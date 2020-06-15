美國與歐盟關係中的楔子——俄羅斯北溪天然氣管道

圖片版權 Reuters Image caption 北溪天然氣管道工程因經濟合理性受到歡迎，也因地緣政治矛盾遭遇反對

俄羅斯油氣資源豐厚，由於與西部多個歐洲國家接壤，俄羅斯天然氣輸往歐洲因經濟合理性而長期受到歡迎。然而，自冷戰以來，歐洲是否應該依賴俄羅斯天然氣而構成地緣戰略軟肋也是一個西方盟國一直未解的爭議難題。

近年來，隨著包括美俄對立在內的國際政治矛盾的加劇，俄羅斯直接向歐洲輸氣的「北溪」（Nord Stream）項目似乎已經成為插入歐美關係中的一個楔子。

美國堅決反對

美國國會參議員已經提議對北溪二號天然氣管道項目進行新一輪制裁。儘管遇到華盛頓的強烈反對，莫斯科則決議繼續推進項目建設。

2005年，德國總理施羅德和俄羅斯總統普京簽署建設從穿越波羅的海連接俄羅斯和歐洲的天然氣管道項目，即所謂的北溪項目。

北溪二號工程也已經在2012年完成啟動。2015年宣佈開始建設的長達1224公里北溪二號工程將會把對德國的輸氣量增加一倍。報道說，德國決定逐步放棄核電，擴大天然氣需求，促使德國在2017年簽署北溪2號項目。

圖片版權 Reuters Image caption 穿過波羅的海的北溪2號項目在歐洲內部產生分歧，遭遇美國強烈反對

去年美國國會通過了立法制裁那些參加北溪二號工程和俄羅斯通過黑海向土耳其輸氣的南溪工程的公司。據《金融時報》6月4日的報道說，美國國會參院跨黨派小組提出「保衛歐洲能源安全澄清法案」，打算進一步擴大對俄羅斯的制裁。

歐洲不滿美國制裁

德國肖爾茨(Olaf Scholz)在德國之聲的報道中說，美國的制裁是對德國和歐洲內部事務的干涉。德國外長海科•馬斯（Heiko Maas）在推特上表示，歐洲的能源政策應該由歐洲決定，不是由美國來決定。

法國媒體報道說，希望對歐洲出口自己的液化天然氣的美國決定制裁俄羅斯向歐洲輸送天然氣的項目，但是美國的制裁遭到歐盟反對。

根據德國之聲報道：德國東部商業協會表示，美國希望對歐洲出口液化天然氣，為此德國正在建造專門的碼頭。因此美國的制裁的用意在於將競爭對手排擠出歐洲市場。

奧地利前外長卡琳•克奈斯爾（Karin Kneissl） 博士認為，關於北溪二號的爭議過度情緒化，現在新冠疫情嚴重影響到能源行業，現在北溪二號項目是最佳解決方案。

Image caption 曾擔任奧地利外長的卡琳•克奈斯爾博士

還有評論說，北溪二號工程一旦實施，意味著「歐盟能源政策的破產」。不過克奈斯爾博士在今日俄羅斯發表評論認為，並不存在統一的歐盟能源政策，2009年的里斯本協議規定歐盟是政府間的架構，不是超國家的架構。

美國的「自由氣」

目前，歐洲國家的天然氣40%由俄羅斯天然氣工業股份公司一家供應。美國承諾向歐洲出口液化天然氣作為替代選擇，美國把對盟友出口的液化氣稱為「自由氣」。

美國國會議員和政府官員多次表示擔心天然氣管道項目加大了西歐國家對俄羅斯的石油和天然氣依賴，歐洲的能源安全因此被削弱。

2005年項目正式啟動的時候，時任波蘭國防部長的西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）將北溪天然氣管道與二戰前蘇聯同納粹德國簽訂的蘇德互不侵犯條約相提並論。這個1939年簽訂的條約，又被稱為莫洛托夫-裏賓特洛甫協定，導致後來波蘭被瓜分。

北溪2號工程也被認為會導致烏克蘭經濟狀況進一步惡化。路透社報道說，北溪2號工程會令烏克蘭損失數百億美元的過路費。去年10月丹麥批准了北溪2號工程後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯要繞開波蘭的天然氣管道工程旨在削弱歐洲，加強俄羅斯的影響力。

Image caption 西科爾斯基擔任波蘭國防部長時曾把北溪天然氣管道與二戰前蘇聯同納粹德國簽訂的莫洛托夫-裏賓特洛甫協定相提並論

經濟與環保考慮

克奈斯爾博士認為，北溪二號的爭議和15年前的北溪一號的爭議一樣，不僅關係到地緣政治，歷史和環境的爭論，還關係到歐洲應該通過天然氣管道從東方買天然氣，還是通過船運從西方購買液化天然氣的問題。

她認為除了「缺乏多元化」，「對歐盟的地緣政治威脅」這些反對理由外，北溪二號目前引發的爭議同來自北美頁岩氣生產對全球天然氣市場的作用相關。

2014年俄羅斯兼併克里米亞後受到國際制裁，從那以後歐洲國家開始考慮轉用美國的頁岩氣。華盛頓多次提到歐洲伙伴國需要建立液化天然氣港口，進口頁岩氣。2017年經過特朗普政府批准，美國頁岩油氣被排上日程。當時擔任奧地利外長的克奈斯爾博士根據供求的經濟考慮提出過反對。

克奈斯爾博士認為全球疫情封鎖導致石油氣和天然氣價格下跌，幾乎已經沒有能夠滿足成本利潤標凖的勘探項目了。本來可望增加市場份額的美國液化天然氣，現在由於成本過高整個行業陷入困境。

美國分析多年來一直警告說頁岩行業會硬著陸。這些公司在天然氣價格上漲，液化天然氣需求高漲的時候積累了大量債務，現在都陷入財務困境或破產。在這種情況下，克羅地亞，波蘭等國計劃建造的許多液化天然氣港口也遇到問題。

除了經濟合理性外，克奈斯爾博士在分析中還提到北溪2號的環保合理性。她說歐洲為什麼考慮從一個污染更嚴重，對環境更有害的產業（頁岩）購買天然氣，而不是從普通的天然氣開採購買呢？

《金融時報》報道，在美國實行第一輪制裁時，北溪二號工程的管道鋪設已經完成了94%。美國的制裁令瑞士-荷蘭公司Allseas在去年12月退出該項目。剩餘的160公里的天然氣管道不得不由俄羅斯天然氣工業股份公司獨力完成。