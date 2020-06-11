英美大學世界排行榜地位下跌亞洲大學奮起直追

圖片版權 Getty Images Image caption 英國大學擴大速度過快，但師資隊伍跟不上也影響了教學質量。

英國高校在世界排行榜上排名連續4年持續下滑，但與此同時，亞洲院校躋身百強數量顯著上升。

根據QS世界大學排行榜研究機構（QS World University Rankings）最新出爐的統計，近四分之三英國大學名次下滑，是表現最差的一年。

唯獨倫敦帝國理工大學除外，帝國理工排名比上次有所改善，上升到第八位。。

牛津大學從第四名滑落到第五名，倫敦大學學院從第八跌至第十名，劍橋大學保住第七，愛丁堡大學名列第二十。

新冠疫情雪上加霜

圖片版權 Getty Images Image caption 劍橋大學保住了第七位。

毫無疑問，新冠病毒疫情將進一步惡化新學年的財政狀況，直接影響各大學今年的招生情況。

據英國文化協會預測，今年9月國際學生人數將減少1萬4千人，令大學直接經濟損失高達近5億英鎊（近6億美元）。

與此同時，另外一項調查顯示英國本國學生中也有五分之一正在考慮推遲入學時間。

QS研究總監索特（Ben Sowter）說，自2016年英國公投決定脫歐以來，英國大學在世界排行榜的名次開始出現下滑趨勢。

英國教育部門多方消息來源稱，脫歐後英國對全球國際學生的吸引力也在下降。

索特還表示，自英國政府2013年解除高校數量限制後，英國大學擴大速度過快，但師資隊伍跟不上也影響了教學質量。

例如，布里斯托大學由於快速擴張受到當地政府的批評。該大學的名次首次滑落到50名以外，目前僅排在第58位。

亞洲大學奮起直追

美國麻省理工院已經連續9年穩坐第一名，斯坦福大學和哈弗大學則分別位居第二和第三。

但值得注意的是亞洲國家大學的排名錶現不俗。

有26所亞洲大學躋身世界前100名，成為有史以來數量最多的一年。

這些表現較好的亞洲國家和地區包括：中國、韓國、香港、日本、新加坡、馬來西亞和台灣。

其中，清華大學排名第15位。

中國大陸進入前100名的還有：北京大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學和中國科學技術大學。

原因與措施

圖片版權 Getty Images Image caption 美國麻省理工院已經連續9年穩坐第一名。

如果簡單概括一下英國大學世界排名下降的主要原因包括：脫歐、預算緊縮和大學無節制擴張。

QS排行榜編輯者認為，其中，教學質量下降和研究影響力降低是導致英國大學排名次數下降的原因。

在84所上榜的英國大學中，66所大學師生比例下降，59所大學研究論文引文數量減少，51所大學的國際學生人數下降。

QS研究總監索特表示，像英國一樣，北美和歐洲國家的高校也遭遇同樣情況。

他說，這與世界上其他國家加大對高等教育的投資有關。

然而，索特表示，英國脫歐、金融環境不確定性、以及學校擴張速度過快等都增加了其複雜性。

索特認為， 要想提高和重振英國高校的質量和影響力，必須加大對教育的投資才能重收失地。

同時，英國各部門還要共同努力，以確保英國未來繼續能吸引有才華的學者和學生來英國求學。

此外，英國必須願意與歐洲及全球伙伴就大型革新研究項目進行合作。

QS評分標凖包括：學術聲譽、僱主聲譽、國際教師和國際學生比例、研究項目和論文引文數量等。

QS世界大學排行榜是全球最具權威性的高校名次評比榜。