圖片版權 EPA Image caption 印度首都德里群眾抗議中方部隊越界，但中方稱越界的是印方。

據印度媒體報道，在中印兩國在爭議的加勒萬河谷（Galwan Valley）發生致命衝突後，中國釋放了10名印度軍人。

此前，發生在加勒萬山谷的戰鬥造成至少20名印度軍人死亡、76名印度軍人受傷，這是中印這兩個亞洲大國45年來首次發生致命衝突，雙方都指責對方入侵領土。

儘管兩國軍方人士展開密集對話，但雙方都暫無從前線撤軍的跡象。與此同時，兩國民間的對抗情緒繼續加劇。

釋放士兵

據多家印度媒體援引軍方消息人士的話說，在中印兩國通過外交和軍事渠道進行談判後，中國釋放了6月15日在兩國衝突中被扣留的10名印度軍人。路透社也援引印度政府的消息源證實了該消息。

10名獲釋者包括一名中校和三名少校。印度政府目前沒有確認是否仍有印度軍人失蹤或被扣留。

圖片版權 Reuters Image caption 兩國曾達成共識，邊境兩側兩公里範圍內禁止佩槍。

印度媒體稱，10名獲釋者在周四（6月18日）傍晚返回中印邊界實際控制線的印度一側。

新德里電視台（NDTV）稱，當這些軍人被扣留時，該媒體選擇推遲發佈這一消息，以確保談判沒有任何風險。

上周末爆發的衝突導致至少20名印度軍人死亡。印度媒體曾援引未經證實的消息說，至少有40名中國士兵在衝突中死亡，但中國至今尚未發佈任何傷亡數字。

不過，解放軍西部戰區發言人周二（6月16日）曾模棱兩可地表示，雙方激烈肢體衝突「造成人員傷亡」。

有消息指，由於兩國軍隊在海拔近4300米的高原上爆發衝突，地勢相當陡峭，一些士兵掉進了湍急的加勒萬河，而當時的氣溫不到零度。

印度媒體《今日印度》（India Today）資深編輯希夫·阿羅爾（Shiv Aroor）稱，釋放印度軍人是雙方周三談判的一個關鍵議題。

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中國的官方冷、民間熱

此次衝突是中國和印度數十年來爆發的傷亡人數最慘重的邊境衝突，但由於官方延續了此前低調處理的模式，讓中國國內輿論呈現出官方冷、民間熱的現象。

除了播報中國外交部發言人和西部戰區發言人此前對此問題的表態，中國傳統的三大喉舌媒體新華社、《人民日報》和中央電視台都沒有發佈相關社論。

對中印局勢發聲較多的是《人民日報》旗下的《環球時報》。這份常帶有較強民族主義傾向的官方報紙，在此次事件上表態也顯得十分克制。

「邊境是中印關係最敏感的神經，它先平靜下來，中印友好合作才能有整體上的從容，」這份報紙在社評中寫道。

圖片版權 Youth.cn Image caption 中國青年網周五突然在官網醒目位置發佈了一篇1962年中印戰爭的舊聞。

其他一些媒體則採用更加隱晦的方式進行報道。中國共青團中央主辦的「中國青年網」周五（6月19日）突然在官網醒目位置發佈了一篇舊聞《東線戰場記憶——中印邊境自衛反擊戰》，回顧1962年中國和印度進行邊境戰爭的歷史。

儘管官方想為衝突降溫，但在印度駐華大使館的官方微博賬號下，有很多中國網友留言對印度表示不滿。

「打嗎？奉陪！來吧！既然打算出手，別唯唯諾諾，來吧，」一名微博網友說。

還有一些網友要求印度歸還藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）的領土。

「中國人雖然和氣，但也不是軟柿子。 印度自己掂量下，現在還佔領者我們的領土。你們一天天做夢呢，」另一名網友評論說。

不過，也有一些中國網友質疑，為何中國至今並未公布中國軍人的具體傷亡情況，是否有所「隱瞞」。

《環球時報》總編輯胡錫進此前在社交媒體表示，他認為這是中國釋放的「善意」。

「中方沒有公布解放軍士兵在與印度軍人肢體衝突中的傷亡數字，我理解，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意，」胡錫進寫道。

印度街頭的反華抗議

相比之下，印度民眾的憤怒情緒更加強烈。

儘管仍處於新冠疫情期間，但從北方邦到古吉拉特邦，印度多個城市都掀起了反華抗議。憤怒的人群走上街頭，焚燒中國國旗及中國國家主席習近平的肖像。

圖片版權 EPA Image caption 在印度博帕爾，有反中示威者高叫口號，並焚燒中國國家主席習近平的海報。

位於德里南部的一個富裕社區甚至公開「向中國宣戰」，並宣佈抵制中國商品。

很多印度民眾也在社交媒體上發起抵制活動。在西部城市蘇拉特（Surat），一名市民當著當地媒體記者的面將一台中國製造的液晶電視機從二樓扔下。

全印度貿易商聯合會（The Confederation of All India Traders）也加入了抵制中國製成品的號召，該組織公布了一份包括450個大類的商品抵制名單，涵蓋從化妝品到服飾、家具等3000多種中國產品。

此外，一張據稱是兩國衝突中使用的武器照片被曝光，也進一步引發了部分印度民眾的憤怒。一位印度邊境地區的高級軍官向BBC提供的圖片顯示，衝突中使用的一種原始武器是一種附有尖刺的鐵棒，類似於古兵器狼牙棒。他稱，這些武器是中國人使用的。

印度軍事專家阿賈伊·舒克拉（Ajai Shukla）也在推特上發佈了這種武器的照片並表示，中國士兵用於攻擊印度軍人的這種武器是「野蠻行為」，應受到譴責。

Image caption 一位印度軍方人士向BBC提供的圖片顯示出雙方打鬥時使用的原始武器，是一種附有尖刺的鐵棒。

此外，還有包括印度反對黨國大黨議員拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）在內的諸多印度知名人士公開質問當局為何沒有讓印度士兵配備武器前往前線。

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）回應稱，所有邊境地區的軍人在執勤時都攜帶了武器，特別是離開哨所時，但根據中印兩國長期的慣例沒有開槍。

蘇傑生所指的，是1996年中印雙方達成的一項協議，該協議規定中印兩國任何一方都不得在實際控制線兩公里範圍內鳴槍、實施爆炸作業、使用槍支或爆炸品打獵，以防止局勢升級。

圖片版權 AFP Image caption 印度民眾送別在衝突中死去的印度士兵。

不過，蘇傑生的回答並未平息印度的民怨。印度著名記者拉胡爾·潘迪塔（Rahul Pandita）在推特上評論稱，雖然有協議存在，但如果指揮官都被釘子和鐵刺打傷時，卻依然不能動用武器，那攜帶武器的意義又在哪裏。

另一名印度知名媒體人阿舒托什（Ashutosh）也質問稱，為何印度士兵沒有使用武器自衛。