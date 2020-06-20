人類首次無人機戰爭 利比亞成中國武器試驗場

圖片版權 AFP Image caption 在利比亞內戰中，中國製造的翼龍二型無人機在航程、火力和飛行高度上都碾壓土耳其製造的無人機。

軍事觀察家們認為，軍用無人機將會重塑21世紀的作戰模式。中國造無人機在利比亞無人機戰爭中顯露鋒芒。

利比亞內戰中的交戰雙方都大規模使用各種型號的無人機進行偵察和作戰任務，並且出現以無人機打擊對方無人機的戰事，因此一些觀察人士認為這次戰爭是人類歷史上首次無人機戰爭。

在這場戰爭中，分別由中國和土耳其製造的無人機令人關注。一方擁有的中國製造的翼龍無人機一度佔據了利比亞空戰優勢，把對手擁有的土耳其無人機打得七零八落，並借助無人機的空中優勢，在地面戰場上也獲得壓倒性勝利。

但隨著土耳其派兵直接介入利比亞內戰，土軍部隊擊落了多架翼龍無人機，包括土耳其海軍直接用導彈擊落翼龍，地面戰場形勢似乎也出現大幅逆轉。

交戰雙方及其背後的大國都開始投入越來越多的武器和人力，到底誰的力量更大？為何中國在無人機製造領域取得很大成就？

中國無人機來源

作為非洲石油天然氣資源最豐富的國家，利比亞自從卡扎菲倒台死亡後，國內基本粗略分裂為兩大陣營。

一方的領導人是卡扎菲的前參謀長、後來又背叛了卡扎菲的利比亞將軍哈夫塔爾，其部下有不少原利比亞正規軍。這一方名為國民軍，得到了俄國、法國、埃及、約旦、阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）等國家支持。

中國製造的翼龍二型察打無人機正是阿聯酋軍方從中國購買，然後轉手就給了哈夫塔爾將軍的部隊，據稱還派出空軍人員前往指導使用。

利比亞內戰的另一方則是由土耳其、卡塔爾、意大利等國支持的利比亞民族團結政府組建的軍隊。這個政府由來自一個富有的利比亞家族的薩拉傑總理領導。這一方主要依靠土耳其的軍事支持。

圖片版權 AFP Image caption 伊朗也向中國學習開發出自己的軍用無人機。

翼龍暢銷中東

中國的武裝無人機早已暢銷中東各國，主要是彩虹和翼龍兩大類型。目前，阿聯酋專門有一支由中國供應的翼龍裝備的無人機部隊，這些無人機被用於打擊也門和利比亞內戰中的目標。

此外，伊拉克、約旦、沙特阿拉伯、埃及和阿爾及利亞都購買了中國的武裝無人機。在演習或者實戰中，中國無人機被證明是非常有效的戰場利器。

土耳其依靠掌握中國武裝無人機技術的巴基斯坦自行製造了無人機，並將其用於打擊土耳其境內和敘利亞境內的庫爾德人目標。

雖然土耳其的無人機被一些軍事專家認為是仿造中國的技術相對落後，但土耳其還向烏克蘭、卡塔爾等國成功出口其無人機。

北非無人機戰爭

土耳其無人機的主力目前是安卡和TB2兩類。據一些中國方面的人士評論，認為土耳其的武裝無人機是模仿了美軍和中國無人機製造出來的。

土耳其在敘利亞內戰中多次使用無人機。土耳其國防部聲稱其無人機造成了數百名敘利亞士兵傷亡，並摧毀了數十輛坦克，裝甲車和大炮。但是也有一些土耳其無人機被擊落。

在利比亞的內戰中，利比亞民族團結政府的土耳其TB2無人機短時間內曾一度橫行天空，但利比亞國民軍從阿聯酋得到中國造的翼龍-2無人機後，形勢發生了逆轉，幾乎拿下利比亞全境。

中國造的翼龍-2無人機憑借更好的通信，更大的航程和載彈火力以及更高的飛行高度碾壓土耳其TB2無人機，多次長途奔襲民族團結政府軍機場，很多土耳其無人機還沒來得及起飛就被炸毀在機場上。

但土耳其看到利比亞民族團結政府岌岌可危後，直接派兵介入了利比亞內戰，派遣海陸空兵力和該國最先進的武器直接干預。

圖片版權 AFP Image caption 利比亞內戰中的交戰雙方領導人薩拉傑總理和哈夫塔爾將軍

今年5月，土耳其海軍護衛艦在利比亞近海直接用防空導彈擊落一架中國製造的翼龍-2無人機。這可能也是人類戰爭史上首次軍艦發射導彈擊落無人機的歷史。

隨著土耳其部隊的介入，利比亞內戰格局進入新階段。利比亞內戰或許是武裝無人機發展的一個試金石：到底戰場上人的作用更大還是武器的作用更大？中國如何造出了土耳其要大舉派兵對抗的無人機？

中國造無人機歷史

武裝無人機最早的設想早在第一次世界大戰時就由英國人提出並開始研製，英國、美國、蘇聯等大國最早將其用於實戰。

中國開始製造無人機的歷史雖然落後於英美蘇聯等國，但起步在世界上不算晚。

早在上世紀60年代，中國和蘇聯關係惡化，中國空軍開始自行研製無人機，並在1966年研製成功。當時主要的作用是給中國空軍當作靶機使用，也可改裝用於科研探測等廣泛領域。

之後，中國無人機在模仿美國、以色列等先進武裝無人機的基礎上不斷取得進展。

在過去十幾年，隨著改革開放加速，中國無人機技術取得飛躍。與此同時，中國國內無人機市場迅速發展，大批中國民營企業打破國企壟斷後，也參與到無人機研發製造和銷售領域，使得中國無人機技術在世界上迅速崛起，因其價廉物美，被中東各國模仿和採購。