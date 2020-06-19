圖片版權 AFP/US NAVY Image caption 專家認為，三艘航母同時部署太平洋相當罕見。

美軍近日在太平洋調配三支航母戰鬥群，是2017年首次有如此大規模的部署，由於行動正值中美就疫情、貿易問題、香港問題關係惡化之時，部署引發各界關注。中國官方媒體《環球時報》引述專家和消息人士稱，三艘航母「已經接近中國周邊海域」，很可能是企圖威懾中國。

專家對BBC中文表示，美軍三航母罕有同時現身太平洋是要發出訊號，顯示美軍沒有受到疫情影響，望中國勿誤判形勢，並重拾盟友的信心。

「新常態」

據美國海軍的聲明，「里根」號（USS Ronald Reagan）和「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）航母正在西太洋部署，而「尼米茲」號（USS Nimitz）則在東太平洋。每個航母艦隊配備超過60架戰機。

美國媒體稱，美國海軍目前共有7艘航母，有4艘正在維修，即是所有在運行的航母都部署在太平洋。

美軍印太司令部行動主任海軍少將斯蒂芬‧科勒爾（Stephen Koehler）接受美國媒體訪問時稱，「在一場競賽中，你要具備強勢出現的能力，我常常告訴我的伙伴，你競賽時就要呈現取勝的狀態。」

他批評中國正在南海建造軍事基地，配備導彈和電子戰役系統等等，近期亦在附近海域派出戰機巡航。

他形容這已經是「新常態」，三支航母戰鬥群不會長遠地持續在太平洋，但「我們想這樣做，就能夠這樣做」。

除了太平洋調配三艘航母，美軍6月在台灣也有多番行動，6月4日，美軍一艘驅逐艦穿越台灣海峽，而6月9日美軍一架C-40A運輸機穿過台灣陸地上領空，飛入南海再抵達泰國，遭中國國台辦發言人朱鳳蓮批評美軍「嚴重挑釁」。

香港《南華早報》引述匿名中國軍方消息稱，兩國軍艦4月份曾一度在南海距離只有約100米，顯示兩軍政治互相不足，但兩國官方均沒有承認或否認這次事件。

中國中央電視台引述軍事專家杜文龍稱，美國是想通過強力部署，突出其亞太地位。

中國官媒《環球時報》引述一名匿名中國專家稱，根據美媒公開資料，三艘航母「基本已經接近中國周邊海域」。根據報導，中國軍事專家李傑認為，美國是企圖威懾中國，便於「美國推行霸權政治」。李傑認為，美軍航母前段時間出現新冠病例，戰鬥力是否已經完全恢復其實值得懷疑，中國方面不必過份緊張，可以通過加強戰備練兵、相應舉辦演習等手段告誡美方，「有能力、有決心捍衛領空、領海」。

圖片版權 US NAVY/ REUTERS Image caption 「羅斯福」號航空母艦上曾爆發新冠疫情，船員要大規模檢測。

專家解讀：美軍沒遭疫情打擊

美軍今次調派到太平洋的三艘航母，早前均有船員感染新型冠狀病毒，一度停止巡航任務，船員需要隔離14天，其中「羅斯福」號情況較為嚴重，感染人數數以百計，亦有士兵死於新冠病毒。

香港嶺南大學國際關係教授張泊匯對BBC中文表示，美國很多人擔心，中國會利用美軍受疫情影響的空檔，擴大區內的影響力，所以美軍在疫情受控後，增大在亞太地區的存在，另一方面彌補自己在疫情可能失去的一些聲譽，向盟友發出訊號，強調美方不會退縮和改變在區內的部署，增加伙伴信心，以免一些原本的伙伴會倒向中國。

張泊匯認為，自奧巴馬政府開始，美軍已把重心轉向亞太地區，增多一艘航母整體對中美關係影響不大。

美國華盛頓戰略與國際研究中心亞洲區高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）對BBC中文表示，在太平洋調派三支航母戰鬥群不尋常，但也非史無前例，美方是希望顯示美軍沒有受到新冠病毒嚴重影響，仍然有充分凖備，減少中方誤判形勢的可能性。

在疫情期間，中國在南海的舉動沒有減弱。在4月，中國宣佈設立兩個行政區：西沙群島的西沙區和南沙群島的南沙區，並一度有中國船隻和越南、馬來西亞等船隻發生衝突，引發區內國家不滿，亦被外界質疑中國藉疫情擴大在南海的影響力。

菲律賓在2月曾一度宣佈想取消和美國簽訂的《訪問部隊協議》，但在這次事件後，菲方表示這份協議將繼續。南沙有爭議島嶼軍事化加劇，成為美中軍事對抗的潛在熱點。

6月9日，菲律賓防長洛倫扎納和菲律賓海軍西部司令帶著一些將領和記者登上了存在主權爭議的中業島，菲方在中業島上建成的海灘坡道方便運送大型設備、補給品和建築材料等。從中業島能夠看到中國在南邊20多公里的渚碧礁上建造的巨大的建築。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）則對BBC中文說，東南亞國家也在忙於應對新冠疫情，但中國的行動增加了區內不穩定因素，這些國家對美軍存在更為依賴。

但許瑞麟認為，中美兩國在區內爆發軍事衝突性可能仍然是低，海上的事件都只會是前線誤判的意外，中美雙方會盡力令局勢降溫，因為北京亦意識到，強硬回應只會令雙方關係更緊張。