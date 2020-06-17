圖片版權 Getty Images Image caption 印度邊防士兵

英國媒體近日用較大篇幅報導了印中邊界軍事對峙，最新發生的大規模士兵傷亡事件，以及隨之而來的各方反應。

《衛報》和《金融時報》率先援引印度媒體，披露了一些造成印中兩國士兵傷亡的衝突細節。

高山之巔的夜戰

《衛報》援引印度媒體的消息稱，印中雙方士兵多數傷亡都是由於「失足」造成的。《衛報》在6月17日的報道中說，均未攜帶槍支的印中雙方士兵在陡峭的山脊上用拳腳、鐵棍和石塊相互攻擊，導致很多士兵失足墜落，造成嚴重傷亡。

報道還提及印度總理莫迪在事件發生後的首次公開表態。莫迪表示，印度士兵不會「枉死」；他還表示，印度將捍衛「每一寸領土，每一塊石頭」。

《衛報》也指出，中方反駁了印方的指控，並指責印度違反協議在先；北京還要求德里約束前線部隊。

圖片版權 Aamir Peerzada/BBC Image caption 拉達克東部是一片寒冷的沙漠，海拔在4300米以上，地形複雜。

《金融時報》也在17日的報道中說，儘管北京迄今為止還沒有證實中國軍隊是否有人員傷亡，不過報道援引印度方面的消息稱，雙方士兵15日夜間在海拔4200多米的加勒萬河谷邊上的山脊上展開了一場肉搏。

報道說，雙方用「拳頭」、「石塊」和"纏繞鐵絲的棍棒"等原始武器相互攻擊，結果造成很多士兵墜落山谷，以致重傷或死亡。

《金融時報》也提到了印中官方希望和平解決糾紛的言論，以及雙方「保衛國土、寸土不讓」的公眾表述。

英媒三類分析意見

在報道印中邊界衝突同時，多數英國媒體紛紛訪問專家學者，對事態進行點評。

各方分析意見基本可以歸納成批中、中立和恐慌三大類。

第一類，也是數量相對居多的評論，是批評中方近年來的「擴張性」國際戰略和動作，造成從南海、台海、香港到中印邊界的緊張局勢。英國多數主流媒體（廣電、報紙等）近日的評論都含有類似內容。

第二類，相對中立性的評論多出現在面對比較專業受眾群的諸如《經濟學人》等期刊上，認為中印雙方近年來政經軍事實力變化和美印關係近來的改善，可能引發了決策層的一些誤判；這類分析認為，雙方現任領導人對內對外都推行較為激進的政策，導致平靜了幾十年的邊境線矛盾開始升溫。

第三類，基本屬於小報和非主流社交媒體平台，開始渲染第三次世界大戰「即將來臨」。英國的《每日快報》近日就有類似煽情的文章。

儘管有一些媒體預測中印兩國間可能爆發更多、更大規模衝突，但是多數英國媒體報道相對比較謹慎，認為印中衝突進一步擴大化的可能性不大，但是雙方敵對情緒很難在短時間內降溫，而兩國關係中長期發展也將蒙上陰霾。