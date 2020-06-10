Image caption 達拉克的居民多是牧民，他們依靠放養牲畜生存。

中國和印度的軍方高級人員已在拉達克（Ladakh）會面，商討解決雙方持續在喜馬拉雅山邊界地區進行的對峙。

中國和印度外交部皆未透露具體的會談細節，但兩國均表示，雙方同意通過談判妥善解決這場世界屋脊上的危機。

中印兩國從5月以來便在兩國邊境的西段實控線附近陷入緊張對峙，具體地點包括加勒萬河谷（Galwan valley）到班公錯一帶，這正是兩國在1962年進行戰爭的地方，兩國均集結了數以千計的士兵。

BBC記者艾米爾·皮爾扎達（Aamir Peerzada）和自由記者林琛·安格莫·楚密琛（Rinchen Angmo Chumikchan）從前線印度一側的拉達克發回報道說，儘管出現和解曙光，但當地人仍處於恐慌狀態，衝突讓他們的生活難以為繼。還有當地人表示，邊境地區的通信依然處於封鎖狀態。

兩國會談

在周一（6月8日）舉行的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩表示，中印兩軍周六（6月6日）在摩爾多邊境會談點舉行了「軍長級會談」，就解決近期邊境危機進行了磋商。她稱，雙方「有意願通過談判協商妥善解決有關問題」。

這是中國官方首次公開談及此次會面，此前中國一直對此保持低調。此前一天，印度外交部也發佈聲明，表示會面是在「和睦和積極的氣氛中進行的」。

中印兩國的緊張對峙發生在海拔超過4300米的喜馬拉雅山脈地區。不久前，印度曾在邊境一帶擴大公路網絡與基礎設施，但這似乎激怒了中國，北京隨後加強了在該地區的活動。

有報道指，中國軍隊越過了實際控制線數公里。

圖片版權 Aamir Peerzada/BBC Image caption 拉達克東部是一片寒冷的沙漠，海拔在4300米以上，地形複雜。

印度媒體報道稱，參與會談的是駐扎在列城的印度第14軍司令哈林德·辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令柳林少將，會談持續了近7個小時。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道稱，雙方均預料解決過程將非常漫長，但兩國同意，軍方不應允許實控線的局勢升級。

此前有報道稱，兩軍在對峙中曾發生零星但相當暴力的衝突。士兵們通過石頭、木棍進行戰鬥，造成雙方數十名士兵受傷。

如今，雙方士兵都在該地區安營駐扎，他們都指責是對方侵入自己的領土。

在談判當天，中國官方媒體播出了中國軍隊組織大規模「整建制跨區域投送」演習的畫面。報道說，利用民航、鐵路、物流多個渠道，中國在幾個小時內就將數千名官兵和大量武器裝備從中部的湖北省轉運到西北高原地區。

當地人生活如何

印度和中國有著超過3440公里（2100英里）的邊境線，但兩國對大部分邊界都有不同看法。兩國邊境巡邏人員經常發生衝突，偶爾會發生混戰，但雙方都堅稱40年來沒有發射過子彈。

作為世界上規模最大的兩支軍隊，兩國的軍隊在很多地方都沿著中印實際控制線對峙，但拉達克地區的分界線非常模糊，包括河流、湖泊和雪山等險峻的地形意味著士兵之間的分界線經常會發生變化，他們可能發生對抗。

目前的對峙發生在拉達克東部的加勒萬河谷和班公錯一帶，生活在那裏的當地人說，他們為自己的未來感到焦慮。

「我很擔心村民，因為我們的一些村莊距離印中對峙的發生地只有2-3公里，」拉達克自治委員會楚舒勒村（Chushul）委員康喬克·斯坦津（Konchok Stanzin）說。

上個月以來，印度軍隊在實控線附近的所有地區大規模行動。實控線大多由印度的印藏邊境警察部隊負責把守，但當地人說，在最近的衝突爆發後，印度軍隊也一直部署在該地區。

「人們有恐懼感，因為這個地區有大量士兵在行動。1962年戰爭後，我們從未見過這樣的景象，」康喬克·斯坦津說。

離實控線非常接近的村莊的一位長老索納姆·安楚克（Sonam Angchuk）說：「我們每天都能看到100-200輛車前來我們的村莊。這些不尋常的軍車移動讓我們感到害怕。」

