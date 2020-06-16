朝鮮炸毀開城的朝韓聯絡大樓 金與正曾威脅要抹平該樓
- 2020年 6月 16日
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韓國官方稱，朝鮮炸毀了位於邊境小鎮開城的朝韓聯絡大樓。
這一行動發生在朝鮮宣佈對韓國新的軍事威脅幾小時之後。
中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會上回應稱，作為近鄰，中國一貫希望朝鮮半島保持和平與穩定。
該大樓位於朝鮮領土一側，在朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅會面後設立，於2018年開始用於朝韓之間的溝通聯絡。今年1月新冠疫情爆發後，該辦公室處於空置狀態。
過去幾周朝韓關係突然變得緊張，據稱直接原因是一些「脫北者」組織向朝鮮發送宣傳單。
朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正周末曾發表聲明，威脅要抹平這座聯絡大樓。
韓國釜山國立大學的羅伯特·凱利教授對BBC分析說，朝鮮此舉明顯是希望迫使韓國文在寅政府對朝作出實質性的妥協。
至於金與正的問題，他說，原則上金與正將會成為哥哥金正恩的繼承人，因此朝鮮各方都在期望她能做出點成績來。