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美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）回憶錄出版遇阻，但涉及中國的部分內容已在美國媒體刊載，披露總統特朗普與中國國家主席習近平的互動，稱特朗普曾請求對方幫助其連任總統。

《事發之室：白宮回憶錄》原定6月23日公開出版發行，美國政府向法庭申請出版禁令。《華爾街日報》6月17日發表的節選透露了特朗普與習近平在中美貿易談判過程中的大量互動，批評特朗普對華貿易政策"混亂"。

特朗普6月18日在推特上說博爾頓「真是個蠢貨」，「一個滿腹怨氣的無聊傻瓜，一心只想發動戰爭，從來都是莫名其妙」，還說自己很高興把他「拋棄了」。

博爾頓是個什麼樣的人？

圖片版權 Getty Images Image caption 博爾頓對聯合國很不以為然（資料圖片）

從耶魯到白宮

博爾頓出生在巴爾的摩，父親是消防員，他從小就是堅定的保守主義者，從未改變立場。

1964年總統大選，15歲的博爾頓休學去參加共和黨提名候選人巴里·戈德沃特（Barry Goldwater）的競選活動。

中學畢業後，他獲得獎學金進入耶魯大學攻讀法律。他跟前總統比爾·克林頓和希拉里·克林頓是耶魯大學的同班同學，但回憶說自己「不在他們的圈子裏」。

博爾頓在耶魯大學跟日後成為最高法院大法官的克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）同宿舍，兩人成了朋友。

現任康涅狄格州民主黨參議員理查德·布魯門塔爾（Richard Blumenthal）也是耶魯校友，在耶魯校報當編輯時發表過博爾頓的稿子。

博爾頓在回憶錄中形容自己當年在校園中反越南戰爭積極分子中就像一個「外星人」。

但是，言辭強悍、字裏行間劍拔弩張的博爾頓後來選擇加入國民警衛隊，以免參軍去越南打仗。

他在回憶錄中解釋說，那是因為他認為自由派讓美國在越南打了敗仗，因為他們阻止了美國採取必要的取勝措施。

博爾頓寫道：「我不會在徒勞的鬥爭上浪費時間。」但是，他又補充道，「回想起來，我並不為此感到驕傲」。

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跟鮑威爾不和

步入政界後，他先後在里根（Ronald Reagan）、老布什（George H.W. Bush）和小布什（George W. Bush）政府任職，曾在強烈反對聲中出任美國駐聯合國常任代表，以外交政策立場強硬著稱，堅決支持伊拉克戰爭，被稱為「戰爭鷹派」、「外交鷹派」，也是被認為是「對華鷹派」。

博爾頓在小布什政府任國務院負責軍備控制次官時結了一些冤家。

他被指試圖排擠兩名跟自己意見相左的情報分析師，並對自己的上司、時任國務卿鮑威爾（Colin Powell）搞破壞。

指證薩達姆·侯賽因擁有大規模殺傷性武器時他出了力，但後來證明這個指稱是錯的。

2005年，布什總統任命他擔任美國駐聯合國大使的決定遭到強烈反對。100多名美國外交使節曾聯署請願書，促請參議院拒絶這項提名。

博爾頓曾公開表示對聯合國的輕蔑，認為聯合國無足輕重，就是個擺設，美國才是世界上「唯一真正的力量」。

聯合國一些外交官私下批評他作風粗魯。

博爾頓對鴿派的多邊機構的輕蔑眾所周知，還曾公開表示對美國職業外交官的不屑，恨其不爭，「不積極倡導美國利益」，跟外國打交道時只會「順應和妥協」。

他促成了禁止核材料運輸的《擴散安全倡議》，並為此受到稱讚。

圖片版權 Getty Images Image caption 博爾頓曾效力於小布什總統。

對華鷹派、外交鷹派、戰爭鷹派

普遍認為博爾頓主張對北京強硬，屬於對華鷹派。

他2019年8月訪問英國時，曾敦促倫敦在伊郎核問題和中國電信巨頭華為公司等問題上採取強硬立場。

他還曾在出訪烏克蘭前對媒體表示，中國企圖通過「一帶一路」以及各類具有吸引力的投資，進行全球經濟擴張，而自己則凖備向美國的朋友和伙伴警示中國投資帶來的風險。

博爾頓支持台灣自決，在2007年訪台時曾主張美國應該跟台灣恢復全面外交關係，他認為這符合美國的最佳利益。他更早在1994年時，就主張美國應支持台灣成為聯合國的完全會員。台灣前總統李登輝發表「特殊兩國論」時，博爾頓也表示支持。

