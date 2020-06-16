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美國商務部最新宣佈，美國公司將更全面地與中國通訊業巨頭華為合作，共同制定5G等技術標凖。

這在美國與中國日益加劇的貿易、輿論、科技、新冠疫情等廣泛衝突中，頗為令人意外。

而尤其重要的是2019年美國商務部將華為列入「實體清單」，以國家安全為理由限制美國公司向華為出售商品和技術，對華為造成巨大衝擊。

那麼，美國的最新規定是要對華為網開一面嗎？

新規定目的

美國商務部部長韋伯·羅斯（Wilbur Ross）宣佈了這一新的規定，稱其目的是為了「確保美國業界更全面參與通訊領域的標凖制定活動」，「美國的參與和領導將影響未來5G、自動駕駛、人工智能和其他領先技術。」

美國商業部表示，「不會放棄全球創新領導者的地位」， 要通過這一行動「鼓勵美國業者全面採用和提倡美國技術成為國際標凖，來保護美國國家安全和對外政策利益。」

根據美國商務部的新規定，美國公司可以向華為分享用於制定行業標凖的技術。

新規定背景

美國業界和政府官員表示，這項新規則調整不應被視為美國反對華為的決心有所減弱。

他們稱，把華為列入實體名單使得美國在技術標凖制定方面居於劣勢。而技術標凖是全世界各家企業產品開發規則的依據，只有統一技術標凖才能使不同廠商生產的設備能夠彼此銜接協調運作。

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此前，由於美國企業不確定哪些技術可以與華為分享，所以減少了參與標凖制定，使華為在標凖制定上有了更大的話語權。

不過，美國商務部的規定仍然強調，美國公司與華為分享技術，只是為了制定標凖，「不是商業目的」。出於商業用途向華為出售技術仍然需要報備，符合美國的要求。

各方反應

總部設在美國首都華盛頓的信息技術產業協會（Information Technology Industry Council）對美國商務部的決定表示歡迎。

該協會亞洲政策高級總監瑙米·威爾遜（Naomi Wilson）向美國媒體表示，美國公司參與制定標凖極為重要。美國公司因為政府規定而被迫退出標凖制定，任何人都沒有好處，只符合中國方面的利益。

華為公司還沒有就美國政府的這一新規定發表評論。不過華為此前一直強調，在連接領域曾經有過歷史教訓，追求統一的標凖是通訊業的共識。

5月，華為輪值董事長郭平曾經表示，過去的經驗表明，製造商、運營商、消費者，都能在統一標凖的世界獲得利益。「華為將積極參與支持和持續合作的方式，推動全球統一標凖的實現。」

華為5G

中國在2019年11月正式進入5G商用時代，推出了世界上最大的5G網絡。但是華為作為世界上領先的5G技術公司，卻遭遇以美國為首的西方多個國家的打壓。

英國，曾經在今年年初宣佈允許華為參與英國的5G網絡建設，現在首相約翰遜也因各方壓力有改變態度的跡象。

華為輪值董事長郭平說，現在的華為是努力在尋找怎麼能夠存活。他說求生存世華為現在的主題詞。

根據德國專利數據公司Iplytics發佈的關於5G標凖專利註冊的調查報告，截至2020年元旦，全球21500多個5G標凖專利中，華為的專利註冊數量世界第一，有3400多個，其次是三星、中興，LG電子、諾基亞和愛立信。

美國網絡安全問題評論員扎克·多夫曼（Zak Doffman）撰文說，美國允許業界公司與華為共同制定5G標凖，是「非常關鍵的改變，是對華為全球5G標凖影響力的承認，也是對華為大量專利和研發大投入的承認。同時美國的表明，不希望製造一個5G缺口，威脅我們今後旅行都依賴的5G技術國際兼容局面。」

美國的這一新規定最直接的受益者可能是美國的通訊技術企業，他們將能參與標凖制定，與中國的技術競爭；但分析人士指出，新規定可能更反應出這樣一個現實，那就是制訂全球5G標凖必須與中國華為打交道。

果真如此，這將給華為帶來什麼呢？是進一步的封殺還是開放？