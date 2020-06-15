圖片版權 AFP Image caption 新冠病毒疫情造成中美關係繼續惡化，也成為雙方針鋒相對的新戰場。

德國民調機構Dalia Research最新公布的2020民主認知指數（Democracy Perception Index）報告，圍繞今年上半年席捲全球的新冠病毒疫情，從53個國家的12萬多人搜集了民眾對各國抗疫決策與政府民主程度的看法。

報告對美國的全球民主領導力、中國與美國的抗疫誰更成功、哪些國家對政府抗疫行動最為滿意等諸多問題提供了答案。

Dalia 2013年在德國柏林創辦，此次與民主國家聯盟（The Alliance of Democracies）共同撰寫的第三份全球民主認知年度民調報告，被稱為世界上最大規模的民主研究報告。

英國《衛報》認為，這份報告在本周四有美國國務卿蓬佩奧出席的哥本哈根民主峰會之前發佈，「透露了對美國全球（民主）領導力極深的不滿」。

中國與美國抗疫對比

本次民調的第11和第12個問題分別就美國和中國應對新冠病毒疫情表示看法。

你的器材不支持播放多媒體材料 最新報告：特朗普在全球「普遍不受歡迎」

美國和日本的受訪者認為美國比中國做得更好，台灣與韓國的受訪者認為美國與中國應對疫情差別不大，另外40多個國家的受訪者都認為中國勝過美國。

Dalia Research在報告中寫道：「幾乎所有國家都表示中國對新冠病毒的反應比美國做得更好。」

民調報告中，中國受訪者認為中國抗疫做得好的達95%，認為美國做得好的只有11%。 而美國受訪者53%認為美國做得好，認為中國抗疫工作好的只有40%。

新冠肺炎疫情爆發使得原本有所緩和的中美關係更加緊張，中美在今年年初為貿易戰簽署的第一階段協議所營造的合作氣氛，在肺炎疫情的衝擊下蕩然無存。

美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧多次公開指責中國政府沒有及時公開透明地向國際社會傳遞新冠病毒的信息，延誤了世界特別是美國對疫情做出及時反應。

美國方面還批評中國散佈有關疫情的虛假信息。而中國包括外交部發言人在內的政府官員，則批評美國自身抗疫不利，指責中國純屬「甩鍋」，是為了推卸責任。

各國民眾對政府抗疫的評價

在這53個國家所做的民調發現，超過一半受訪民眾認為自己國家政府的隔離措施「恰如其分」，大約三成民眾認為「做得不夠」，約兩成認為政府措施「過度」

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普遭質疑，怒懟華裔女記者：你去問中國

亞洲地區對政府的滿意度最高，其中中國和越南受訪者的滿意程度最高，馬來西亞、台灣、韓國、新加坡民眾對政府抗疫都有超過70%的滿意度。

而對政府抗疫行動最為不滿的受訪者在南美洲的巴西和智利，這兩個國家接近六成的受訪者認為政府沒有採取足夠的措施隔離抗疫。

認為政府隔離措施「過度」的受訪者主要集中在中東地區國家，如沙特、摩洛哥和埃及。

美國對全球民主的影響力

世界各國對美國在全球民主的影響力問題上仍然有明顯的分歧，44%的受訪者認為美國發揮了正面影響力，38%的受訪者認為美國的影響力「負面」。

其中對美國全球民主影響力持最負面態度的國家是中國的受訪者。2020年，47%的中國受訪者認為美國的全球民主影響力是負面的，遠遠超過了2019年的5%。這顯示中美兩國關係緊張情況下，中國民眾對美國民主影響力的看法出現很大的變化。

值得注意的是，中國以外對美國全球民主影響力持負面看法的國家很多是美國的盟友，它們包括：德國、奧地利、丹麥、愛爾蘭、比利時、瑞典、希臘、法國、加拿大、英國、西班牙、瑞士、澳大利亞、意大利，俄羅斯等。

而在美國國內這一指數在2020年也較2019年下跌了11%。

民主認知赤字

這份民主認知指數報告還總結了受訪者對自己國家民主的滿意程度。2020年的指數顯示，沒有任何一個國家的受訪者認為民主現狀達到了他們的期望值，也就是說，民主現狀與民主期望之間仍然有距離，顯示所有國家都存在民主認知赤字。

不過，赤字越小說明政府越大程度地滿足了民眾的民主期望。2020年，民主赤字最小的政府是台灣，其次是菲律賓、瑞士、丹麥、沙特、韓國、越南。

值得一提的是，中國受訪者的民主認知赤字比絶大多數國家都要小，遠遠低於日本、新加坡和香港以及美國、英國等西方民主工業國家。

而民主認知赤字最大的國家包括委內瑞拉、波蘭、匈牙利、烏克蘭和泰國等。

哥本哈根民主峰會

圖片版權 2020 Copenhagen Democracy Summit Image caption 台灣總統蔡英文受邀將於19日首場會議致詞，向國際社會分享台灣的防疫成功及民主經驗。

本周四（6月18日）將在哥本哈根舉行為期兩天的民主峰會，受疫情的影響峰會將用虛擬遠程方式舉行。

參加者包括台灣總統蔡英文、香港眾志秘書長黃之峰、美國現任國務卿蓬佩奧、前國務卿奧爾布賴特和克里、澳大利亞前總理特恩布爾，北約副秘書長米爾恰·傑瓦納等。

Dalia公司將在哥本哈根民主峰會上呈交這份民主認知指數報告的全文。

英國《衛報》報道稱，在中國和美國進入更加明確的意識形態對抗之際，這次的峰會很有可能成為支持民主活動人士的集結點。