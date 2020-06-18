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中印兩國軍隊本周早些時候在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突，造成至少20名印度士兵死亡。兩國外交部長周三（6月17日）通話稱不會加劇兩國的緊張局勢。

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）稱，中國試圖在印度領土建設一座建築物。中國外交部長王毅則稱，印度軍隊跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。但在電話中兩人都表示不會加劇兩國的緊張局勢。

雖然雙方高層保持克制，但這場衝突體現了中印兩國對於加勒萬河谷的領土主權之爭長期存在。印度外交部在流血衝突發生後反駁了中國對於該河谷的主權聲明，稱中國的主權主張「言過其實，站不住腳」。

這次衝突是45年來中印邊境首次發生致命衝突。截至目前的報道顯示，士兵們使用棍棒打鬥，但沒有開槍。

中國沒有公布士兵傷亡數字。有未能確認信息來源的印度媒體報道稱，至少有40名中國士兵死亡。一些印度士兵據信仍然失蹤。

印度總理莫迪周三曾表態，印度士兵在邊境的犧牲不會白費，印度希望和平，但絶對有能力反擊。中國外交部發言人趙立堅周四（18日）表示，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的。

兩國外長怎麼說？

兩國外長通話後，印度政府發佈聲明表示，中國軍隊曾試圖在加勒萬河谷實際控制線印度一側建設一座建築物。

聲明稱，這是「有預謀、有計劃的行動，要對因此造成的暴力和傷亡負直接責任」，聲明還敦促中國「採取糾正措施」。聲明還表示，雙方都不會採取讓事態升級的行動。

而中國外交部的聲明稱，王毅在通話中說，印度一線邊防部隊「公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁」。王毅「要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生」。

但中方聲明也表示，會盡快讓局勢降溫，「雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。」

中國外交部發言人趙立堅周四表示，「目前，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的。相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下妥善處理當前事態。」

俄羅斯國際文傳電訊社報道，俄羅斯外交部周三表示，在致命衝突後，希望印度和中國能找到雙方都能接受的方式保證其邊境安全。

雙方死傷人數到底是多少？

兩國士兵的打鬥發生在加勒萬河谷。印度媒體稱，士兵們進行了空手對決，一些士兵「被打死」。一家報紙報道，戰鬥中有人跌倒或被推入河裏。

印度軍事專家阿賈伊·舒克拉（Ajai Shukla）對BBC表示：「我知道還有一些印度士兵失蹤了，印度仍在努力，讓他們從中方那邊獲釋。」

中國士兵人數似乎遠遠超過印度。一名印度軍方高級官員對BBC表示，打鬥中有55名印度士兵和300名中國士兵。

這名印度軍官稱：「他們用包著帶刺鐵絲網的金屬棒打我們孩子的頭，我們的孩子赤手空拳作戰。」這名印度軍官要求匿名。他的說法無法被證實，但與印度媒體對這場打鬥的其他報道吻合。

圖片版權 Reuters Image caption 加勒萬河谷衛星圖片

中方並未確認衝突中的死傷人數。BBC駐華記者白洛賓（Robin Brant）稱，中國從未即時確認維持和平任務以外的軍事死亡人數。

白洛賓說，在這種情況下，中國的宣傳機構可能不想在國內大肆宣揚民族主義，也不想承認重大的、讓人沮喪的損失。

加勒萬河谷所有權爭議

6月16日，中國西部戰區新聞發言人張水利大校發聲明稱，加勒萬河谷地區主權歷來屬於中國，遭到印度反對。

印度外交部發言人斯裏瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）表示，兩國外長就事態發展進行了電話交談，並同意以負責任的方式處理局勢。

印度報業托拉斯引述斯裏瓦斯塔瓦稱：「作出誇大和站不住腳的說法違背了這種共識。」

Image caption 一位印度軍方人士向BBC提供的圖片顯示出雙方打鬥時使用的原始武器，是一種附有尖刺的鐵棒。

雖然兩國官方到目前為止沒有透露和武器相關的細節。但一種據稱在這次打鬥中使用的武器在印度引發討論。

一名在中印邊境的印度高級軍事官員給BBC提供了照片，這是一種帶刺的鐵棍。

印度軍事專家阿賈伊·舒克拉（Ajai Shukla）也在推特上發佈了這種武器的照片並表示，中國士兵用於攻擊印度軍人的這種武器十分殘暴，應該受到譴責。

緊張局勢的根源是什麼？

中印兩國對其實際控制線具體位置有許多爭議，其中的河流、湖泊和積雪意味著這條線會變動。雙方的士兵在很多時候都可能面對面。

邊境巡邏人員經常碰到對方，有時引發衝突。邊界最近一次發生交火是在1975年，當時4名印度士兵在印度東北部的阿魯納恰爾邦一個偏遠山口被打死。前外交官們將這次衝突描述為「伏擊」和「意外」。但那之後中印兩國未有過交火。

其根本原因是1996年的一項雙邊協議，其中規定：「任何一方均不得在實際控制線兩公里內開火……進行爆炸操作或使用槍支或炸藥狩獵。」

但最近幾周，中印邊境發生了緊張衝突。今年5月，中印兩國士兵在拉達克班公錯邊境地帶以及印度東北部錫金邦邊境發生衝突。

圖片版權 Press Information Bureau Image caption 兩國都投入了大量資金和人力，在有爭議的邊境沿線修建公路、鐵路、橋樑和機場。

印度指控中國向加勒萬河谷派遣了數千名士兵，並說中國佔據其38000平方公里領土。在過去的30年中，幾輪談判未能解決邊界爭端。

1962年，兩國發生邊境戰爭，當時印度遭到了屈辱性的失敗。

目前緊張局勢再次升溫有數個原因，但根源是其相互競爭的戰略目標。

兩國都投入了大量資金和人力，在有爭議的邊境沿線修建公路、鐵路、橋樑和機場。印度和中國都將對方的建設視作獲得戰略優勢的刻意舉動，當其中一方宣佈一項重大項目時，緊張局勢往往會激化。