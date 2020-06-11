疫情放緩 各地嘗試「旅行泡泡」解封邊境

圖片版權 Reuters Image caption 許多國家規定到達的旅客必須接受隔離觀察。

隨著世界許多地方新型肺炎疫情放緩，一些疫情差不多的地區之間正在商討互相開放邊境，讓雙方的旅客可以在這些地區之間旅遊或工作，而不須在入境後進行隔離。

這些互相開放邊境的做法稱為「旅行泡泡」（travel bubble），其中位於歐洲的「波羅的海三國」愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛已經互相開放邊境。另外正在凖備設立「旅遊泡泡」的地區包括澳洲和新西蘭，中國大陸和新加坡，還有香港、澳門和廣東省等。

英國早前據報計劃與法國設立「旅遊走廊」（travel corridor），容許雙方旅客入境後不須進行自我隔離，但英國政府之後否認有相關計劃。

英國商界和大學這星期要求當地政府加緊與外國政府商討，向一些來自疫情不太嚴重地區的旅客開放邊境。它們指出，如果英國不能重新加強與外地的接觸，將很難恢復經濟。

取消旅行限制的嘗試

「旅遊泡泡」被視為新型肺炎爆發後，各國慢慢放鬆旅行限制的第一步。

許多國家在新型肺炎疫情爆發後對國際旅遊實施不同程度的限制，一些地方只容許公民或永久居民入境，也有國家規定入境人士必須接受新型肺炎病毒檢測並進行強制隔離。

世界衛生組織在今年初呼籲，各國不應以阻止新型肺炎病毒傳播為由實施這些限制，但美國、俄羅斯等國都無視世衛的建議，在今年初限制曾到訪中國大陸的旅客入境。

中國外交部發言人2月曾批評美國的做法「帶了一個很壞的頭」，但之後隨著中國大陸疫情好轉、美國的疫情變差，中國在3月宣佈禁止所有外國公民入境。

圖片版權 Getty Images Image caption 受疫情影響，全球航空交通需求大減，機場停泊滿飛機。

「旅遊泡泡」和「旅行走廊」

目前大部份「旅遊泡泡」都仍然在商議中。另外，一些沒有陸地連接的地區也正在考慮設立空中「旅行走廊」（travel corridor），利用飛機將兩地連接起來，這些地區的旅客抵達目的地後同樣不用進行隔離。

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛之間設立了歐洲首個「旅遊泡泡」。這三個地區的新型肺炎疫情都不太嚴重，它們至今合共只有少於150人死於新型肺炎。它們在5月互相開放邊境，所有人都可以自由進出三地，但從這個範圍外進入的旅客都須要自我隔離。

但各地的「旅遊泡泡」開放的程度不一。芬蘭和愛沙尼亞早前局部開放邊境，但只限於商人、學生或教師。

香港、澳門和廣東省也凖備實行「旅遊泡泡」，但目前僅限於一些特殊人群，且出入境前都需要在各地認可的機構進行病毒檢測，確定沒有患上新型肺炎病毒後才可獲豁免，不用接受強制隔離。