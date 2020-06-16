印度稱三名軍人在與中國軍隊衝突中死亡 1962以來首次

圖片版權 Aamir Peerzada/BBC Image caption 拉達克東部是一片寒冷的沙漠，海拔在4300米以上，地形複雜。

三名印度士兵在克什米爾的拉達克（Ladakh）地區與中國軍隊的衝突中喪生。此前，兩國軍隊已在邊境地區陷入長時間對峙。

印度軍方在一份聲明中表示，「雙方高級軍事官員目前正在會晤，以緩和局勢」，但沒有提供任何進一步的細節。

中印兩國從5月以來便在兩國邊境的西段實控線附近陷入緊張對峙，具體地點包括加勒萬河谷（Galwan valley）到班公錯一帶，這正是兩國在1962年進行戰爭的地方，兩國均集結了數以千計的士兵。

在周二（6月16日）的外交部記者會上，中國外交部發言人趙立堅對此作出回應，他呼籲印度不要採取單方面行動挑起事端。

據法新社報道，趙立堅指責印度違背兩國達成的共識，兩次越過邊境線，「挑釁和攻擊中方人員，導致雙方部隊發生嚴重肢體衝突」。

該地區的一名印度軍官對法新社說，雙方沒有發生槍擊事件，死者中包括一名上校。

「沒有開火，沒有使用槍支，而是激烈的肢體衝突，」這名不願透露姓名的軍官說。

印度和中國有著超過3440公里（2100英里）的邊境線，但兩國對大部分邊界都有不同看法。兩國邊境巡邏人員經常發生衝突，偶爾會發生混戰，但雙方都堅稱40年來沒有發射過子彈。

作為世界上規模最大的兩支軍隊，兩國的軍隊在很多地方都沿著中印實際控制線對峙，但拉達克地區的分界線非常模糊，包括河流、湖泊和雪山等險峻的地形意味著士兵之間的分界線經常會發生變化，他們可能發生對抗。

據信，這是印中雙方對峙以來第一次出現人員傷亡。中印此前在1962年進行戰爭，當時印度遭受了屈辱性的失敗。

印度指責中國佔領了該國3.8萬平方公里的領土。過去30年的幾輪談判中，雙方都未能解決邊界爭端。

今年5月，數十名印度和中國士兵在印度東北部錫金邦邊境發生肢體衝突。2017年，兩國也曾在該地區附近發生衝突，原因是中國試圖修建一條穿越爭議高原的邊境公路。

預計印度軍方不久將向記者發表講話，提供有關這一事件的更多信息。

不久前曾進行談判

在6月6日，中國和印度的軍方高級人員還曾在拉達克會面，商討解決雙方持續在喜馬拉雅山邊界地區進行的對峙。兩國當時表示，雙方同意通過談判妥善解決這場世界屋脊上的危機。

中國外交部在6月8日表示，中印兩軍6月6日在摩爾多邊境會談點舉行了「軍長級會談」，就解決近期邊境危機進行了磋商。她稱，雙方「有意願通過談判協商妥善解決有關問題」。此前一天，印度外交部也發佈聲明，表示會面是在「和睦和積極的氣氛中進行的」。

中印兩國的緊張對峙發生在海拔超過4300米的喜馬拉雅山脈地區。不久前，印度曾在邊境一帶擴大公路網絡與基礎設施，但這似乎激怒了中國，北京隨後加強了在該地區的活動。

有報道指，中國軍隊越過了實際控制線數公里。

印度媒體報道稱，參與會談的是駐扎在列城的印度第14軍司令哈林德·辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令柳林少將，會談持續了近7個小時。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道稱，雙方均預料解決過程將非常漫長，但兩國同意，軍方不應允許實控線的局勢升級。

此前有報道稱，兩軍在對峙中曾發生零星但相當暴力的衝突。士兵們通過石頭、木棍進行戰鬥，造成雙方數十名士兵受傷。

如今，雙方士兵都在該地區安營駐扎，他們都指責是對方侵入自己的領土。

在談判當天，中國官方媒體播出了中國軍隊組織大規模「整建制跨區域投送」演習的畫面。報道說，利用民航、鐵路、物流多個渠道，中國在幾個小時內就將數千名官兵和大量武器裝備從中部的湖北省轉運到西北高原地區。