2016年12月特朗普與蔡英文通話時，博爾頓當時說，美國總統可以與任何他想要接觸的人說話，只要他認為這是符合美國利益，北京不該指定美國跟誰說話。

博爾頓也曾表示，美國的「一中政策」已變成魔咒；那是1972年的決定，時代已經改變，他強烈主張特朗普應重新透過協商，改變40年來一中政策的慣例。

他曾建議美國在南中國海等問題上打 「台灣牌」來反制中國， 並主張美軍應在台灣駐軍。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普總統稱博爾頓的回憶錄洩露了機密，博爾頓明確否認

最後翻臉

博爾頓是繼弗林（Michael Flynn）與麥克馬斯特（HR McMaster）之後的第三任國家安全顧問，2018年上任，2019年離任。

2019年9月10日，美國總統特朗普在推特上宣佈，他9日夜間告知博爾頓，白宮不再需要他，10日上午博爾頓遞交辭呈。

特朗普寫道：「我強烈不同意他的一些建議，其他幕僚也有同感，因此我請他辭職」。

2018年特朗普任命博爾頓出任國家安全顧問的決定一度令許多人感到意外，但也有人指出，他的鷹派外交思維與特朗普「美國優先」的思想契合。

曾有漫畫家以「博爾頓燉鴿」為主題作畫，展現他與「鴿派」勢不兩立。

博爾頓過去抨擊奧巴馬政府的外交政策不夠強硬，反對伊朗核協議，反對美國與古巴恢復外交，這與特朗普的方針不謀而合。

但外界觀察到，兩人近來就朝鮮、阿富汗、俄羅斯等對外議題產生了不可調和的矛盾，博爾頓的立場更為好戰，特朗普則更傾向於達成協議。

實際上，特朗普和博爾頓早在2003年伊拉克戰爭問題上就立場完全對立。

特朗普認為那是布什政府犯的一個嚴重錯誤，而博爾頓被認為替那場戰爭充當熱情洋溢的啦啦隊長。

肯塔基州共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）曾在一篇專欄文章中稱博爾頓「不顧一切地把美國在過去15年中犯下的幾乎所有外交政策錯誤都重覆了一遍」。

早有苗頭

特朗普與博爾頓的不和在最後翻臉前早有苗頭。2019年7月，特朗普在日本G20峰會上與外國元首談笑風生、突然與朝鮮領導人金正恩在朝韓邊境見面時，作為國家安全顧問的博爾頓，居然被派往對美國外交來說優先權重較低的蒙古。

雖然白宮稱，博爾頓的蒙古之行是早先計劃的，美國媒體仍將此解讀為博爾頓被特朗普「打入冷宮」。

特朗普2019年初還曾指責博爾頓試圖將美國拖入與委內瑞拉的戰爭。

實際上博爾頓沒有像布什時代那樣享有進入白宮內部小圈子的機會。據《紐約時報》報道，特朗普有時會把他稱為「邁克」，而不是約翰。

在博爾頓離職前幾個月，媒體多次披露他被排除在白宮重要會議之外。

美國有線電視新聞網（CNN）曾報道，博爾頓與國務卿蓬佩奧在國際議題上爭奪政策話語權，幾個星期內兩人互相沒有說過一句話。博爾頓與白宮代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）的關係也冰凍三尺。

他辭職前幾天，特朗普政府剛取消了與阿富汗政府、塔利班的三方和談，該談判因定在接近「911」恐襲週年紀念日之時而飽受爭議。

博爾頓早前堅決反對與塔利班談判，CNN的報導稱，蓬佩奧及其他幕僚則支持達成協議。