圖片版權 Reuters Image caption 中印兩國在克什米爾地區的邊境爭議持續了幾十年。

中印兩國守軍在喜馬拉雅山脈上有主權爭議地區發生的暴力衝突曝光後，印方表示至少20名士兵喪生，並稱中方也有人員傷亡，但中國國防部與中國媒體從未證實中方軍人的傷亡人數，印度官方也沒有進一步表態。

稍早前，印度陸軍與中國解放軍西部戰區分別發表聲明，證實雙方軍隊於星期一晚至星期二凌晨（6月15至16日）於加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突。印方表示衝突中無人開槍，而是扔石塊攻擊和揮舞棍棒斗毆。

加勒萬河谷位於印控克什米爾拉達克地區（Ladakh）與中國西藏阿克賽欽地區之間。印度主張對阿克賽欽有領土主權，且有時把該地區稱為「中控克什米爾」。

印度陸軍聲明稱，遇襲守軍在高海拔地區極寒惡劣天氣下遇襲，一些士兵身受重傷。中共《人民日報》旗下《環球時報》總編輯胡錫進嘲諷印軍搶救能力嚴重落後，其社評又指責印方傲慢自大是兩國邊境地區緊張的主因。

這次衝突是中印邊境至少45年來首次發生造成死亡的衝突。印方指控中方試圖「單方面改變現狀」，中國西部戰區周二發佈的聲明指責「印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情」。兩軍據報在此次衝突前舉行了會晤，以緩和局勢。

印度總理莫迪（Narendra Modi）至今仍未發表任何聲明。主要在野黨印度國民大會黨（國大黨）前黨魁拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）在推特上提出質疑，要求莫迪露面。