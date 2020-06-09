朝鮮切斷與韓國官方通訊 氣球傳單可能是誘因

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮官方媒體報道，周一有學生上街遊行批評逃到韓國尋求庇護的脫北者，形容他們是叛徒。

朝鮮半島局勢再次變得緊張。朝鮮當局單方面宣佈，將會切斷與韓國所有官方通訊連線，包括一條讓雙方領導人直接對話的電話熱線。

朝鮮和韓國領導人2018年會談後，雙方同意設立聯絡機制，並每天早上和下午各一次聯絡對方。朝鮮官方朝中社報道，這個做法將會從周二（6月9日）起停止，並且以「敵人」形容韓國。

雙方軍隊的聯絡機制也會同時停止。受新型肺炎疫情影響，雙方1月同意暫時關閉雙方的聯絡辦公室，但當時仍然維持透過電話聯絡的機制。

「再不需要會面」

根據聯絡機制，朝鮮和韓國會每天在當地時間早上9時（即北京時間早上8時）和下午5 時互相聯絡。韓國周一（6月8日）表示早上無法跟朝鮮方面取得聯絡，是21個月以來首次，直至下午才恢復正常。

朝中社的報道指出，朝方認為「已經再不需要與南朝鮮當局會面，也認為與對方再沒有事件可以討論」。

朝鮮和韓國在韓戰後至今仍然沒有簽訂和平條約，雙方在技術上仍然處於戰爭狀態。朝鮮向來都以「南朝鮮」稱呼韓國。

朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正早前批評一些韓國社運分子利用氣球，把一些批評朝鮮政權的傳單送到境內。她形容做法破壞金正恩與韓國總統文在寅2018年簽訂的協議，威脅可能會關閉雙方之間設立的聯絡辦公室。

朝鮮的資訊封閉十分嚴重，公眾只能看官方傳媒發放的新聞訊息，大部份朝鮮人也不能瀏覽互聯網絡。

圖片版權 EPA Image caption 韓國已經呼籲社運人士停止用汽球向朝鮮發放批評朝鮮政權的單張。

假想敵

BBC駐韓國首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）認為，朝鮮的舉動不單與韓國社運分子的傳單有關，而是朝鮮嘗試製造一個危機，令韓國作出更多讓步。

勞拉·比克分析，金正恩仍然未能為朝鮮人民帶來他多次答應的經濟發展，而且朝鮮境內部份地區新型肺炎疫情持續的傳言揮之不去。金正恩在國外製造一個假想敵，有助團結國內人民。

「文在寅政府想必非常失望。兩年前，朝鮮為雙方領導人聲言會保持溝通方式暢通的承諾鼓掌，但現在演變成朝鮮拒絶接聽韓國的電話。

「問題是，如果這真的只是朝鮮計劃的開端，它下一步會怎樣做？」