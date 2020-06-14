英國推動歷史的一些著名的黑人與事件

圖片版權 Getty Images Image caption 1938年，倫敦最早黑人聚居區布里克斯頓的黑人孩子和白人孩子一起歡迎女王到訪當地。

在英國，黑人雖然佔英國總人口比例不高，但很早就參與了英國歷史的塑造。

美國黑人佛洛伊德之死引發包括英國在內的全球聲援黑人維權的抗議活動之際，英國黑人團體呼籲英國政府應該加強中小學裏對英國黑人歷史貢獻的教育。

根據英國2011年人口調查資料，來自非洲和加勒比海地區的黑人佔英格蘭與威爾士人口（這兩個地區人口約佔全英國總人口的89%）的3.3%，是英格蘭與威爾士僅次南亞裔的第2大少數民族。

在很大程度上，跨大西洋販賣奴隸和美國民權運動是英國中小學校教授的唯一黑人歷史。英國通常還在10月份慶祝黑人歷史月。

這篇文章列出英國中小學校沒有教過的一些重要的英國黑人歷史。

圖片版權 UNIVERSITY OF READING Image caption 戴象牙鐲子的女人

一、戴象牙鐲子的女人

黑人在英國的歷史最早可追溯到古羅馬時期。在當時羅馬帝國治下的不列顛，有來自帝國其他地區的人，包括黑人。

戴象牙鐲子的女人是1901年在英國約克考古中發現的一具混血女子遺骸的名字。她現在呈列在約克博物館。

考古分析顯示，雖然她出生在羅馬時期的英國，她很可能是北非人的後裔。遺骸的年代可追溯到公元3-4世紀下半葉。

她的遺骸躺在一具石棺中，裏面還發現陪葬的煤精玉，象牙手鐲，耳環，吊墜，珠子，一個藍色玻璃壺和一面玻璃鏡子。

這些珍寶陪葬，暗示了她當時顯赫的身世。它也說明，黑人並非就一定是窮人。

二、亨利八世的黑人號兵

在英格蘭都鐸王朝時期，已經有數百名黑人生活在英國。

都鐸王朝時期是1485到1603年之間的事情。那大約是中國明朝時代。

圖片版權 National Archieves Image caption 亨利八世的黑人號兵

約翰·布蘭克，是一個非洲號兵，歷史學家認為他的名字就與他的黑人背景有關。

他就是都鐸王朝時期在英國的一位黑人。他的形象被畫在一幅60英尺長的羊皮畫卷上，並且出現了兩次。

這幅著名的畫卷是英國都鐸王朝時期留下的珍貴歷史文物，名為1511年威斯敏斯特騎士馬上槍術比武賽，這是英格蘭國王亨利八世為慶祝一個兒子的誕生而精心策劃舉辦的大型派對。

在英國的博物館文物中，可以發現布蘭克作為亨利八世的一名號兵從宮廷每個月得到固定工資的記錄，甚至還有一封布蘭克寫給亨利八世的信，要求加薪。

三、英國的第一位黑人王后

她是一位來自德國的公主，在嫁給國王喬治三世後成為英國王后。許多歷史學家認為夏洛特王后有非洲血統。

他們於1761年結婚，夏洛特是兩位英國君主喬治四世和威廉四世的母親。有些人認為，儘管夏洛特王后來自德國，但卻是葡萄牙王室黑人分支的後裔。

葡萄牙國王阿方索三世在13世紀從摩爾人那裏征服了法魯城。摩爾人是來自北非的穆斯林，中世紀大約13世紀的時候他們統治並生活在現代的西班牙和葡萄牙。阿方索被認為和法魯城總督的女兒生了3個孩子。

圖片版權 ROYAL COLLECTION TRUST Image caption 英國的第一位黑人王后

據說，他們的一個兒子馬蒂姆·阿方索·奇喬羅也娶了一個有黑人血緣的家庭的女子。他和他的妻子伊內斯·盧倫科·德·索薩·德瓦拉德雷斯創立了葡萄牙的蘇薩-奇喬羅家族，這個家族有許多著名後裔，包括夏洛特王后在內。

