圖片版權 AFP Image caption 約翰·博爾頓是最新一個寫書披露特朗普政府內幕的前高官。

唐納德·特朗普（Donald Trump）的總統任期已經成就了一份長長的書單，但是由前國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）披露的新材料得到比大部分同類書籍更多的關注，原因是作者曾經身居高位，也因為他曝光的信息本身。

他的著作《事發之室》（The Room Where It Happened）描繪出了一個對基本地緣政治事實一無所知的總統，他的決定常常是由連任的慾望所驅動。

特朗普的批評者們已經質疑，為什麼博爾頓在彈劾聽證會上不發聲，而總統本人則稱這名前安全事務最高顧問「不稱職」，並且是一個「沉悶的老蠢材」。

白宮正在試圖阻止該書的出版，但是美國媒體已經預先得到了樣書並且開始發表當中講述的細節。這裏，我們歸納出了其中一些最抓眼球的指控。

1. 特朗普想要中國幫助他連任

在書中，博爾頓描述了去年在日本20國集團（G20）峰會上，特朗普與中國國家主席習近平的一次會面。

博爾頓寫道，當時美國總統「令人瞠目地將對話轉向即將到來的（2020年）美國總統選舉，暗示中國的經濟實力，並請求習近平確保他會連任。」

「他強調農民以及中國增加大豆和小麥收購量在選舉當中的重要性。」

農業是美國中西部的重大產業之一，在2016年的大選中幫助特朗普獲得勝利。

2. 他還說建造拘留營是「正確的事」

中國對待維吾爾族人及其他少數族裔的方式引來國際社會的遣責，有100萬人被認為是關押在新疆的拘留營中。

周三（6月17日），特朗普總統授權對涉及大規模監禁的相關中國官員進行制裁，促使中國作出了激烈的回應。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普稱讚中國國家主席習近平的同時，卻又與他展開了一場貿易戰。

但是在博爾頓的書中，當習近平為建造拘留營辯解時，美國總統卻表示他認可中國的行動。

「根據我們的翻譯所說，」博爾頓寫道，「特朗普表示，習近平應該繼續建造營地，特朗普認為這是完全正確的事情。」

3. 特朗普「向獨裁者給予個人恩惠」

博爾頓指，中國的領導人並不是特朗普唯一討好的威權統治者。

博爾頓寫道，特朗普願意「為了達到向他喜歡的獨裁者給予個人恩惠的效果」而干預刑事調查。

根據書中所寫，特朗普曾就2018年關於一家土耳其公司涉嫌違反伊朗制裁令的調查，提出幫助土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。

據稱，美國總統同意「搞定事情」，還說相關的檢控官是「奧巴馬的人」。

4. 民主黨人應該在彈劾檢控上做得多

在書中，博爾頓支持民主黨的指控，稱特朗普想要截住對烏克蘭的軍事援助，從而向其政府施壓，要求調查他的對手喬·拜登（Joe Biden）。這一指控引發了試圖彈劾特朗普的行動。

然而，博爾頓在書中批評民主黨人，指他們只將焦點放在烏克蘭身上是「彈劾操作不當」。他聲稱，假如他們擴大調查，將能說服更多美國人相信特朗普總統犯下了輕重不一的各種罪，有必要將他趕下台。

博爾頓並沒有說，他作出的新指控是否足以構成彈劾。

他在去年年底彈劾程序進入眾議院時拒絶作證，然後在參議院時被共和黨人阻止出庭。

5. 特朗普曾表示他想執政超過兩屆

這又是來自特朗普與習近平對話的信息。博爾頓稱，特朗普向中國領導人表示，美國人很希望他修改憲法，以令他可以執政超過兩屆。

他在《華爾街日報》發表的節錄中寫道：「一個焦點出現在習近平說希望再與特朗普合作六年的時候，特朗普回答說，人們都在說憲法規定的兩屆總統任期限制應該為了他而廢除。」

「習近平說美國有太多選舉了，因為他不想離開特朗普（轉而與他人合作），後者讚許地點頭。」

6. 特朗普不知道英國有核武

英國是繼美國和蘇聯之後，在1952年成為第三個完成核裝置試驗的國家。不過，英國作為少數核武國家之一的事實，對特朗普來說似乎是個新鮮事。

一份節錄透露了2018年一次與時任英國首相特里莎·梅（Theresa May，文翠珊）的會面，期間一名官員提到英國是一個核武國家。

據稱，當時特朗普接話說：「噢，你們是個核武國家？」

博爾頓說，當時這句話「不是想開玩笑」。

7. 不確定芬蘭是不是俄羅斯的一部分

博爾頓指，特朗普總統的知識儲備裏還有其他空缺。

在芬蘭首都赫爾辛基與俄羅斯總統普京會面之前，據稱特朗普就問過芬蘭是不是「俄羅斯的一個衛星城」。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普與普京在赫爾辛基的會面。

根據博爾頓所說，情報簡報會並不是「非常有用」，因為在大多數會上，「他說話比匯報者還長，並且經常說的是與手上的事務完全不相關的話題。」

8. 他差一點就真的退出北約

特朗普一直是北約（NATO）軍事集團的批評者，要求其他成員增加他們的支出。

雖然如此，美國仍然繼續是北約的成員，但是博爾頓說，在2018年的一場北約峰會上，特朗普是決定退出的。

據博爾頓指，總統當時說：「我們會走人，不去守衛那些不給（錢）的。」

9. 入侵委內瑞拉會「挺酷的」

對於特朗普政府而言，其中一個重大的外交難題就是委內瑞拉，因為美國是委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）的堅定反對者。

在討論這個問題時，特朗普說，入侵委內瑞拉將會是「挺酷的」，而且南美洲國家「真的就是美國的一部分」。

博爾頓寫道，在2019年5月的一次電話通話中，俄羅斯總統普京來了一次「蘇維埃式宣傳的出色表演」，將委內瑞拉反對派領袖胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）比作2016年美國民主黨總統候選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton），而這「大大地說服了特朗普」。

博爾頓寫道，普京的目的是要維護他的盟友馬杜羅。2018年，特朗普將左翼的馬杜羅標籤為獨裁者，並且實施制裁，但是後者仍然掌權。

在本周日即將播出的美國廣播公司新聞台（ABC News）訪問中，博爾頓這樣形容特朗普：「我想普京是覺得，他能夠將他玩弄於股掌之間。」

10. 就連盟友都嘲笑他

博爾頓的書舉出了好幾個白宮官員嘲笑特朗普總統的例子。

他描述的是一個運轉失效的白宮。在那裏，開會就像「食物大戰」，而不是經過深思熟慮的政策制定過程。

當他來到白宮時，時任幕僚長約翰·凱利（John Kelly）就警告過他：「這裏是一個工作的爛地方，你會發現的。」

就連被看作是忠心之士的國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo），據說都寫過一張紙條，形容總統是「一派胡言」。