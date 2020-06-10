美中博弈新前線：非洲大陸兩強角力的底細

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非洲大陸屏住呼吸，緊張地觀察著家門口新冠病毒疫情的蔓延。期間，中國和美國都宣佈，自己才是非洲最給力的支持者。

不過，BBC非洲事務記者哈丁（Andrew Harding）說，兩大強國對峙加劇，美國和中國的賭注，並不僅僅是抗疫。

美國國務卿蓬佩奧強勢表態，協助非洲抗疫，「任何國家都比不上美國」。他還說，支持全球衛生領域，任何國家「過去從未、今後也不會」比美國貢獻更多。

蓬佩奧是在和為數不多的一些非洲、駐非洲記者通過網絡視頻講的這番話。我就是其中之一。

那是上個月。當時，我把他那句「從來沒有任何國家」的宣稱歸因為，特朗普時代，豪言壯語已經見多不怪。國務卿這樣說，自然是想給美國贏得更多的國際信譽。之前，在全球公共衛生危機的緊要關頭，美國宣佈和世界衛生組織分道揚鑣。

圖片版權 AFP Image caption 2018年10月2日，加納兒童歡迎美國第一夫人到訪。

蓬佩奧宣佈，要給非洲1億7千萬美元的新援助。雖然這樣說可能有點孩子氣，但是這個數，中國僅一個億萬富翁馬雲的捐贈，幾乎肯定比得上，甚至可能還超過了。

不過，幾天前，我在中國官方媒體《環球時報》上讀到一篇關於非洲的文章（重振發展計劃 非洲或許可以從中國的發展道路取經，英文），又想起蓬佩奧的那番話，不覺警醒，非洲已經在某種程度上成為華盛頓和北京新冷戰的新戰場——或者說一條新戰線；還有，真正的冷戰時期，一場像新冠疫情這樣的突發危機肯定會轉化成某種形式的代理衝突。

抵抗多黨民主制的努力

《環球時報》的文章說，中國「牢固的政治制度」是它抗擊新冠疫情成功的基石。

文章並未就此止步，接著寫到，非洲國家現在真該考慮停止他們對西方多黨民主體制「已經失敗的嘗試」，那樣的嘗試導致了不平等、種族和宗教分歧、暴力、「生命、財產遭到破壞」。

文章說，非洲應該走中國的一黨制道路。

圖片版權 AFP Image caption 中國大手筆投入非洲基礎設施建設項目

不久後，我又在中國另一份官方媒體《中國日報》上讀到另外一篇文章（一帶一路：社會、經濟發展的通道，英文）。該文高度讚揚了北京宏大的一帶一路計劃給非洲帶來的「多米諾效應」，稱巨大的投資、基礎設施建設戰略加速了非洲大陸從「數百年的奴隸制、殖民主義、新殖民統治、現在新冠疫情 」中復興的進程。

蓬佩奧的回應毫不含糊：中共正在向非洲國家施加「巨大的債務……非洲人民將長期受其影響」。

Image caption 2000-2016年間中國向非洲國家年度貸款額，單位10億美元

幾天后，我參加一場關於非洲事務方面中美關係的視頻討論，期間，一位中國教授評論說，新冠病毒疫情促使非洲記者看到中國（嚴厲審查）媒體的長處。

張教授還說，西方媒體總是聚焦「壞消息、負面消息」，但是在危機時刻，讀者希望看到更多的正能量故事。

她說，換句話說，他們（非洲記者）希望採用中國「建設性新聞」模式。她還提到，她本人最近接觸到的埃塞俄比亞記者就對中國模式表現出明顯的熱情。

但是，非洲記者真的這麼容易就能被影響？

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我問蓬佩奧，比如，特朗普建議用紫外線、消毒液殺死新冠病毒，這樣的言論是否會讓美國在非洲的形象受到破壞。蓬佩奧沒有正面回答這個問題，但是他說，特朗普總統在公開場合說的一些話可能被誤解，或者，被不公正、被政府控制的媒體故意扭曲。

過去幾十年，在某種程度上，美國外交一貫是要推進、保護非洲記者的獨立，抗衡威權政府和新聞審查。

但是現在，美國總統本人經常指責自己國內的記者「造假」、「無能」、「是人民公敵」。

聽著蓬佩奧那番話，突然感覺到，北京和華盛頓對「建設性新聞」看法的差別或許已經沒有從前那麼遙遠。

特朗普「被誤解」

需要指出的是，美國為推動非洲健康領域的發展做出了巨大貢獻，比如前總統小布什龐大的「艾滋病緊急援助計劃」。

但是另外一點也很明顯，中國正在利用新冠病毒疫情、美國在多方面被分散注意力以及目前的困難處境等，不斷發動魅力攻勢宣傳自己在非洲的政治議程，而且，可能也越來越有效。

這並不是說，非洲國家和非洲記者成了卒子，受超級大國的擺弄。

但是，欠著中國大筆債務，面臨新冠病毒帶來的愈加嚴峻的經濟壓力，有多少非洲國家或許會更傾向於放棄嘗試那些「已經失敗的多黨模式」、轉而採用更加「牢固」的中國式政治體制呢？