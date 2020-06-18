蓬佩奧楊潔篪夏威夷會面 涉及台灣香港新疆等諸多議題

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國務卿蓬佩奧和中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2018年11月9日在華盛頓舉行記者會。（資料圖片）

中國官媒新華社稱，當地時間6月16日至17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。

路透社引用美國國務院消息稱，美國國務卿蓬佩奧和楊潔篪於周三在美國夏威夷會面。國務院官員透露，兩人會面從當地時間9點過開始，持續到下午3點50（周三格林威治時間19：00- 周四格林威治時間01：50）。

蓬佩奧在過去一段時間經常嚴詞批評北京。兩人上次直接接觸是在4月15日通電話。夏威夷會面前兩人今年還沒有面對面會晤。

這是中美高層在新冠疫情爆發以來的首次面對面接觸。今年以來中美在多個領域針鋒相對，包括兩國在新冠疫情上相互指責，美國因為國安法一事宣佈制裁香港等。此外兩國經濟都因疫情出現重大衰退，就業形勢嚴峻。

新華社稱，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明瞭各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

美國國務院公告稱，蓬佩奧和楊潔篪在夏威夷檀香山舉行會面，雙方就中美關係交換意見。蓬佩奧強調了重要的美國利益，強調「兩國應在商業、安全以及外交方面達成完全互惠的協議」。蓬佩奧還強調，在防治新冠疫情和應對以後可能的再次爆發時，必須保持透明和信息分享。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國海軍航母羅斯福號在太平洋海域巡航。目前有三個美軍航母編隊在亞太地區。

中國外交部在其網站上以答記者問方式稱，楊潔篪在對話中闡明瞭中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。

「楊潔篪指出，中美合則兩利、斗則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇。中方致力於同美方一道努力，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。希望美方與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，推動兩國關係回到協調、合作、穩定為基調的軌道。」

中國外交部透露的會談要點涉及台灣香港新疆

在台灣問題上，楊潔篪強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題發表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。

在涉疆問題上，楊潔篪指出，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢，有力保障了新疆各族人民的生命權、健康權、發展權。中方對美方簽署"維吾爾人權政策法案"表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題上搞雙重標凖，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

兩人會面前後還發生了什麼

圖片版權 Reuters

蓬佩奧和楊潔篪的會面正在進行的時候，美國總統特朗普於周三簽署了一項法案，要求制裁對鎮壓中國新疆維吾爾族穆斯林負責的官員。這份名單可能包括中共政治局高層官員。美國國會此前幾乎一致通過了這項法案，該法案旨在在人權問題上向中國發出一個強烈信息。

包括蓬佩奧在內的七國集團外長今天發佈一份聲明，呼籲中國停止推動頗具爭議的香港《國安法》。

分析認為中美關係目前已處於近年來的低點。

中美當前局勢

美國和中國關係近幾個月以來逐漸緊張，美國總統特朗普甚至還威脅要切斷與中國一切關係。

蓬佩奧曾經多次發言批評中國，包括新冠病毒疫情的全球擴散，香港《國安法》的通過，以及中國少數民族和少數信仰遭受的待遇等一系列議題。

圖片版權 Getty Images

與此同時，美國有3艘航母同時巡航太平洋海域，這是近年來首次有如此大規模的軍力展示。

兩人會面的信息正式公布前，有消息指蓬佩奧此次計劃和中國官員會面，主要是試圖緩解美中雙方近來因為各種緣故而持續緊張的雙邊關係。

上個月蓬佩奧表示，中國原本有機會可以挽救全球數十萬人的性命，只要在新冠病毒疫情爆發之初更加透明化就好了，但中國卻拒絶和世界各國分享信息。

蓬佩奧曾高調稱，有「大量證據」證明新冠病毒來自武漢的病毒實驗室；另一邊，中國外交部發言人趙立堅多次稱新冠病毒可能源於美國。他3月份在推特上還具體說到，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢的。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官媒稱美國示威是「美麗的風景線」

不過，蓬佩奧所說的大量證據迄今仍未亮出；趙立堅髮指稱時也沒有提供證據。中方則說，美方指責中國是為了擺脫自己在國內受到的抗疫不力的質疑、批評和追責。

但有學者認為，中方在病毒溯源方面的強硬態度與美國的策略有異曲同工之處，同樣是醉翁之意不在酒——中美政壇都在利用病毒溯源爭議設置對各自有利的政治議程，以期轉移國內矛盾。

美中兩國最近因為香港問題也爭吵不休，蓬佩奧說中國計劃在香港實施的《國安法》，是敲響香港自治的"喪鐘"。

他在國會上作證時表示，中國從根本上破壞了香港的自治，他無法支持香港再享有與1997年前同等的特殊貿易地位。

特朗普也宣佈將下令取消美國對香港的特殊貿易地位，並將對中國、香港官員實施制裁。

台灣問題仍然是影響美中兩國關係的一個重點。

本月早些時候，美軍一架C-40A運輸機從日本沖繩起飛，穿越台灣領空飛向台灣海峽，中國國防部言辭批評美國侵犯中國領土，破壞台海和平穩定。

台灣總統蔡英文上個月就職時，蓬佩奧也發表聲明特別向蔡英文表示祝賀，並以「總統」稱呼蔡英文，引發中國政府強烈反對。

美國政府最近還通過向台灣出售18枚MK-48重型魚雷，中國政府表示堅決反對美國對台軍售，損害中美關係和台海和平穩定。