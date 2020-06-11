美國種族衝突：《亂世佳人》被下架的五個問題

圖片版權 Getty Images Image caption 費雯麗和哈蒂·梅丹尼爾均因在《亂世佳人》中的出色表演斬獲奧斯卡獎

美國知名影視流媒體平台HBO Max宣佈，下架奧斯卡經典影片《亂世佳人》。

平台稱，這部1939年公映的影片是「時代產物」，片中刻畫了「種族歧視」，這在「當年是錯誤的，現在也是錯誤的」。

HBO Max宣佈後次日（6月10日），《亂世佳人》在亞馬遜平台登上暢銷榜榜首。

在亞馬遜影視架上，該片光碟成為銷量排名冠軍，發行70週年紀念版也進入前10名。

誰是《亂世佳人》？

圖片版權 Xinhua Image caption 2018 年年底英文版音樂劇《亂世佳人》首演登陸上海、北京時中國媒體刊登的宣傳海報

《亂世佳人》根據美國作家瑪格麗特·米切爾小說《飄》（Gone with the Wind）而成，以美國南北戰爭為背景，講述女主角斯嘉麗的感情經歷。

《亂世佳人》1939年首映，在1940年的奧斯卡金像獎評選中收獲八項大獎，包括最佳影片、最佳女主角、最佳女配角、最佳編劇、最佳藝術指導等。

根據通膨率調整後，《亂世佳人》仍然是有史以來票房最高的影片。

但是，長期以來，《亂世佳人》也曾多次因為對奴隸制的描繪受到攻擊。

特別是，片中的黑人形象看似沒有多少「存在感」，對自己的地位、生活狀況很滿足。比如女僕，對白人莊園主忠心耿耿，直到廢奴之後。

扮演斯嘉麗女僕的哈蒂·梅丹尼爾因該片成為史上第一位獲奧斯卡獎的黑人女演員。

誰先疾呼下架？

上星期，美國著名劇作家萊德利（John Ridley）在《洛杉磯時報》撰文，開篇即說，我對華納媒體（Warner Media，HBO Max的母公司）有個請求：請考慮把《亂世佳人》從影片輪換中撤下。

他說，《亂世佳人》「美化了戰前的南部地區」，忽視了「奴隸制的殘酷」，固化了「對有色人種」的偏見。

萊德利是奧斯卡獲獎影片《為奴12年》的編劇。美國內戰「南北戰爭」時代，南方是擁護蓄奴的根據地。

不過萊德利還說，他並不贊成審查制，也不認為《亂世佳人》應被打入冷宮。他說，或許過一段時間，影片可以和其他一些展示奴隸制等全部歷史真相的影片一起重新上架。

萊德利文章還說，下架好萊塢經典片聽上去確實是件大事，但相比孩子問你可不可以去參加反種族歧視遊行、問你本人為創造一個更美好的世界做過什麼，（下架）就不那麼重要了。

圖片版權 Getty Images Image caption 影片《亂世佳人》1939年首次公映

HBO Max說了什麼？

HBO Max在聲明中說，「不解釋或者譴責」片中對「種族主義的描繪」就把影片繼續留在平台上是「不負責任的」行為。

聲明還說，今後《亂世佳人》將重新上架，但時間未定。而且，重映時並不會修改，因為另做改動「無異於宣稱那些歧視從未存在過」。

HBO Max還說，屆時將增加對該片歷史背景的探討。

聲明最後說，如果要創造一個更加公正、公平和包容你給的未來，必須首先承認和理解歷史。

圖片版權 Web Image caption 亞馬遜流媒體平台的《貓和老鼠》下面添加了警告

還有哪些節目被下架？

「佛洛伊德之死」在美國引發一場有關種族歧視、警察暴力的激烈辯論和普遍的抗議示威。

HBO Max下架《亂世佳人》同時，美國還有多家電視網絡在重新評估自己的節目，包括十幾、幾十年前的作品。

比如，「派拉蒙網絡」已將美國真人秀《警察》下架；網飛Netflix將小品集《小不列顛》下架，該片一集中，男主角塗黑臉扮演黑人婦女。

另外一種不下架的做法是，增加說明。比如，Amazon Prime流媒體平台上的《貓和老鼠》提前預警，片中可能包含「種族歧視」場景。

「文化戰新前線」？

BBC媒體主編Amol Rajan

《亂世佳人》被下架，問題關鍵並不僅僅是一部電影。

更為廣義的是，我們是否用現代標凖評判歷史，儘管我們知道，現在看來很現代的標凖也在變，有朝一日也會成為歷史。

不管是一座雕像、還是一部1939年的電影，現在確實似乎出現某種全球性的運動，呼籲我們重新審視歷史遺產。

這樣做難度很大。「底線」在哪裏？

或許，這是數字媒體驅動下，我們文化戰爭一條新戰線的起點？