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隨著新型肺炎疫情放緩，許多地區都籌備「旅行泡泡」，向某一些疫情情況相若的地區開放邊境，或容許某一些人士，例如商務旅客、學生等入境，而不須接受檢疫或隔離觀察。

以下是數個已經執行或凖備中的「旅行泡泡」例子。

XINHUA 香港、澳門和廣東省放寬人員往來限制 局部開放 三地將互相承認新型肺炎病毒檢測結果（當地稱「健康碼」。如果檢測結果呈陰性，可以來回三地，不須接受隔離。

不包括旅客 計劃初步只提供在中國大陸設廠的香港或澳門商人、來往中港兩地的跨境學童或貨車司機等特定人士申請。

強制檢疫 來往旅客必須持有核酸檢測合格的健康碼。

檢測費用香港申請人需要自行付出檢測費用。澳門居民首次檢測免費，其後每次收費180澳門元。珠海居民檢測收費75元人民幣。 .

EPA 愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的「旅行泡泡」 這三個國家5月15日起重新互相開放邊境，是歐盟首個「旅行泡泡」。 全面開放 不論是旅客、學生還是商務旅客在這三個國家之間往來，都不用接受強制隔離。

仍有例外 但是從這三個國家以外地區到達當地的旅客，都需要接受14天隔離觀察

疫情輕微 至6月中旬，它們加起來少於150人死於新型肺炎。

官方評價立陶宛總理斯克韋爾內利斯：「這個旅遊泡泡讓經貿活動有機會重啟，也讓人們可以看到回復正常生活的希望。」 資料來源：愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛政府