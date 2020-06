《助守在異鄉》：揭開台灣家庭印尼傭工的真實生活

圖片版權 Help is on the way

在台灣一所小公寓內,40歲的穆吉(Muji)在晚上8點左右完成她這一天的最後一項工作,將一名患有腦退化和帕金森症(Parkinson』s disease,帕金遜症)的婦人長者扶上牀。她要為這位長者做一切的事情,包括幫她合上眼。之後,她會坐在那裏撫她的頭髮,直到她入睡。這之後是她從清晨到現在第一次有了自己獨處的時間,她開始晚禱。

這是印尼一部新製作的紀錄片《助守在異鄉》(Help is on the way)當中令人難忘的一幕。它講述的是像穆吉這樣在台灣的印尼外傭的故事。

穆吉是安娜(Ana)的全職照顧者。她悉心凖備安娜的膳食,並且餵她吃。「我把她當成是我自己的母親,我就用同樣的態度來對待她,」她向BBC表示。

圖片版權 Help is on the way Image caption 穆吉由凱琵琳聘用,負責照顧後者的母親、77歲的前電視主持人安娜(Ana)。

就像很多在台灣的外籍傭工一樣,穆吉將她兩個年幼的小孩留在家鄉,來這裏掙取比在印尼做夢都掙不到的高薪水。

「我丈夫有外遇之後,我要自己獨力照顧孩子,就接了這份工作。我是個窮人——如果我不出國工作,我就養不起我的小孩。我父母是農民,我沒有其他選擇,只能丟下孩子,」她說。

這部影片觸及了勞工權益、規則含糊的招聘機制以及有關移民、階層和性別身份等等議題。

圖片版權 Help is on the way Image caption 在印尼,有很多家庭傭工的培訓中心。

「我們希望這部影片引出關於移民勞工和他們家庭的故事。讓人們去考慮他們的工作狀況、獲取有品質服務的能力,以及讓移民勞工更好地了解安全的移民做法,」製片人尼克·卡爾帕克迪安(Nick Calpakdjian)解釋說。

紀錄片講的是印尼的故事,也是台灣的故事。

「我希望它能成為一座連通兩國觀念的橋樑,印尼和台灣,僱主和僱員。因為如果這個橋樑不存在的話,就會像我們彼此不認識一樣,」導演伊斯邁爾·法赫米·盧比斯(Ismail Fahmi Lubis)說。

26歲的蘇克瑪和21歲的默麗各自的家庭都將所有的希望放在出國掙錢的她們身上。於是,她們在西爪哇省南安由縣的一家招聘中介花了1500美元,給她們提供三個月的培訓,包括清潔、護理工作,以及初級的普通話,並且幫她們在海外找到工作。

她們被培養,被各種拉扯成為符合條件的樣子。她們要測體重,以符合台灣的標凖——護理工最多只能扶背體重比她們重五公斤的人,而且她們還會被反覆警告,不要逃走,不能懷孕。

這些女性顯然背負著重擔,知道她們的收入可能讓一家人脫離貧困,但同時又意識到,這可能需要她們付出巨大的個人代價。

有一幕是蘇克瑪在鏡頭前崩潰落淚。她回憶起過去在馬來西亞工作的出國經歷,她在那裏被告知不能在房子裏祈禱,想要離開卻又不能。不過,她很堅決地要去台灣,掙夠錢來讓父母能夠去麥加。

圖片版權 Help is on the way Image caption 蘇克瑪(左)和默麗(右)周一至周五住在培訓中心。

中介機構對於他們的運作是不透明的,而且影片中還暗示,印尼和台灣兩地都從移民勞工這裏獲取財政利益。有一幕,穆吉的中介公開地和她的僱主、安娜的女兒凱瑟琳(Catherine)討論,要將她換掉有多容易。「印尼人比較聽話,」中介笑著說,彷彿他們沒把穆吉看在眼裏。

穆吉說,她現在和凱瑟琳的關係很好,但是一開始一度是很難相處的,穆吉還想過離開。

穆吉的日常工作很艱巨,從清晨工作到很晚,而且在台灣法律之下,家庭傭工沒有權利要求任何加班費。

即便如此,我們還是看到她有一些寶貴的時間,去地下商場和其他印尼傭工進行社交,吃印尼菜。

影片還觸及了台灣如何有機會成為其中一些女性爭取權益的地方。

圖片版權 Help is on the way Image caption 完成培訓四星期後,蘇克瑪被挑選出國,去台灣。

35歲的塔麗在台灣西南部一家護理院裏做護士,她在那裏的基本薪水是每年740美元,比家庭傭工要多。

「我們的主要目標是工作……但是在台灣,還有很多事情是我們有可能做到的,取決於我們怎樣把握自己,」她在影片裏說。

圖片版權 Help is on the way Image caption 在香港,大多數印傭的工作都是照顧家中長者。

她很年輕就因為懷孕而要結婚,她說這一點令她的家人很失望,但是在台灣,她能夠在一家社區大學裏學習傳播學,希望這能夠讓家人驕傲。

「我記得我的父親說,你的知識會讓你更受尊重,而不是你的財富,」她說。

她會一直呆到半夜,室友都睡著之後,她還在寫小說,並且發表在台灣的印尼語媒體上。

圖片版權 Help is on the way Image caption 塔麗在台灣的工餘時間就是學習與人溝通。

塔麗說,她希望這部影片「能夠啟發很多人,因為有很多移民勞工在海外表現出眾,為國家和民族爭光」。

在說到和僱主凱瑟琳一起看這部影片時,穆吉緊張地笑了。

「我看的時候是悲傷和快樂交集。我覺得自豪,想到我有多想念孩子和離開他們有多痛苦,我又覺得傷心,」她說。現在,她已經離家三年。

圖片版權 Help is on the way Image caption 為了養家,穆吉將自己8歲和5歲的兩個孩子留在了印尼。

但是,在更廣泛的意義上,她希望電影會幫助減小對移民勞工的偏見。

「一些印尼人看不起我們,覺得我們是想找一個外國男人,或者不想負家庭的責任。但是在電影裏,你能夠看到,我們在國外真的很努力工作,不是他們想象的那樣。」

「我希望老闆們從一開始就尊重我們,如果有些事情我們不知道,就給我們一點耐心。有些老闆還會試圖性騷擾我們。我們是人——尊重我們,」她說。

一起看電影的時候,凱瑟琳哭了,並且擁抱了穆吉。

為了營造這樣的互動和引出這些對話,幕後的團隊先是做了一個倡議,邀請人們在社交媒體上分享他們作為家庭傭工的經歷。

製片人尼克·卡爾帕克迪安開始反思自己。

「我很快就了解到,如果我要安心讓一個人照顧我的小孩,那我就不能只是把她們看作是『僕人』,」他說。

「僱主和僱員的關係是一直在的,但是這並一定要主導我們營造出來的人性互動。」

圖片版權 Help is on the way Image caption 穆吉用輪椅推著安娜過馬路。

穆吉正打算續三年約。在這之後,她說就想短暫休息一下,花點時間和她的孩子在一起,然後再出國工作。

「孩子們仍然需要我打工,」她坦白地說。

她希望讓他們有多一些選擇。

「我不希望他們走我的路。我希望他們能在印尼找到好工作,不用像我一樣漂在外面,遠離家人。你打電話聊天是不一樣,我很牽掛他們,」她說。

*《助守在異鄉》(Help is on the way)可在印尼地區的Go Play、GoJek等串流服務上點播,亦在台灣公共電視台PTS上播放。