美國黑人抗議：讀懂「單膝跪地」抗議行為的五點小知識

圖片版權 Getty Images Image caption 美國眾議院議長佩洛西和眾議員單膝跪地為佛洛依德默哀

美國黑人佛洛依德被警察壓制脖頸而死的事件在全球各地引起大規模示威抗議，許多人選擇以單膝跪地的方式表達抗議。這個抗議動作表達什麼意思？最初是哪裏來的？

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）最近也被問到如何看待這個抗議動作時表示，這個動作好像是電視劇《權力遊戲》（Game of Thrones）裏面出來的，導致一些人批評他對黑人平權運動缺乏了解。

那麼， 以單膝跪地表達抗議，這個動作及其代表的含義究竟是從哪裏來的？

抗議出處

2016年8月26日，美國全國橄欖球聯盟（NFL）球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）在一場季前賽演奏美國國歌時，拒絶起立而坐在座位上，以此表達對警察暴力和種族主義的抗議。

在和橄欖球聯盟球員，退伍軍人波耶爾（Nate Boyer）討論過他的動機後，卡佩尼克在9月1日的比賽中，在演奏國歌時改以單膝跪地的動作表達抗議而不是坐在座位上。

卡佩尼克當時表示：「我不會起立對這個壓迫黑人和有色人種的國家表達尊敬。」

卡佩尼克的前隊友李德（Eric Reid）也和他一起單膝跪地，李德表示：「我們選擇單膝跪地，因為這是一種致敬動作，這就像在悲劇發生時降半旗一樣。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年，卡佩尼克（中）開始單膝跪地表達抗議

造成哪些反應？

一些球迷對卡佩尼克的行為很不滿意，指責他不愛國，不尊敬美國國歌和國旗。

當時總統奧巴馬表示，他理解到卡佩尼克有憲法賦予表達聲明的權利，還表示運動員抗議有很長的歷史。

但是到了2017年，新上任的總統特朗普態度截然不同，表示卡佩尼克和其他單膝跪地的球員應該被球隊開除。

特朗普的言論引起很大的分歧，導致後來有很多不同體育項目的運動員，球隊教練和管理人員加入某種抗議動作表達團結。

2018年，美國全國橄欖球聯盟引進一條規定，要求球員在演奏國歌期間必須起立，但這條規定後來被撤銷。

卡佩尼克2017年離開舊金山四九人隊，此後沒有與任何球隊簽約。

圖片版權 Getty Images Image caption 單膝跪地在反種族主義示威抗議活動中很常見（Credit: Getty Images）

後續發展

在佛洛依德死亡後，單膝跪地成為了示威抗議中的常見動作。

從5月底明尼蘇達州開始，參與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）的抗議者單膝跪地表達對警察暴力和種族主義的反抗。

卡佩尼克支持BLM抗議運動，並表示願意為那些被捕的人提供法律費用援助。

還有哪些含義？

單膝跪地還有哪些其他含義？

1965年，黑人民權運動領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King）在一場示威遊行中，單膝跪地禱告。

除了祈禱之外，美國一些體育活動當有運動員受傷時，其餘運動員會單膝跪地。

圖片版權 Getty Images Image caption 1968年墨西哥奧運頒獎台上，美國黑人運動員表達抗議

還有哪些運動員抗議？

最著名的要算是1968年墨西哥奧運會上，美國黑人運動員湯米·史密斯（Tommie Smith）和約翰·卡洛斯（John Carlos）在頒獎台上做出的向黑人權力致敬的手勢。

美國籃球運動員阿卜杜勒-勞夫（Mahmoud Abdul Rauf）1996年拒絶在比賽演奏國歌時起立，並表示美國國旗是壓迫的象徵。

2014年，邁克爾·布朗（Michael Brown）在密蘇里州（Missouri）被警察開槍擊斃後，聖路易斯公羊隊（St Louis Rams）5名球員做出「舉手投降別開槍」的動作。

2014年，美國籃球運動員勒布朗·詹姆斯（LeBron James）穿著印著「我不能呼吸」字樣的T恤，呼應在紐約被警察壓制無法呼吸死亡的賈納（Eric Garner）。