夏洛特王后的一個孫女則成為了英國的維多利亞女王。

四、販奴貿易和廢奴運動時期

不論夏洛特王后是否有非洲血統，她進入英國王室之時，大約正值17-18世紀跨大西洋奴隸貿易興衰之際。

當時英國參與了歐洲、非洲和美洲之間的奴隸貿易，和依靠奴隸勞動興起的煙草棉花大種植園貿易，不少英國和美國人通過販賣奴隸積累了巨額財富。

一些英國城市因為參與有關航運和貿易，港口城市迅速繁榮崛起。除了倫敦以外，布里斯托爾，利物浦，卡迪夫和格拉斯哥等城市迅速擴大。

在這些城市，少數黑人成為自由人，黑人定居點有所增加，這是英國黑人社區發展的最重要因素。

圖片版權 Bristol Evening Post Image caption 當年的剪報照片：1963布里斯托爾大學生參加抗議布里斯托爾公交公司種族歧視政策的運動。

英國人既是奴隸貿易的參與者，也是廢奴運動的倡導者。

經過英國廢奴運動倡導者的不懈努力，1807年，英國通過了廢除奴隸販賣法案（Slave Trade Act），規定在大英帝國境內販奴為非法。1833年英國通過了廢奴法案（Slavery Abolition Act），宣佈大英帝國全境廢除奴隸制，比美國1865年廢除奴隸制早了30多年。

五、一次大戰及英美種族騷亂

在第一次世界大戰期間，英國缺乏兵源，很多大英帝國殖民地的黑人參軍路經英國前往歐洲前線。

隨著商船海員和士兵的到來，黑人社區的規模進一步增長。當時，還有一小批來自非洲和加勒比地區的學生移居倫敦。

戰後，他們大多被遣返回自己的家鄉。但也有一些居留下來。

戰後隨著大批英軍士兵復員返鄉，失業問題嚴重。英國和美國的種族主義者將經濟蕭條導致的失業潮歸咎於黑人和其他英國少數族裔，對他們進行了暴力攻擊。

圖片版權 WRITING ON THE WALL Image caption 黑人士兵查爾斯·沃頓（Charles Wotten）在騷亂中喪生

被稱為1919年種族騷亂的事件在格拉斯哥，利物浦，卡迪夫和英國其他海港城市爆發，在此期間，3人死亡，數百人受傷。

衝突也產生了經濟後果。英國許多黑人退伍軍人和工人髮現，在很多行業工作申請實行填寫種族一欄後，他們找不到工作。白人工人往往能得到工會的支持，白人工會也拒絶團結吸收黑人。

許多黑人被送回戰前居住的國家。貧窮和缺乏工作是騷亂的一個重要因素，但據歷史研究人員傑米·貝克（Jamie Baker）說，當時人們還擔心黑人男子可能和白人婦女組建家庭。

二戰及戰後的「疾風時代」

如同第一次世界大戰期間一樣，在第二次世界大戰期間，英軍同樣有很多大英帝國殖民地的黑人參軍參戰。

而二戰結束後，英國本土戰後重建奇缺勞動人口，大批來自加勒比和非洲的黑人以及南亞的印度人被招募到英國參與重建，英國開啟了大規模引入移民的「疾風時代」。

他們中很多人被分配到英國公立全民醫療系統（NHS）和其他公共部門工作，比如駕駛公共汽車。

但當時社會上種族歧視還不被認為是非法行為，種族歧視問題仍然嚴重。在布里斯托爾，由市議會負責管理運營的綜合公交公司拒絶僱用黑人和亞裔司機，最終導致整個城市的公共汽車遭到抵制。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年倫敦奧運會開幕式上，有一段"帝國疾風號"搭載移民抵達英國的表演，反映英國開始二戰後大規模引入移民、開啟多元文化社會的歷史。

當時在美國的黑人民權運動正風起雲湧。後來成為美國黑人民權運動標誌性人物之一的羅莎·帕克斯（Rosa Parks）女士拒絶在公交車上給白人讓座被警察逮捕，激起美國各地抵制公交車抗議。這給啟發了英國來自西印度群島的4名年青黑人。

1963年，他們發動了用靜坐、堵塞道路等行動抗議布里斯托爾公交公司種族歧視政策，不僅受到黑人團體的支持，並很快得到了反對種族歧視政策的白人民眾支持，其中很多是布里斯托爾大學生，媒體記者和一些年輕的政治領袖，包括當地選區的英國下議員議員托尼·本，以及一年後成為工黨領袖（並之後在大選中獲勝上台出任英國首相）的哈羅德·威爾遜。

布里斯托爾公交公司被迫放棄種族主義政策，開始僱傭有色族裔人士。

這一事件推動了英國議會於1965年正式通過《種族關係法》，規定在公共場合的種族歧視屬於非法。這一法律1968年擴展到政府廉租房分配和僱傭政策等領域。

當時發起抗議的4名黑人年輕人中的三人：保羅·史蒂芬森，羅伊·哈克特和蓋伊·貝利後來被英國女王授予大英帝國官佐勳章。