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美國前國家安全顧問博爾頓在新書中披露，美國總統特朗普與中國國家主席習近平的互動，稱特朗普曾請求對方幫助其連任總統。

博爾頓（John Bolton）周三（17日）在《華爾街日報》上發表其新書《事發之室：白宮回憶錄》中涉及中國的一部分，披露特朗普與習近平在中美貿易談判過程中的大量互動，批評特朗普對華貿易政策「混亂」。

特朗普「懇求」習近平協助其連任

2019年6月29日，習近平與特朗普在日本大阪會面時，特朗普將話題從經貿轉到美國2020年總統大選，懇求習保障他能連任。

博爾頓稱，特朗普當時稱讚習近平是「300年來最偉大的中國領袖」，幾分鐘後更將溢美之詞升級為「中國歷史上最偉大的領袖」。

當時，中美貿易談判停擺，美國指責中國言而無信，背棄了多項結構性改革的承諾。兩國希望通過最高領導人的會談讓談判重回正軌。

在會談之前，習近平與特朗普曾通話。博爾頓寫道，特朗普對習近平說「想念」對方，並稱與中國的貿易談判，對他頗具政治意義，是他參與過「最受人歡迎的事」。

大阪會談時，習近平提到一些美國政治人物錯判時勢，鼓吹對華冷戰。他並未提及具體人名，博爾頓稱，「特朗普馬上認定習說的是民主黨人，並贊同地說民主黨人懷有許多敵意。」據博爾頓稱，特朗普隨即將話題轉往大選，請求習近平助其連任一臂之力。

新書未出版已掀爭議

博爾頓的新書長達592頁，被認為是出自特朗普政府前高官之手、最具爆炸性、批判性和實質性的白宮回憶錄。

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博爾頓在2018年4月至2019年9月擔任國安顧問。立場鷹派的博爾頓在涉及中國、朝鮮、伊朗、俄羅斯等外交政策態度更為強硬，兩人逐漸產生嚴重分歧。最終，特朗普稱他開除了博爾頓，後者則表示自己早前提出了辭職。

根據《華盛頓郵報》報道，博爾頓在書中形容特朗普是「古怪反常」與「驚人地愚昧」的總統，並細數兩人之間的長期角力，以及特朗普與其他資深幕僚和外國元首的互動。

白宮反對博爾頓新書發表，稱內容含有大量危害國家的敏感機密信息。美國司法部在周二（16日）對博爾頓提起民事訴訟，指書中一些保密信息達到絶密級別。特朗普也警告，博爾頓新書洩密，違法出版的話，他將要承擔刑事責任。

出版商西蒙-舒斯特聯合出版社則稱，這是一本特朗普「不想讓你們讀到的書」。