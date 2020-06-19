圖片版權 Getty Images Image caption 台灣明星楊丞琳2018年在台北參加「黑人牙膏」宣傳活動

從中國大陸到台港澳和泛東亞，「黑人牙膏」（Darlie）是一款已有幾十年歷史的傳統口腔衛生用品品牌。如今這款由好來化工（Hawley & Hazel）在台灣和中國大陸設廠生產的，隸屬美國跨國日用品巨頭高露潔棕欖（Colgate Palmolive）的產品，因最近全球黑人權利示威浪潮而再度受到媒體關注。

高露潔棕欖集團近日宣佈，正重新評估「黑人牙膏」系列產品中的「刻板種族形象」問題。也就是說這款歷史悠久的「中國」牙膏，很有可能會因為美國黑人佛洛伊德死亡事件而引發的全球維權抗議大潮, 而被要求與時俱進，改頭換面。

其實，黑人牙膏的英文名已經在1990年改變過一次，從Darkie（黑家伙）改變為Darlie（音：達爾麗）。Darlie是英文中女性名字Darlene（達爾琳）的簡寫，字面上已經與黑白膚色脫了幹系。不過，儘管英文改名，但中文仍保持了「黑人牙膏」，而且包裝上黑臉人的形象沒有改變。

圖片版權 EPA Image caption 超市貨架上的黑人牙膏

「黑人牙膏」簡史

據公共領域資料介紹，「黑人牙膏」品牌最早於1933年由寧波商人嚴柏林和嚴中立兄弟創建於上海。嚴氏兄弟在上海公共租界時期創立「好來藥物」，也就是現有「好來化工」的前身。

據悉，這款牙膏當初之所以取名為「黑人」，一是因為在當時人們的普遍認知中，黑人面黑齒白，而且據說最初的廣告中還曾提到「黑人牙膏」配方中含有非洲某種樹木上的潔齒藥物，是非洲黑人牙齒特別白的原因。

1949年中共在大陸建政之後，嚴家兄弟遷移到香港定居，並同時在香港和台灣設廠，繼續生產「黑人牙膏」，而留在中國大陸的黑人牙膏則改名為「黑白牙膏」。

「黑人牙膏」在1990年代重返中國大陸。嚴家第二、三代大都在香港。

圖片版權 Social Media Image caption 黑人牙膏也經歷了幾次品牌形象轉變

2020年新冠疫情期間，美國黑人佛洛伊德（George Floyd）之死事件，引起全球範圍內的大規模黑人維權和反歧視運動，「黑人牙膏」由於其歷史和名字的爭議再度被人們重提。

除「黑人牙膏」之外，目前在中國大陸以及台灣和香港等地還有諸如「黑妹牙膏」、「白人牙膏」、「綠人牙膏」等類似產品。