美國總統簽維吾爾人權法中國反彈 梳理四大看點

圖片版權 Getty Images Image caption "百萬維吾爾族人在新疆被拘"的報道震驚世界，新疆問題成為中國與美國之間的敏感問題。

美國總統特朗普周三（6月17日）簽署了《2020年維吾爾人權政策法案》，使這一法案正式成為法律。

中國人大迅速發表聲明，批評美國粗暴干涉中國內政，「強烈譴責，堅決反對」。

維吾爾人權法，成為中美之間在新冠疫情、香港國安法、台灣、南海、科技、貿易等敏感問題之外的又一個爭議點。

法律關鍵點

這一法律旨在授權美國各方資源應對中國政府在新疆違反和侵犯人權的活動，其中包括大規模監視、拘押等。

美國總統必須在法律生效後180天內向國會提交報告，提供侵犯新疆維吾爾族以及其他穆斯林少數民族人權的中國官員名單，並針對名單上的人實施制裁。

法律要求美國總統譴責中國打壓新疆穆斯林少數民族的行為，還要求總統呼籲中國關閉新疆再教育營。

美國國務卿必須在法律生效後180天內，與聯邦部門和社會團體合作，向國會提交有關新疆的人權被侵犯狀況報告。

美國能使用的制裁手段包括：凍結中國有關官員的在美財產、拒絶他們入境、拒發或取消簽證。

值得一提的是，特朗普總統簽署這一法案的宣佈中特別提及第六章第七條Section 6(g）與憲法條款不一致，稱他領導的行政當局將視此條為「建議性，無約束力」。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC獨家報道：走進中國的「思想轉化營」

根據《2020年維吾爾人權政策法案》第六章第七條，美國總統可以在4種情況下對某位中國人員停止使用制裁手段，如果此人 1）沒有參與受到制裁的活動；2）已經被檢控；3）行為有所改變、已經承擔後果、承諾不再參與；4）取消制裁符合美國的國家安全利益。

中國聲明反對

中國人大、政協、外交部、新疆等各方面都對美國簽署的這一法案發表聲明表示反對，其主要內容包括：

中國採取包括設立職業技能教育培訓中心在內的「反恐和去極端化舉措」，符合中國法律，也與美國的「社區矯正」、英國的「轉化和脫離」項目、法國的去極端中心，在本質上沒有區別；

美國在反恐問題上雙重標凖；違背國際道義和人類良知蓄意歪曲；挑撥中國民族關係；

新疆是中國內政，外部勢力無權干涉；要求美國停止嚴重損害中美關係的錯誤做法，否則中國必將堅決反制，由此產生的一切後果完全由美方承擔。

法律訂立背景

2018年，美國國會及行政當局中國委員會發表的年度報告指稱，至少有100萬維族和其他少數民族穆斯林被任意拘押在中國西部地區的再教育營，稱這可能是自第二次世界大戰以來最大規模的拘押少數民族的案例。

2019年9月，美國參議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國駐英大使劉曉明就香港示威、新疆再教育營等問題激辯BBC

2019年12月，美國眾議院通過了力度更強的法案，要求特朗普政府在維吾爾人權問題上採取更加強硬的措施，制裁相關中國高級官員。

2020年5月， 美國參、眾兩院先後通過《2020年維吾爾人權政策法案》，經總統特朗普簽署成為正式法律。

國際輿論反應

國際輿論普遍認為，美國這一法律旨在向中國發出非常強烈的信號：美國將對壓制新疆維吾爾少數民族人權的中國政府官員實行制裁。

英國《獨立報》報道說，這一法案的簽署是「在華盛頓的多年游說和政治運作的結果」。

美國總統特朗普簽署這一法案的同時，美國前國家安全顧問博爾頓即將出版的白宮回憶錄中指控特朗普曾表示支持中國在新疆建造再教育營。

《紐約時報》刊登的報道認為，特朗普簽署法案與他的前顧問說他贊同中國在新疆的行動，兩者同時出現讓活動人士感到不解。他們長期以來呼籲美國和其他國家採取更多行動制止對維吾爾文化和宗教的打壓。這一法律旨在授權美國各方資源應對中國政府在新疆違反和侵犯人權的活動，其中包括大規模監視、拘押等。