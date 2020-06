圖片版權 Getty Images Image caption 中印邊境發生衝突後,印度多地發生抗議中國抵制中國產品的活動。

中國與印度最近在有爭議的邊界附近發生了較大規模的暴力衝突,印方消息稱至少20名印度士兵死亡。如果證實,這是數十年來兩國之間最血腥的一次邊界衝突。

印度總理莫迪高調表示,印度士兵「不能白死」,而中國外長王毅則要求嚴懲肇事責任人。

印度國內對中國的敵對情緒迅速高漲,反中示威和要求地址中國貨的運動此起彼伏,令很多人回想起半個多世紀前的那場中印戰爭之後那些幾乎被人遺忘的印度華人的遭遇。

1962年10月,中印邊境戰爭爆發。對當年生活在印度的許多華人而言,那場持續了一個月的戰爭改變了他們的一生。

印度排華潮

生活在倫敦東南肯特郡80多歲的翠娟,就是那場戰爭的受害者之一。

1962年中印爆發戰爭後,印度對華人的政策大變,她的父親不得不放棄在印度經營的船塢和航運生意,帶著全家離開加爾各答到英國定居。他們從此再也沒有回過印度。

翠娟說,她和家人雖然被迫拋下了在印度的家產到英國謀生,但比起很多當年的同胞,自己仍算幸運。

1962年中印邊境戰爭爆發後,印度迅速出台《國防法》(Defence of India Act and Defence of India rules 1962),授權政府可以不經法律程序「逮捕和拘留任何(懷疑)有敵對出身的人」。在這一法令下,任何有華人姓名、華人血統、甚至長相近似華人的都可能被逮捕。他們中的許多人雖然祖籍中國,卻已經幾代人在印度生活。

當時,印度各地數以千計的華人華裔被抓。據估計,受影響的華人華裔約為2萬至4萬人。

其中大約7500人獲准離開印度,前往澳大利亞、英國、加拿大、香港、日本和美國等地。而那些不願離開或者沒有足夠財力離開的人,不少被送往印度西北部拉賈斯坦邦的代奧利拘留營(Deoli)。

代奧利拘留營

圖片版權 Amazon Image caption 作家馬愛芳(Joy Ma)和 迪利普·德叟扎(Dilip D'Souza)合著的《代奧利:1962年印度華人被拘押的真實故事》2020年2月出版。

代奧利拘留營位於拉賈斯坦邦首府齊浦爾(Jaipur)西南約165公里,曾經是英軍在二戰時期設立的戰俘營。1984年這座戰俘營被改建為訓練中心,在它的牌匾上寫著這裏曾經關押過德國、日本和中國犯人,儘管這些華人從來沒有參加過與印度的任何戰爭。

大約3000名華人被關押在這個拘留營,其中六成是老人和兒童。最後一批被關押的印度華人到1967年才獲釋。如今被保存在互聯網上的《代奧利日記》(The Deoli Diaries) 記載了很多人當年在這個拘留營中的記憶。

中國印度邊境日前發生暴力衝突後,《印度時報》網站報道代奧利拘留營的歷史時引述印度歷史學者麗瑪·胡賈(Rima Hooja) 的話說:這些華人少數民族因為戰爭局勢被政府關押在代奧利拘留營。在這樣的局勢中,少數民族(華人)與(中國)公民本應該有非常明確的界限,但是在危機時期這樣的界限卻被模糊了。

2020年2月, 出生在代奧利拘留營的馬愛芳(Joy Ma)和記者迪利普·德叟扎(Dilip D'Souza)合著的《代奧利:1962年印度華人被拘押的真實故事》(The Deoliwallahs: The True Story of the 1962 Chinese-Indian Internment)出版。

此書記錄了仍然生活在印度和移民到海外的印度華人對拘留營的回憶。

作者之一的德叟扎曾向媒體表示,被關押在代奧利拘留營的很多印度華人最終獲得釋放返回原住地時發現,他們的家、他們的生計都已經被毀或被充公,有的甚至不准返回住處。

「他們就這樣失去了一切,遭遇滅頂打擊,想不明白為什麼會遭遇國家如此的對待。很多人嘗試重新生活,但很少成功。被囚禁多年,加上街坊鄰里的仇視都是他們過不去的坎。」