後，就先放慢腳步，把身體照顧好，不能控制疫情，但是能控制自己，提升自己的實力比較重要」，被稱為台灣「桌球一姐」的鄭怡靜告訴BBC中文。

鄭怡靜今年28歲，是兵乓球（桌球）女子單打世界排名第八的選手。2016年，她首次參加巴西里約奧運會，但在決賽中敗陣中國金牌選手李曉霞，無緣四強。去年，鄭怡靜再次拿到奧運會入場門票。她說，去年拿到奧運資格的一刻，「心裏十分開心，很想要哭的」。

出身運動世家的鄭怡靜來自台灣台南市，母親是田徑選手，姐姐鄭品薇也是桌球選手。她告訴BBC中文，她對桌球的熱愛從未曾減退。但現在，因為肺炎疫情，台灣的選手一直被集中在高雄的「國家訓練中心」訓練，管制十分嚴格。

針對比賽，自去年起，鄭怡靜表示自己與教練都戰戰兢兢地備賽，無論從賽前凖備，看對手的錄像，與教練討論布置戰術都很細緻。鄭怡靜的專屬教練是出身中國山東，歸化美籍的桌球好手鄭佳奇。

鄭怡靜表示，奧運延期這件事無人能預料到，但是和鄭教練討論後，就先放慢腳步，把身體照顧好，因為訓練中心管控嚴格，她說在裏頭訓練也比較安心。

圖片版權 Lee chih kai /Instagram Image caption 台灣競技體操選手李智凱，自6歲就開始練習體操。

李智凱（台灣體操選手）

今年24歲的台灣競技體操選手李智凱，自6歲就開始練習體操。李智凱來自台灣宜蘭縣的基層家庭，除了讀書之外，他自小會陪同當菜販的母親在市集銷售蔬菜，並表演體操，因此有「菜市場凱」的稱號。

小學時，台灣紀錄片《翻滾吧！男孩》紀錄李智凱與其他體操隊的同學的辛苦訓練過程，贏得聲譽。他告訴BBC中文，「練習至今，近18年了。身為運動員，一年365天大約300天都在訓練吧，1天訓練7-8小時，花這麼長時間訓練，得放棄很多東西，怎麼可能沒想過要放棄。但也因為體操帶給我的成就感很多，讓我從喜歡體操到討厭體操，最後沉迷愛上體操。」

2016年，李智凱曾經代表台灣參加過奧運會，他說，「當時已經覺得很不可思議了，但這次東京奧運，不但能夠再次踏上奧運殿堂，還幫助到團隊能夠一起前往。更讓我開心的是，不再僅是一個人前往戰場，而是有一群隊友們一起奮鬥。」

面對疫情，他坦言，一開始知道延期時，有一點難過，因為本來都凖備好的訓練週期，勢必要改變，開始無法接受。但後來，開始調整自己及訓練週期，將自己狀況調整好。2019年，他在夏季世界大學運動會拿下競技體操男子鞍馬金牌。

圖片版權 FACEBOOK/CHATCHAI-DECHA BUTDEE Image caption 德恰布提希望贏得一枚獎牌，以紀念我一生中的最後一次奧運會。

查柴·德恰布提（Chatchai Dechabuti ）（泰國拳擊選手）

身為泰國拳擊界「老大哥」的查柴·德恰布提 （Chatchai Dechabuti 音譯 ）說，「如果奧運會推遲兩年，我將不得不放棄自己的參賽權利，因為到那時，我的身體狀況應該打不了了，所以我絶對必須放棄。但現在如果推遲一年仍然可以，我會嘗試！「

這是德恰布提第三次參加奧運會。他在今年3月剛滿35歲，而40歲，是國際拳擊協會規定的最高參賽年齡。他相信自己將成為東京奧運會最老的拳擊手。

對於其他年輕運動員，奧運會的推遲對他們的身體發展和技能產生的影響不大，但是德恰布提明白，年齡的增長對拳擊手不利。

「今年我35歲，明年將是36歲。如果奧運會繼續推遲，會影響我的身體狀況。關於力量，我並不擔心，但是反應會變慢。因此，如果奧運會推遲到2022年，我可能無法參加了。因為我的身體狀況與以前不同，恢復很慢。過去我只要休息一天就可以繼續打，但是現在恢復要花很多天，」他說。

「我仍然在運動。教練也強調要好好照顧自己。因為運動員如果停止練習一個月，我們的身體就不一樣了。拳擊手也有關於控制體重的故事。必須時刻控制食物。」

他對BBC泰語組說，在東京奧運會「通過預選賽就很高興」。但是我希望贏得一枚獎牌，以紀念我一生中的最後一次奧運會。

圖片版權 Getty Images Image caption 原定於7月24日至8月9日舉行的2020年東京奧運會已宣佈推遲舉辦。

蘇蒂雅·傑瓦洛米 (Sutiya Jiewchalomit) （泰國飛盤射擊選手）

蘇蒂雅的生活就是練習和比賽。她是女子射擊、飛盤項目全球排名第三的選手。 但是因為疫情，奧運會延遲，現在她必須長時間待在室內，影響了運動員的心理。

「我們運動員，習慣訓練和比賽。當這兩件事從生活中消失後，我們會覺得影響很大。感覺錯過比賽了。」

從她的生活中消失的另一件事是，因為比賽結識成為好朋友的運動員朋友和競爭對手。

「我才和一個法國運動員的朋友聊過，她也說不知道我們何時能再見面。這很奇怪，因為通常我們遇到競爭對手比見到自己家人的機會還多」

在17年的運動生涯中，蘇蒂雅從未遇到過任何嚴重影響體育行業的事件。但因為疫情目前所有體育賽事都完全停止了。

她說：「今年所有計劃的比賽項目均被取消。這對運動員有很大的影響，因為運動員實際上得根據比賽項目來安排訓練課程。現在，當一切都取消時，我們改為專注于思維的練習，而不是體力。現在無需進行任何培訓，因為根本沒有任何戶外活動。」

蘇蒂雅不確定奧運會是否能夠滿足新的時間表。由於目前局勢不穩定，原定的英國溫布爾頓網球公開賽也被取消了。但她想對所有運動員說：「希望每個人都照顧好自己，並對社會負責。那麼，當疫情結束時，我們就會見面了。」