旅行泡泡圖解：從已有案例看後疫情時期解封邊界需考慮的細節
隨著新型肺炎疫情放緩，許多地區都籌備「旅行泡泡」，向某一些疫情情況相若的地區開放邊境，或容許某一些人士，例如商務旅客、學生等入境，而不須接受檢疫或隔離觀察。
以下是數個已經執行或凖備中的「旅行泡泡」例子。
XINHUA
香港、澳門和廣東省放寬人員往來限制
局部開放三地將互相承認新型肺炎病毒檢測結果（當地稱「健康碼」。如果檢測結果呈陰性，可以來回三地，不須接受隔離。
不包括旅客計劃初步只提供在中國大陸設廠的香港或澳門商人、來往中港兩地的跨境學童或貨車司機等特定人士申請。
強制檢疫來往旅客必須持有核酸檢測合格的健康碼。
檢測費用香港申請人需要自行付出檢測費用。澳門居民首次檢測免費，其後每次收費180澳門元。珠海居民檢測收費75元人民幣。
EPA
愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的「旅行泡泡」
這三個國家5月15日起重新互相開放邊境，是歐盟首個「旅行泡泡」。
全面開放不論是旅客、學生還是商務旅客在這三個國家之間往來，都不用接受強制隔離。
仍有例外但是從這三個國家以外地區到達當地的旅客，都需要接受14天隔離觀察
疫情輕微至6月中旬，它們加起來少於150人死於新型肺炎。
官方評價立陶宛總理斯克韋爾內利斯：「這個旅遊泡泡讓經貿活動有機會重啟，也讓人們可以看到回復正常生活的希望。」
AFP
澳洲和新西蘭也正在準備「旅行泡泡」
措施將會容許澳洲和新西蘭旅客來回兩地，不需接受隔離或檢疫。
旅行走廊連接兩國的航空交通將會逐步恢復正常。
沒有限制所有旅客，包括渡假的遊客、學生或出差的人都可以在兩國之間來回。
可能擴展這個泡泡可能會擴展到瓦努阿圖或斐濟等太平洋島國。
目前困難包括澳洲仍然有部份州份封鎖邊界。澳洲旅遊部長伯明翰指出，這些州份封鎖邊界可能令澳洲和新西蘭的「旅行泡泡」無法成事。