澳大利亞遭遇「國家級」網絡攻擊：總理拒絶透露所涉國家

圖片版權 EPA Image caption 莫里森不願說明哪個國家是連串襲擊的幕後主使。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrisonl）稱，該國最近幾個月持續受到精密的網絡攻擊，且相信是有外國在幕後支持。

莫里森星期五（6月19日）在堪培拉表示，這次黑客襲擊範圍廣泛，波及澳洲「各級政府」與政治組織，以至於教育、醫療衛生等必要服務機關和私人企業，且有擴大趨勢。但迄今未有造成大規模個人資料洩漏。

他拒絶透露哪國嫌疑最大，只強調這次宣佈是為了提升公眾關注度，並促請大小企業馬上改善其網絡安全防衛措施。

澳大利亞近日因COVID-19新型冠狀病毒而同時與中國和俄羅斯鬧翻。北京旅遊部門聲稱澳洲存在「種族歧視言行和暴力行為」，要求中國遊客切勿到訪澳大利亞；澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）本周指控中國與俄羅斯在社交媒體上散播假消息，造成恐慌，不利政府對抗疫情。

澳大利亞廣播公司（ABC）則引述匿名聯邦官員稱，他們相信中國就是連串襲擊的幕後黑手。北京對相關提問作出強烈回應。稱有關指控「毫無根據」。

中國外交部發言人趙立堅星期五說：「中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的最大受害國之一。我們歷來堅決反對，並依法打擊一切形式的網絡攻擊行為。這立場是一貫的，明確的。」

房間裏的大象——中國

BBC駐澳大利亞記者莎瑪·哈里爾（Shaimaa Khalil）

新聞標題是清晰的。澳大利亞多家政治、教育和醫療衛生機構正遭受「能力甚高」且有國家在背後支持的網絡人士瞄凖。然而，莫里森這場記者會有很多事情都被輕描淡寫處理掉。

舉例說，既然攻擊已經持續了一段時間，為何他選擇在此時此地宣佈，仍然是不明不白。而且，莫里森去年年初也曾作出同類公開宣告。

雖然說這都歸咎於一位「手藝成熟的國家級角色」，但莫里森拒絶點名，哪怕大家都把那呼之欲出的名字放到提問裏去——中國。

澳中兩國關係近年轉趨緊張，在堪培拉呼應華盛頓要求調查新型冠狀病毒來源之後更是急轉直下。中國其後對澳大利亞大麥加徵關稅、停止進口澳洲牛肉，更提醒中國公民與學生注意種族歧視「風險」，要求留學人員謹慎選擇赴澳或返澳學習。

澳大利亞也越來越振振有詞。莫里森上周就曾說，他決不會屈服於北京的「壓迫」。

要百分之百肯定中國在幕後策劃這些攻擊很困難，但澳大利亞的國家領導層選擇了一個雙方關係幾乎最惡劣的時刻，公開宣示自己正遭受一個強大國家的網絡攻擊。