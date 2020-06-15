上天入海第一人 美國傳奇女子的成長足跡

圖片版權 Nasa Image caption 蘇利文成為上天入海第一人

美國女子凱瑟琳·蘇利文（也稱凱西·沙利文，Kathy Sullivan）1984年作為太空行走的第一位女性已經被載入史冊。

但她最近又完成了另一項偉大壯舉：成為造訪地球最深海溝的第一名女子。

現年68歲的蘇利文上周（6月7日）下潛到距離海面11公里的太平洋馬里亞納海溝最深處，成為上天入海第一人，再創歷史。

她是如何做到的？

蘇利文在接受BBC記者凱麗-利•庫柏（Kelly-Leigh Cooper）的採訪時表示，自己從小就充滿好奇心，並且喜歡冒險。

她興趣廣泛，不是人們所相像的一般小女孩那樣。

成長足跡

圖片版權 KATHY SULLIVAN Image caption 蘇利文說，自己從小就是一個充滿好奇心和具有冒險精神的人。

蘇利文1951年生於美國的新澤西州，但她的童年是在加州度過的。

她父親是一位航空航天工程師，父母總是鼓勵兩個孩子自由思考並參與討論。

蘇利文說，父母總會滿足他們的求知慾和好奇心，是兄妹二人最好的朋友。

當蘇利文和哥哥5、6歲時，她哥哥就已經表示自己長大要開飛機。而蘇利文則開始對地圖著迷。

還很小時，蘇利文就開始如饑似渴地看書、讀報。她對一切探索學科有興趣。

雖然當時的海洋探險家以及宇航員等領域統統被男性所壟斷，但它並沒有讓蘇利文感到畏懼。

蘇利文感興趣的是這些人的探險世界、經歷和知識。

她解釋說，自己當時的志向絶非是想做何種職業或是獲得什麼頭銜，而是嚮往那種能夠結合冒險、知識和能力為一體的經歷和體驗。

蘇利文本科學的是地球科學(earth science)。

當時在70年代，這一學科領域幾乎被男性所壟斷。但蘇利文並未感到因為自己是女性而受到過欺辱和騷擾。

隨後，蘇利文開始攻讀海洋學。

進入太空

圖片版權 Nasa Image caption Nasa的女宇航員們，右數第二為蘇利文。

為了進一步了解地球知識，探索宇宙奧秘，蘇利文申請了美國國家航空航天局（NASA)的工作。

蘇利文說，如果成功入選自己將能從太空軌道親眼觀測地球。

1978年蘇利文成功入選Nasa, 並於1983年首次進入太空。

1984年10月11日，蘇利文成為首位在太空行走的女性，創造了歷史。

她當時乘坐的STS-41-G是第十三次執行航天飛機任務，也是挑戰者號航天飛機（the Space Shuttle Challenger）的第六次太空飛行。

她後來繼續參加了另外兩個航天任務，其中包括1990年發射的哈勃太空望遠鏡。

圖片版權 NASA Image caption 1984年10月11日，蘇利文成為首位在太空行走的女性，創造了歷史。

在離開NASA後，蘇利文在美國科學管理界擔任過許多要職，其中包括出任美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）的首席科學家以及在奧巴馬執政期間擔任該局局長等。

大多數人能夠創造一次歷史已經很了不起，但蘇利文卻再創歷史輝煌。

海底探索

不久前，她收到美國前海軍軍官、海洋投資探險家維克多·維斯科沃（Victor Vescovo）的邀請，邀她一起探險目前已知的海洋最深處：挑戰者深淵（Challenger Deep）。

馬里亞納海溝位處太平洋，為全球海洋的最深處。海溝底部稱為「挑戰者深淵」，水深約10925米，在關島西南200英里處。

蘇利文說，她收到維克多的電子郵件，信中說現在是女性探索最深海底的「真正時刻」了。

6月7日蘇利文和維克多一起乘坐兩人深海潛水器成功抵達「挑戰者深淵」。

圖片版權 Enrique Alvarez Image caption 兩人乘坐的深海潛水器能夠承受令人難以置信的巨大壓力。

蘇利文也成為探訪這一最深海底的第八人，同時也是第一個抵達海洋最深處的女性。

1960年，瑞士海洋學家皮卡（ Jacques Piccard ）和美國探險家沃爾什（Don Walsh） 成為人類首次下潛到「挑戰者深淵」的人。

蘇利文形容這次海底旅行如此神奇和魔幻，整個過程歷時4-5個小時。

永無止境

蘇利文相信不論是國家還是個人，都應該繼續擴大我們對這個世界的認知和探索。

她還表示希望在科學、技術、工程和數學（Stem）領域中提高多樣性和女性數量。

蘇利文說，科技並不是整天坐在實驗室裏和數字及程式打交道的乏味工作。科技完全可以成為創意性的工作。

成為上天入海第一人之後，蘇利文下一步有何探險計劃呢？

蘇利文表示，探險的形式可以有多種多樣。它並非總意味著你要親身上天入地。

還有許多學科和主題等待人們的開發和探索。

蘇利文說：「我想我會一直探索下去，直到行將就木那天為止。」