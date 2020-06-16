圖片版權 Getty Images Image caption 喬·約翰遜稱四年工簽將有助於提升英國高校的競爭力。

曾兩次擔任教育國務大臣的英國首相胞弟喬·約翰遜（Jo Johnson)日前發表文章，呼籲改革留學生制度，允許國際留學生畢業後在英國工作4年。他指出，應該更好地吸引英聯邦國家留學生，減少對中國留學生的依賴。

喬·約翰遜的提議旨在振興英國高校，特別是在新冠疫情之後，重新給英國大學注入活力。

留學改革要點

根據喬·約翰遜的改革藍圖，英國應該擴招海外留學人才，並在2024年爭取將來自印度留學生的人數翻一番；同時增加對尼日利亞和馬來西亞留學生的招募工作。

與此同時，喬·約翰遜還表示，負責對外文化和教育交流的英國文化協會（British Council）應進行全面改革，並負責留學生招募工作 。

受新冠病毒疫情影響，今年會有許多海外留學生推遲來英國留學的時間。

圖片版權 Shreya Swamy Image caption 來自印度的留學生史瓦米稱沒有工作簽證很難在英國找到工作。

他還說，為海外留英研究生畢業後提供4年工作簽證有助於提升英國的競爭力，特別是在與美國、加拿大和澳大利亞這些國家爭奪留學生資源和人才時不至於處於劣勢。

喬·約翰遜是英國首相鮑里斯·約翰遜的弟弟。

他曾在鮑里斯手下擔任大學與科學國務大臣，但於去年9月辭職。目前在倫敦大學國王學院和哈佛大學肯尼迪政府學院擔任高級研究員。

減少對中國依賴

此外，喬·約翰遜也希望這一計劃能夠吸引更多來自英聯邦國家的留學生，以便減少英國高校目前依賴中國留學生的狀況。近年來中國留學生數量在英國海外留學生群體中一直穩居第一。

最近，英國和中國由於香港問題關係緊張，也可能對中國留學生來英留學產生影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 喬·約翰遜希望能多吸引英聯邦國家學生以減少對中國學生的依賴。

PSW工作簽證

值得注意的是，英國之前被取消的PSW簽證也將於今年恢復。這一簽證將適用於從2020年開始來英國攻讀碩士研究生學位的國際學生 。PSW工簽將允許留學生畢業後在英國工作兩年。

PSW簽證在前首相特蕾莎·梅（Theresa May）2012年擔任內政大臣時被取消。PSW簽證取消後，海外學生在畢業後4個月內必須離開英國。

美國和加拿大允許留學生畢業後停留3年找工作，澳大利亞則允許留學生畢業後停留4年。

多年以來，美國、英國和澳大利亞一直是海外留學生首選的留學目的地，但最近英國的留學市場出現下滑，總體增長持平。

圖片版權 PA Image caption 喬·約翰遜希望英國大學能夠吸引更多來自英聯邦國家的留學生。

雖然中國留學生人數有所增加，但在2010-2017年間來自尼日利亞、印度、巴基斯坦和孟加拉的留學生數量都分別大幅下降。英國大學校長們稱，PSW簽證的取消是英國留學生近年來增長緩慢的關鍵因素之一。

喬·約翰遜在倫敦國王學院和肯尼迪政府學院發表的文章中建議實行4年工簽。他表示，這將有助於恢復英國高校跟美國、加拿大和澳大利亞競爭的機會。

喬·約翰遜還建議對英國文化協會進行全面改革， 讓它主管英國海外留學生的招生工作。

喬·約翰遜說，改革後的英國文化協會將致力於把英國打造成一個全球留學的引領者，使英國成為全球留學目的地，並建立和發展起一個全球學生流動網絡。