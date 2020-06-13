宇宙奧秘：中英科學家觀測到超級黑洞的「心跳」

圖片版權 DR FREDERIC VINCENT, OBSERVATOIRE DE PARIS Image caption 2007年和2018年觀察到的黑洞心跳示意圖。

中國和英國的科學家稱，他們再次監測到距離地球6億光年遠的一個超級黑洞的「心跳」。據中英科學家證實，10數年後這一黑洞的心跳仍然存在，並依然強健有力。

科學家首次發現這一黑洞的心跳是在2007年。這一黑洞位於距地球約6億光年的一個名叫RE J1034+396星系的中心。

科學家十幾年前第一次觀測到這一黑洞「心跳」時，每隔一小時進行一次記錄。2011年，由於觀測衛星的視線受到太陽的遮擋，不得不放棄監測。

天文學家說，這是他們在黑洞中所觀測到的歷時最久的心跳。

圖片版權 EUROPEAN SPACE AGENCY Image caption 用於觀測黑洞心跳的歐洲空間局XMM-牛頓衛星示意圖

何為黑洞「心跳」？

所謂黑洞「心跳」，指的是當物質落入黑洞，或者說當黑洞在吸入這些物質時會釋放出巨大能量，同時伴有節奏性及週期性震蕩信號，就彷彿是心跳一樣。

當然，黑洞的心跳跟我們所理解的人的心跳完全不同。

黑洞心跳有助於科學家了解關於其體積大小，以及其周圍空間的更多信息。

同時，通過研究黑洞每次跳動之間的間隔，科學家也可以掌握更多有關黑洞附近物質的信息，例如，它的大小等。

圖片版權 Nasa Image caption 黑洞真有心跳嗎？

黑洞心跳的意義

2018年，中國科學院國家天文台高能天體物理團組和英國杜倫大學的科學家們，利用歐洲空間局XMM-牛頓衛星（X射線天文衛星）重新找到了這顆黑洞的心跳。

經過詳細的數據分析，這一跨國團隊最終確認，RE J1034+396的X射線震蕩信號仍然存在，並且比10年前更強了。

他們認為，這是目前觀測到的超大質量黑洞心跳信號的最長持續時間。

中國方面的主要研究作者金馳川表示，最新發現證明，由超大質量黑洞產生的此類信號不僅強並且持久。

金馳川還表示，這為科學家提供了進一步研究這一心跳信號性質和起源的最佳機會。

據目前的科學理論認為，黑洞的引力非常強，以至於一切物質，包括光在內，一旦陷入其中就無法逃脫。

黑洞是具有無法想象的可怕力量的宇宙真空，僅銀河系中就有大約1億個黑洞。

科學家下一步要對他們的發現進行更深入的研究，並希望能夠把它同我們星系的黑洞進行比較。