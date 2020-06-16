圖片版權 Reuters Image caption 韓聯社發佈的圖片顯示，朝韓聯絡大樓爆炸現場升起濃煙。

韓國官方稱，朝鮮炸毀了位於邊境小鎮開城的朝韓聯絡大樓。

這一行動發生在朝鮮宣佈對韓國新的軍事威脅幾小時之後。

中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會上回應稱，作為近鄰，中國一貫希望朝鮮半島保持和平與穩定。

該大樓位於朝鮮領土一側，在朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅會面後設立，於2018年開始用於朝韓之間的溝通聯絡。今年1月新冠疫情爆發後，該辦公室處於空置狀態。

圖片版權 AFP Image caption 位於開城工業園內的朝韓聯絡大樓

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩的妹妹金與正最近頻頻亮相。

過去幾周朝韓關係突然變得緊張，據稱直接原因是一些「脫北者」組織向朝鮮發送宣傳單。

朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正周末曾發表聲明，威脅要抹平這座聯絡大樓。

韓國釜山國立大學的羅伯特·凱利教授對BBC分析說，朝鮮此舉明顯是希望迫使韓國文在寅政府對朝作出實質性的妥協。

至於金與正的問題，他說，原則上金與正將會成為哥哥金正恩的繼承人，因此朝鮮各方都在期望她能做出點成績來。