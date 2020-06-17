圖片版權 Reuters Image caption 2018年12月，保羅•韋蘭在俄羅斯首都的五星級的大都會酒店內被捕.。他的律師說他被俄羅斯方面誘捕

俄羅斯法庭日前以間諜罪判處美國前海軍陸戰隊隊員保羅•韋蘭（Paul Whelan）16年監禁，美國媒體報道說這是總統普京扣押美國人質的報復行動。

一直有揣測說，俄羅斯此舉可能導致兩國間人員交換，即用被定罪的美國人交換多年前美國從第三國引渡到美國並監禁的兩名俄羅斯人。

《華盛頓郵報》周二的報道稱，這是俄羅斯進行的人質報復行動。俄羅斯和美國一直有交換被對方逮捕人員的歷史，冷戰時期的被交換的著名人員有U-２偵察機駕駛員鮑爾斯，冷戰後的有兩年前在英國成為毒殺目標的俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾。

2018年年底加拿大按美國的引渡要求逮捕了中國華為公司的高管孟晚舟，隨後中國以間諜罪指控逮捕了兩名加拿大人。加拿大也曾指中國在進行人質報復行動。

18個月前被捕

圖片版權 Getty Images Image caption 冷戰時期美國的Ｕ-２偵察機在蘇聯被擊落，美國駕駛員鮑爾斯被俘，後來美國用一名被俘的蘇聯間諜換回鮑爾斯

美國前海軍陸戰隊隊員保羅•韋蘭18個月前在莫斯科的旅館房間被捕。他受到間諜罪指控，俄羅斯法庭對其處以16年刑期。

50歲的保羅•韋蘭同時有加拿大，愛爾蘭，美國和英國4個國家的國籍。周一上午法庭裁決後，保羅•韋蘭馬上聲明說要提出上訴。

美國駐俄國大使約翰•沙利文（John Sullivan）在法庭外說，「美國要求立即釋放美國公民保羅•韋蘭。對他的判決是當著全世界的面對正義進行嘲弄。」

俄羅斯外交部副部長謝爾蓋•裏亞布科夫（Sergey Ryabkov）周一通過俄羅斯新聞社表示，莫斯科可能對囚徒交換協議持開放態度。他說，「我們一再建議有關方案，即讓在俄羅斯服刑的美國公民與（在美國）受到過分和非法指控的俄羅斯公民進行交換」，「我沒有理由對下一步發生什麼進行揣測，這種建議已經多次向美國提起。」

但約翰•沙利文說，美國的目標不是進行人員交換，而是為保羅•韋蘭尋求「正義」。

美國廣播公司的報道引述美國情報官員的話說，韋蘭的履歷並不像一個情報人員。

美國人在俄羅斯被誘捕

圖片版權 Getty Images Image caption 1962年2月10日在東德的Glienicke大橋上 美國換回了被蘇聯俘虜的Ｕ-２偵察機的駕駛員鮑爾斯

2018年12月，保羅•韋蘭在俄羅斯首都的五星級的大都會酒店內被捕，之前他從一個俄羅斯聯邦安全局的特工那裏接過一個USB裝置。檢察官說，電腦閃存裏面有俄羅斯情報機關成員的相關信息。保羅•韋蘭的辯護律師說，他被俄羅斯方面誘捕。

他的辯護律師說，保羅•韋蘭認為他得到的閃存裏面是一些他和一名俄羅斯男子一起舉辦的活動的照片，而不是秘密材料。他把那名俄羅斯男子當朋友。

報道說，保羅•韋蘭從2000年中期開始頻繁去俄羅斯。在他被捕前幾年，俄羅斯安全部門就開始注意他，他們認為他可能是個情報威脅。

從一開始，保羅•韋蘭的孿生兄弟就否認他同間諜活動有關係，說他不過是喜歡旅行，他去莫斯科是為了參加一個婚禮。

保羅•韋蘭在類似臉書（Facebook）的俄羅斯社交網站VKontakte上面設有一個賬戶。根據美國廣播公司的報道，在2019年1月他的帳戶上有55個「好友」，幾乎全是年輕男子，其中大部分人的帳戶上都顯示同軍隊有某些聯繫。

美國引渡兩名俄羅斯人

圖片版權 MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS Image caption 俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾在俄美交換間諜後獲釋，2018年他在英國成為毒殺目標

保羅•韋蘭的律師提到的可能成為被交換的人選是目前在美國監獄服刑的俄羅斯人維克多•布特（Viktor Bout）和康斯坦丁•雅羅斯申科（Konstantin Yaroshenko）。

布特2008年在美國特工在泰國進行的誘捕行動中被捕，俄羅斯認為他是「政治犯」。他被從泰國引渡到美國，俄羅斯和美國就此進行過外交爭奪。

2010年泰國高等法院裁決，允許他被引渡到美國。他被控向被美國認定的外國恐怖組織出售軍火，定罪後被判了25年監禁。根據當時路透社的報道，布特認為自己是美國懲罰性訴訟的受害者。

俄羅斯飛行員雅羅斯申科2010年在利比里亞被捕後，被帶到美國受到圖謀運輸毒品的指控，並被判監禁20年。俄羅斯外交部說他在那裏遭綁架後被帶到美國。雅羅斯申科本人否認自己有罪。

俄羅斯媒體多次做過雅羅斯申科在美國獄中條件惡劣做過報道。在新冠疫情爆發期間，塔斯社最近報道說，雅羅斯申科出現乾咳，但在監獄內得不到合格的醫療。

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《莫斯科時報》周一（6月15日）報道中引述韋蘭的律師說，有罪判決在預料之中，自從韋蘭被捕後，各方就沒有隱瞞所謂的交換計劃，即用韋蘭換回在美國被監禁的俄羅斯公民。他說聽說過交換的建議，但不清楚是否換回布特還是換回雅羅斯申科，或者用韋蘭換回兩個人。

保羅•韋蘭在美國的孿生兄弟戴韋發表聲明說，韋蘭的家人希望在判決後俄羅斯和美國「開始討論立即釋放保羅的問題」。

對於美國通過長臂管轄在海外逮捕俄羅斯公民，俄羅斯曾通過立法有針對性地懲罰美國的具體官員。2013年俄羅斯通過的所謂關塔那摩法案，宣佈把參與了上述兩名俄羅斯人被捕和審判的美國法官，調查人員和司法官員，特工加入制裁名單，禁止這些人進入俄羅斯。