「我們的軍隊和中國軍隊之間的混戰過去也曾發生，但現在的情況看起來不同尋常，」他補充道。

近期訪問拉達克東部邊境村莊的拉達克自治委員會委員塔希·雅克澤（Tashi Yakzee）對BBC說，「棉瑪拉克（Manmerak）村就在班公湖的第4指對面，村民們非常害怕，他們也面臨很多困難，因為它非常接近邊境。」

Image caption 中印陸地邊境線超過3000公里，兩國對大部分邊界都有不同看法。（資料圖片）

當地人將班公錯延伸出的刺狀山脊命名為「指」（finger），班公錯有8個指。當地媒體報道稱，到目前為止，印度一直控制著1到4指，而中國則控制了5到8指，這也是對峙常發生的地區。

塔希·雅克澤補充說，「日常的生活還在繼續，但它已影響到人們的生活，之前是新冠疫情，現在是中國人入侵。最重要的是，沒有任何溝通，這在當地人中造成了更多的恐懼。」

對牧場的威脅

在加勒萬河谷的實控線印度一側生活的當地人，主要是牧民，他們依靠放養牲畜生存。

拉達克是一片寒冷的沙漠，在正常情況下尋找牛的草料也不容易，但在兩國展開對峙後，情況雪上加霜。

當地人擔心，隨著中國人每年都「侵佔」這裏，他們可以放牧的地方正在縮小。

「我們的許多牧區已經被中國人佔據，他們也有佔據其他牧區的風險。如果我們的牧場沒有了，牧民的生命線就會消失，那麼我們就沒有理由住在這裏了，」康喬克·斯坦津說。

「以前侵佔是以英寸/英尺為單位的，現在他們開始以公里為單位入侵。」拉達克自治委員會科索克（Korzok）地區委員古爾梅特·多爾吉（Gurmet Dorjey）表示。

「以前，我們在牧場放養氂牛和馬，但現在氂牛和馬回不來了。我們也不被允許去找他們。在2014年，就有大約15匹馬失蹤，」楚馬村（Chumur）村長帕德瑪·伊希（Padma Ishey）說。

不過，印度國防部知情人士對BBC表示，由於印度和中國之間還沒有正式劃界，因此沒有土地被侵佔。

「不可否認，傳統的放牧區已經縮小，但這很大程度上是由於人口增長，印度和中國都在更加積極地保衛邊境領土，」這名知情人士說。

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通信封鎖

拉達克地區大多數村莊的通信一直不暢。上周起，在偏遠地區一些村莊開展業務的印度國有電信運營商BSNL也暫停運營，這在當地人中造成了更多擔憂。

「邊境地區的問題是一有什麼事，他們就會切斷通訊，這對我們帶來麻煩。這裏只有BSNL能用，它們六年前開始運營，」來自班公錯地區的索納姆·安楚克說。

拉達克的邊境村莊幾乎沒有手機和互聯網服務。

楚馬村的村長帕德瑪·伊希說：「我們沒有任何通訊系統，如果發生什麼事，我們應該聯繫誰以及如何聯繫是一個很大的問題。我們不得不跋涉70公里到科索克去打電話，有時也不管用。」

他還表示：「直到去年，我們還用過一個數字衛星電話終端，現在已經停止使用了。在冬天，我們曾經有一個衛星電話，但也停了，因為太貴，現在什麼都沒有了。」

圖片版權 Getty Images Image caption 西藏西部是世界上人口密度最稀疏的地區。

此外，當地人表示，在此前形勢緊張時，他們還大力幫助軍隊，為他們搬運物資、運送受傷士兵等，但由於當局至今未與他們進行任何溝通，他們對此感到焦急。

拉達克位於4300米以上的高海拔地區，地形複雜，大部分地區車輛無法通行，因此當地人成為提供搬運、嚮導和其他後勤支持的生命線。

康喬克·斯坦津說：「村民們不知道邊境發生了什麼，當局需要向當地人公布信息，以免人們恐慌。」

隨著兩國展開談判，兩國直接爆發衝突的可能性在下降，但對於依賴牲畜的當地人來說，這已成為生計問題。