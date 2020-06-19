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接近周末，美國總統特朗普的競選活動又一次面對負面消息：社交媒體巨頭公司臉書Facebook刪除了特朗普的競選廣告，說內容包含了 「納粹仇恨標誌」。

臉書稱，特朗普競選廣告中的一個倒置紅色三角形，與納粹時期政治犯所佩戴的標誌類似，違反了臉書 「禁止有組織仇視活動」的規定。

這不是特朗普在社交媒體上遭遇的第一次挫折。5月，推特Twitter曾經對特朗普反對加州郵寄投票的推文，貼上要讀者 「事實查核」的標籤。最近美國民眾抗議期間，推特又曾經批評特朗普「美化暴力」屏蔽了一條他的推文。

特朗普總統與科技公司的對立，還不是他最為頭疼的問題。雖然民眾示威和暴力衝突已經過去，但是很多老問題又重新抬頭，而且新麻煩也在顯現。

特朗普總統的任期可謂危機四伏，有些出人意料有些卻事出有因。本周他的麻煩真是一個接一個。

下面跟隨BBC北美記者， 看看本周讓他鬱悶的四件大事：

新冠感染人數飆升

本周三晚間的一次採訪中，特朗普說新冠病毒正在 「逐漸淡去」，這與他今年年初的講話基本相同，那時他說疫情最終會 「奇蹟般」消失。可是打那之後，美國的新冠病毒死亡人數已經超過了10萬。

然而證據顯示，新冠病毒不僅仍然是美國公共衛生最大威脅，而且傳播速度又一次上升。

本周，美國有10個州的新冠感染病例創下了歷史新高，還有23個州的感染人數都出現了不同程度的增加，其中得克薩斯、佛羅里達和亞利桑那等很多州，都是率先解除居民和商戶隔離措施的地方。

讓總統特朗普頭痛的是這些州恰恰也是他競選連任的必爭之地。

周二，掛帥應對新冠疫情的副總統彭斯在《華爾街日報》刊登署名文章，稱人們對病毒的擔心都怪媒體誇大疫情製造恐慌。

不過，有些州的地方官員已經發出呼籲要求重新實施隔離措施，以免給美國的醫療系統造成過重負擔。

疫情的不確定性也開始對美國經濟造成影響，股市本周飆升暴跌劇烈震蕩，新公布的本周失業救濟申請人數繼續上升已經達100萬。

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特朗普大力支持解封並凖備在大型體育場館恢復競選造勢活動之際，這些絶不是他希望聽到的消息。

最高法院判決出人意料

2016年，特朗普競選總統的承諾之一是要任命保守派人士出任聯邦法院法官。他過去三年半的執政期內，聯邦法庭新任命了約200名法官，包括在由9名法官執掌的最高法院中也任命了兩名大法官。

特朗普經常大力宣傳保守的司法系統是經他改革後的成果，但是本周最高法院對兩個重要案件所做的裁決，未免讓他心灰意冷。

第一宗案件，最高法院不顧特朗普行政當局的異議，裁定LGBT僱員也應受到1964年民權法禁止職場歧視法令的保障。

第二宗案件，最高法院裁定特朗普當局不能取消《童年來美暫緩遞解行動》（DACA）項目的繼續。這一由前總統奧巴馬2012年設定的項目，為約65萬符合資格的年幼移民提供保護不被遣返。

特朗普總統對這樣的裁決當然非常不滿。周四，他發出了一連串的推特，稱最高法院法官們是對著共和黨和保守派人士 「朝臉上開一槍」。他甚至把這一裁決與他個人掛鉤，說最高法院不喜歡他本人。在特朗普尋求連任，希望爭取保守派選民支持的關鍵時刻，他很希望自己能拿出實實在在的政績。可結果呢？

新書揭秘爆料

過去幾個月，特朗普的前國家安全顧問約翰·博爾頓的回憶錄要出版的消息就像遠遠的雷聲，預示著風暴的來臨。本周，這本回憶錄中的驚人內容曝光，掀起了狂風巨浪。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠疫情、佛洛伊德去世後的大規模示威以及特朗普政府的應對手法，似乎都影響了特朗普的政治運氣。

博爾頓寫道，總統特朗普似乎對政府管理的細節毫無興趣，對基本的外交政策問題也所知甚少，還舉出很多例子，描述不少篇章。

博爾頓說，特朗普向中國國家主席習近平施壓，要求中國購買美國的農業產品幫助他競選連任，還贊成中國建立拘押維吾爾等少數民族的再教育營。

當然，這些倒不是什麼新鮮事。媒體已經報道過無數匿名消息來源對特朗普總統和他的行政班子有類似的指稱。

但是，這麼公開爆料的人當中，博爾頓畢竟是級別最高的前政府官員。而且現在距離大選只有5個月了，這個時候爆料對總統來說真不是時候。

雪上加霜的是，本周有報道說總統特朗普的侄女瑪麗也在出書，揭秘總統及其家族裏的一些內幕，而且新書將在8月上市。

根據出版商在新書上市之前透露的內容，瑪麗此書將描述她在特朗普家族內親眼目睹的 "傷痛後的噩夢、親情破裂的打擊、冷漠加虐待的悲情」。

《紐約時報》已經批評博爾頓的書 「枯燥乏味、略有牽強」，暗示這本書可能讓一般的美國人讀不下去。但是，公眾都喜歡家族內幕爆料，所以特朗普總統的侄女可能會寫出一本暢銷書，讓總統在私人生活和政治方面都處於非常尷尬境地。

民調結果堪憂

上周，特朗普總統的競選班子給美國有線電視新聞網CNN寫了一封信，要求道歉並撤回一個民調結果。該民調顯示總統特朗普的民意支持率比民主黨的對手拜登落後14個百分點。

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特朗普的團隊對這個民調提出種種指稱，其中包括缺乏公正、不夠嚴謹。

從那之後其他渠道公布的好幾個民調結果也顯示拜登領先特朗普的幅度大致相同。如果特朗普總統要跟所有這些民調發起人對簿公堂，他的律師們將會忙得不可開交。

特朗普對這些民調結果憂心忡忡也不無道理。根據 「政治真清楚」RealClearPolitics的民調結果，特朗普支持率在5月底落後拜登5.3%，到本周已經落後了8.5%。與此同時，他的不受歡迎程度急劇惡化，從5月中旬的5.1%，已經上升到現在的12.2%。

這些對尋求連任的特朗普都不是鼓舞人心的好數字。新冠疫情、佛洛伊德去世後的大規模示威以及特朗普政府的應對手法，似乎都影響了特朗普的政治運氣。

目前距離美國總統大選只有5個月的時間，而本周特朗普遇到的這些事，是否顯示他和競選團隊正在朝著錯誤的方向越走越遠呢。