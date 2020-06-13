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肺炎疫情影響全世界，在封城隔離措施下，科技網絡公司成為信息流動人際溝通更加重要的平台。

如何讓自身開放的商業平台不涉政治爭議成為很多公司的難題。

來看看最近成為熱點新聞的4家中美網絡大公司。

推特Twitter

推特公司周四（6月11日）宣佈，刪除了17萬多個賬戶，稱這些賬戶都與傳播支持中國的信息有關聯，大多專門用於發佈與香港示威、新冠疫情、台灣等相關的宣傳內容。

推特公司表示，其中23750個賬戶極為活躍，為宣傳中國的主力，另外約15萬個賬戶被用來點讚和轉發讚揚中國的推文，協助推送中國的宣傳內容。

推特說，這個宣傳中國的網絡位於中國境內，與去年推特、臉書封鎖的中國官方主導的宣傳網絡有關聯。

推特在官方博客中表示：整個網絡參與了一系列的有操縱性質並且相互協調的活動。「它們絶大部分用中文推送，傳播對中國共產黨有利的地緣政治言論，而且繼續推送有關香港政治的有欺騙性質的內容。」

對推特的這一舉動，中國媒體表示：誇中國抗疫表現都不行？批評推特「看不慣用戶誇中國抗疫表現、客觀討論香港事務」，是又一次「下黑手」。

不過，推特公司除了刪除中國宣傳賬戶, 也「審查」美國總統特朗普的推文。

5月下旬，推特給特朗普的推文貼上了「事實核查」標籤，提醒受眾注意：此貼可能有誤導性。此舉讓特朗普總統極為憤怒。

他連續發帖反擊，指責推特「干涉大選、扼殺言論自由，我，作為美國總統，絶對不准這種事發生。」

推特是美國風靡世界的一家社交媒體公司，提供多種語言服務。成立於2006年的這家公司，據統計2019年共有約3.3億用戶，其中1.45億用戶幾乎每天發推文。

美國總統特朗普一直被稱為「推特治國」，常常通過推特宣佈重要決定。上周五（6月5日），特朗普在24小時內發推文200條，再次打破他的個人紀錄。

臉書Facebook

推特與美國總統特朗普之間的針鋒相對，與美國社交媒體巨頭臉書形成鮮明對比。

周四（6月11日）有望成為美國民主黨總統候選人的前副總統拜登呼籲支持者簽署公開信，要求臉書創始人扎克伯格和臉書公司「修正臉書平台上對自由公平選舉構成的威脅」，監管虛假信息和錯誤信息，對政治人物的廣告進行事實查核。

在臉書公司內部，員工對扎克伯格決定對總統特朗普有關美國抗議行動的推文不採取任何行動極為不滿，有的甚至罷工、辭職以示抗議。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普總統的這一推特警告抗議者：開始搶劫就開始開槍，被推特批評美化暴力。

美國非洲裔青年喬治·佛洛伊德因警察粗暴執法去世後，全國各地爆發抗議行動，總統特朗普在推特和臉書上宣佈將派遣國民衛隊，並警告說：「開始搶劫就開始槍擊」。

推特立即對特朗普的推文貼出了警告，稱推文「美化暴力」違規，而臉書總裁扎克伯格卻並不認為此帖違反了臉書禁止煽動暴力的規定，沒有刪除總統特朗普在臉書上的貼文。

包括公民權益組織在內的社會輿論批評扎克伯格，「創下了一個非常危險的先例」，放任「煽動暴力、種族歧視和謊言」。

扎克伯格5月下旬在接受媒體採訪時曾經表示，臉書甚至其它互聯網平台總的來說不應該成為核查真相的仲裁者。他說： 「政治講話是民主社會中最為敏感的部分，人們應該看到政界人士所講的話。」

據統計，臉書是世界上最大的社交媒體平台，在2020年第一季度，臉書經常使用者的人數高達26億。

Zoom

隔離期間遠程會議通訊軟件Zoom突然大受歡迎，許多人用它來開會或與家人朋友視頻對話。

Zoom的全球使用量猛增20倍，疫情期間單日使用人數有突破兩億的紀錄。

本周，在海外的中國異見人士指責Zoom干擾甚至關閉了他們的帳戶，因為他們用Zoom帳戶舉辦六四紀念活動，討論香港實行國安法等敏感話題。

Zoom在其博客上承認：「在5月和6月初，我們收到中國政府的通知說在社交媒體上公布了四個大型公眾六四紀念集會。中國政府通知我們這類活動在中國是非法的，要求Zoom 終止會議和主辦人的帳戶。」

該公司還表示，以往沒有向中國政府提供過任何使用者的信息或者會議內容，而且強調媒體上報道的六四異議人士王丹、周鋒鎖和香港民主派人士李卓人的帳戶都已經恢復。

Zoom聲明說：「我們希望有一天那些設立障礙阻斷人民與世界聯繫、阻斷人民彼此聯繫的政府認識到，他們這麼做損害自己的利益，也有違公民的權利和所有人類的權利。」

「現實是，Zoom 在全世界80多個國家運營，使用國家還在增加，這要求我們必須遵守當地的法規。」

6月11日，中國外交部發言人華春瑩被法新社記者問及是否要求Zoom暫時關閉一些活動分子的帳戶，華春瑩回答說：「這不是外交問題，你問得太具體了。我沒有聽說，也不了解情況。」

百度

圖片版權 Reuters Image caption 哈佛大學的研究結果用百度的關鍵詞搜索作為研究依據，可信度遭到質疑。

不過，對涉及中國疫情的一篇美國哈佛大學研究論文，中國外交部發言人華春瑩提供了非常詳細的回答。

哈佛大學醫學院的一個研究團隊日前發表論文，透過對武漢醫院附近的交通流量和百度相關搜索關鍵詞，如「咳嗽」、「腹瀉」的檢索量分析認為，新冠病毒可能在去年8月底就開始在武漢傳播。

華春瑩說，這篇論文「漏洞百出、粗製濫造」，讓美國的政客、媒體如獲至寶，大肆傳播，把它當成中國隱瞞疫情的新證據，是蓄意製造和散播針對中國的虛假信息。

被牽涉到這起中美疫情政治中的中國搜索引擎公司百度，6月10日公開表態，指論文的結論「非常牽強，不嚴謹」。

百度是全球最大的中文搜索引擎。 2010年，谷歌（Google）因不滿中國政府的網絡審查制度，以及在中國受到黑客攻擊等原因宣佈退出中國，使百度在中文搜索領域失去一個強有力的競爭對手。